Napi 5 perc és nyárra barack popsid lesz – Ez az egy gyakorlat kell csak hozzá!

Hogyha valami igazán hatékony alakformáló edzést keresünk, amitől formás fenekünk lesz, jó választás lehet a guggolás. Több izomcsoportot is átmozgat, de még ezen felül is számos előnye van. Vajon hogyan lehet a leghatékonyabb?

A guggolás kiváló alakformáló, de csak akkor, ha helyesen csináljuk.

Forrás: Getty Images

Hogyan végezzem az otthoni edzést? Útmutató a barack popsihoz

Ahhoz, hogy formás, kerek fenekünk legyen, helyesen elvégzett tornagyakorlatok kellenek. Fenék edzéskor oda kell figyelni rá, hogy az megfelelően legyen elvégezve, különben nem lesz eredmény, ráadásul ízületünk is belenyekkenhet.

Guggolás helyesen lépésről lépésre:

1. Álljunk vállszélességnél valamivel szélesebb terpeszbe lábfej enyhén forduljon kifelé

2. Húzzuk hátra és nyomjuk le a vállakat, toljuk előre a mellkast.

3. Emeljük a karunkat vállmagasságba.

4. Toljuk hátra a csípőnket és lassan engedjük fenekünket a föld felé.

5. A sarok maradjon végig a földön, a térd pedig legyen egy vonalban a lábujjakkal.

6. Csípőket engedjük a térd vonala alá, különben csak félguggolást csinálunk. Maradjunk ebben a helyzetben legalább 3 másodpercig.

A guggolás fajták kombinálásával változatos izomcsoportokat dolgoztathatunk meg, amik közül a kitörés, szumóguggolás, rugózás is beválhat.

A barack popsi eléréséhez persze fontos a fehérjedús, egészséges táplálkozás, de súlyokkal is felturbózhatjuk a végeredményt.

Barack popsi nyárra mindössze nap 5 perc guggolással sem lehetetlen.

Forrás: Getty Images

3+1 szuper érv a guggolás mellett!

Javítja a testtartást

Mivel komplex izomcsoportokat, köztük az alsó hátizmokat is átmozgatja, a guggolás helyesen végezve testtartásunkon is képes javítani. Ehhez persze szabályosan, egyenes háttal, megfeszített hasizmokkal, hátrahúzott vállal kell végezni a farizom-gyakorlatokat.

Erősíti a csontokat

Elsőre talán nem is gondolnánk, de a rendszeres guggolás csontjainkat is erősíti. Tudniillik a tornagyakorlatok közben a csontozat állandó feszültség alatt van, ami arra ösztönzi a szervezetet, hogy több kalciumot építsen a csontokba. Épp ezért a guggoláshoz hasonló erősítő gyakorlatok nem csak barackpopsit, hanem erős csontokat is okozhatnak.

Felpörgeti az anyagcserét

Mivel a combban található szervezetünk egyik legnagyobb izma, megmozgatásával rövid idő belül számottevő kalóriát lehet elégetni.

Ennek az az egyik fő előnye, hogy beindítja az anyagcserét, ráadásul az izmok edzés után is dolgoznak, így megtaláltad a tökéletes gyakorlatot alakformáláshoz.

Erősíti a mentális képességeket

Egy rutinszerűen végzett tornagyakorlat fegyelmezettséget és eltökéltséget kíván, amit remekül fejleszthet a rendszeres guggolás. Ráadásul koncentrálni is kell, különben ha guggolás közben fel találunk borulni, komoly sérüléseket kockáztatunk, így egyensúly érzékünket is javítja. A testmozgás pedig serkenti a vérkeringést, ami javítja az agy vér és tápanyagellátását.