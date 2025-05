Ezt nem hiszed el! Pont Anna Wintour ruhája volt foltos a Met-gálán: ezért fejek is hullhatnak a divatvilágban

A 2025-ös Met-gála hétfő esti eseményén készült fotókat látva sokan megdöbbentek. A Vogue legendás főszerkesztője, Anna Wintour Louis Vuitton ruháján egy pirosas folt volt látható, amit az online közösség azonnal kiszúrt.

Anna Wintour ruháján egy aprócska pirosas folt éktelenkedett

Forrás: Getty Images

Anna Wintour ruhája: „EZ FOLT?!!! Valakit kirúgnak…”

A púderkék kabátban és ezüst hímzésű ruhában érkező Anna Wintour megjelenésének tökéletességét egyetlen részlet árnyékolta be: a bal oldalon látható piros folt. Apró hiba, de a divat nagyasszonyán látva óriásinak tűnik, így özönlöttek is a reakciók a róla megjelent képekhez. „EZ FOLT?!!! Valakit kirúgnak…” – írta egy kommentelő. Az X közösségi platform felhasználói rákontráztak, és pillanatok alatt elkezdtek viccet csinálni a hibából. Az egyik virálisan terjedő tweet például így fogalmazott: „Tudom, hogy dühöngött, amikor megtudta”. A reakciók túlnyomó része szarkasztikus volt, sokan az Ördög Pradát visel című film karakterével, Miranda Priestlyvel vontak párhuzamot, aki köztudottan (Lauren Weisberger, Az Ördög Pradát visel című regény szerzője – aki egykor Wintour asszisztense volt – soha nem ismerte el nyíltan, hogy Miranda Priestly karakterét róla mintázta) Wintour ihletésére született. Egy felhasználó például képernyőképet posztolt a film egyik jelenetéből, ahol Priestly ítélkező arckifejezéssel néz, a kép alá ezt írta: „Anna… ez egy folt a ruhádon?” Mások a következményektől való rettegést figurázták ki. „Rettenetesen félek Anna Wintour csapatának attól a tagjától, aki most kikap a ruhán lévő folt miatt” – írta valaki. Egy másik poszt pedig így szólt: „Ne mutogasd már azt a foltot Anna Wintour ruháján, kérlek, még a végén kivégeznek valami szegény gyakornokot!”

Mi történhetett?

Nos, ezt senki se tudja, ugyanis a folt nem beazonosítható. Amíg egyesek szerint égésnyomról vagy vízcseppről van szó, mások szerint csupán varrás vagy árnyékhatás lehet. „Ez VARRÁS. Nem folt…” – állította például egy X felhasználó. Egy másik hozzászóló így vélekedett: „Úgy tűnik, égés lehet, nem folt”. Egy harmadik szerint: „Vízcsepp. Senkit sem lehet hibáztatni. Miért nem gombolta be a kabátját.”