Fogékszer tejfogakon? Kim Kardashian posztjai után megszólalt a sztárfogász

Kim Kardashian most úgy tűnik, a „fogtündér” szerepében tündököl. De mit szólnak ehhez a fogorvosok?

Kim Kardashian feldühítette a fogászokat.

Forrás: Northfoto

Kim Kardashian fogékszert csináltatott a gyerekei tejfogaira

A divatdiktátor ezúttal a gyerekek fogait dobta fel egy kis csillogással, ami persze gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. Az Instagramján több fotót is megosztott arról, hogy milyen jó fogtündér szerepben tündököl. De nem mindenki volt ilyen lelkes a képek láttán. Egy sztárfogász, azonnal megszólalt a csillogó fogok ügyben a Daily Mailnek.

„A tejfogakra ragasztott fogékszer nem olyan jó ötlet, sőt komoly következményei lehetnek.”

– mondja a szakértő.

„A tejfogak még fejlődnek, vékonyabbak, érzékenyebbek, így könnyen megsérülhetnek. A ragasztó miatt pedig nehezebb a fogat tisztán tartani, ami gyulladáshoz vagy fogszuvasodáshoz is vezethet.”

És ez még nem minden! A kis ékszerek leeshetnek, amit a gyerek akár lenyelhet vagy belélegezhet, ami pedig balesetveszélyes lehet.

„Szülőként érdemes inkább a természetes, egészséges mosolyt előtérbe helyezni, a csillogó divat helyett”

– figyelmeztet a sztárfogász.