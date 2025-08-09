Gyakran mennek tönkre a dizájnerruháid? Akkor te is elköveted a ruhaszárítás legnagyobb bűneit

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Nem csak mosás közben kell odafigyelnünk a kedvenc darabjaink testi épségére. Sokan nem is tudnak róla, de ruhaszárítás közben is tönkretehetjük a drága ruháinkat. A fehér ruhák mosása pedig egy külön művészet.

Mi a hasonlóság a drága dizájnerruhák és a divatos vintage darabok között? Az, hogy nem akarnánk, hogy korán tönkremenjenek, ha már egyszer megvásároltuk őket. A ruháink élettartamát azonban számtalan dolog lecsökkentheti, ezért fontos tisztában lennünk a ruhamosás és a ruhaszárítás legfontosabb szabályaival, ha nem akarjuk ideje korán kivégezni a ruhatárunkat. Mi most segítséget nyújtunk benne, hogy mit NE tegyél teregetés közben, ha fontosak számodra a gönceid.

Ruhaszárítás okosan a szabad levegőn 
Forrás: Shutterstock

Ruhaszárítás profi módra: soha többet ne használj csipeszt

Itt a nyár és a jó idő, ezért az erkéllyel, vagy udvarral rendelkezők azonnal szaladnak is a szabadba, hogy ott teregessék ki a száradni vágyó ruháikat. A napsütésnek hála a gyors ruhaszárítás szinte garantált. Viszont kevesen tudják, hogy milyen kockázatokat rejthet a szabadtéri szárítók világa. Az egyik legismertebb divatmárka hívta fel rá a figyelmet, hogy bár a napsütés minimálisan fehérebbé varázsolhatja a ruhákat, és elpusztíthat bizonyos baktériumokat, hosszútávon a hőhatás kopottá és elhasználttá teheti a ruhák anyagát. A legnagyobb problémát mégis inkább a csipeszek okozzák. 

Legyünk óvatosak a csipeszek használatakor, mert csúnya és maradandó nyomokat képesek hagyni a kényes anyagokon, ami miatt korán kidobhatjuk őket a kukába. Néhány dizájnerdarab kifejezetten rosszul reagál rájuk, ezért tartózkodjunk a gyakori használatuktól. Ha mégis kint szeretnénk szárítani őket, akkor inkább úgy helyezzük el a ruháinkat a szárítón, hogy biztos ne tudja lefújni őket a szél, vagy használjunk fa csipeszeket.

- idézte a cég jótanácsait a Mirror.

A megsárgult fehér ruha fehérítése könnyebb lehet, mint hinnéd

Ruhafehérítés házilag? A márkacég szerint nemcsak lehetséges, hanem kifejezetten egyszerű is. Nagyanyáink ősi praktikái ugyanis még a modern dizájnerruhák világában is tökéletesen működik. 

A fehér ruhák mosása során úgy érzed, hogy egyre sárgábbak a gönceid? Egy könnyű trükkel újra fehérré varázsolhatod őket. Megnövelheted a mosás fehérítő hatását, ha a ruhákat teregetés előtt befújod egy kis fehér ecettel, ezután kis időre kirakod őket száradni a napra. Így nemcsak frissebb lesz a ruhák illata, de a napfény segítségével még fehérebbekké is válnak

 - árulta el a lap.

Egy apró figyelmeztetéssel azonban kiegészítenénk ezt a tanácsot, ez a módszer ugyanis kifejezetten a lazább anyagú fehér pólókra, és ruhákra alkalmazható taktika, a pamut és más természetes anyagú darabok merevvé válhatnak a fehér ecet használatától.

