Fogékszer tejfogakon? Kim Kardashian posztjai után megszólalt a sztárfogász

00706509 - Yoann Ouahcene / Bestimage
fogékszer fogász Kim Kardashian
Hajdú Viktória
2025.08.09.
Csillogás a fogakon? Kim Kardashian lenne a „fogtündér”? A sztár megosztotta, hogy gyerekei fogán apró fogékszerek villognak, de egy sztárfogász szerint ez inkább veszélyes, mint menő.

Kim Kardashian most úgy tűnik, a „fogtündér” szerepében tündököl. De mit szólnak ehhez a fogorvosok? 

Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner sortent du restaurant Ferdi et retournent à l'hôtel Ritz à Paris le 14 mai 2025 © Yoann Ouahcene / Bestimage Kim Kardashian and her mother Kris Jenner leave the Ferdi restaurant and return to the Ritz hotel in Paris on 14 May 2025.
Kim Kardashian feldühítette a fogászokat.
Forrás:  Northfoto 

Kim Kardashian fogékszert csináltatott a gyerekei tejfogaira

A divatdiktátor ezúttal a gyerekek fogait dobta fel egy kis csillogással, ami persze gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. Az Instagramján több fotót is megosztott arról, hogy milyen jó fogtündér szerepben tündököl. De nem mindenki volt ilyen lelkes a képek láttán. Egy sztárfogász, azonnal megszólalt a csillogó fogok ügyben a Daily Mailnek.

„A tejfogakra ragasztott fogékszer nem olyan jó ötlet, sőt komoly következményei lehetnek.” 

– mondja a szakértő. 

„A tejfogak még fejlődnek, vékonyabbak, érzékenyebbek, így könnyen megsérülhetnek. A ragasztó miatt pedig nehezebb a fogat tisztán tartani, ami gyulladáshoz vagy fogszuvasodáshoz is vezethet.”

És ez még nem minden! A kis ékszerek leeshetnek, amit a gyerek akár lenyelhet vagy belélegezhet, ami pedig balesetveszélyes lehet. 

„Szülőként érdemes inkább a természetes, egészséges mosolyt előtérbe helyezni, a csillogó divat helyett” 

– figyelmeztet a sztárfogász. 

 

