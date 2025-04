Liptai Claudia szexis szettben állt A Nagy Duett színpadára: minden szem a combjaira szegeződött

Ahogy A Nagy Duett első adásától kezdve, Liptai Claudia most is káprázatosan nézett ki A Nagy Duett színpadán. A műsor női műsorvezetőjének ruhája egyszerre volt extravagáns és elegáns.

Forrás: Bánkúti Sándor

Liptai Claudia istenien festett A Nagy Duett színpadán

Ahogy a Nagy Duett nézői hétről hétre várják, melyik páros miben áll színpadra, milyen lesz a produkciójuk és kitől kell búcsúzni, úgy a műsorvezető, Liptai Claudia megjelenését is nagy figyelem övezi. Nem csoda, Clau csodálatos ruhakölteményekben lép színpadra, és így volt ez az elődöntőben is. A műsorvezetőt nem lehet nehéz most öltöztetni, ugyanis rengeteget fogyott: bombaformában van. Liptai Claudia ruhája is telitalálat volt, de nem csak a szett volt szép, a műsorvezető tudta is viselni a lábait teljes egészében láttató öltözéket.