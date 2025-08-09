Blake Lively beperelte Perez Hiltont – Vajon meddig fajulhat még a jogi dráma?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025.08.09.
A celebvihar újra lecsapott. Blake Lively most Perez Hiltont, perelte be mert úgy érzi, a sztár blogger most aztán túlment minden határon.

Egy hollywoodi dráma, amiben nincs szükség forgatókönyvre. Blake Lively most épp Perez Hilton ellen indított frontális támadást méghozzá jogi úton.

Blake Lively újra jogi vitába szállt.
Forrás: Variety

Blake Lively nem áll le, újabb pert indított

Hollywoodban nem szokatlan, hogy a sztárok néha jogi útra terelik a konfliktusaikat, de Blake Lively ebben különösen kitartó. Legutóbb például egy paparazzót perelt be, aki kompromitáló képeket készített róla, és nemrég egy sajtóeseményén is szóváltásba keveredett, amit szintén jogi következmények követtek. 

Most pedig Perez Hilton ellen emelt vádat, amiért a blogger több mint 500 durván sértő és rágalmazó bejegyzést tett közzé róla. Még olyan kreatív becenevekkel is illetette, mint „Blackface Blake” vagy „Ku Klux Khaleesi”. - írja a Page Six. Hilton egyébként egy több száz követővel rendelkező celeb blogger, aki előszeretettel osztotta meg gondolatait Blake és Justin Baldoni ügyével kapcsolatban.

A legfrissebb fejlemények között szerepel, hogy a bíróság már kétszer is közbelépett ez ügyben. Egyszer letiltott egy Lively vallomásáról szóló részlet nyilvánosságra hozatalát, máskor pedig megtiltotta Hiltonnak a további sértő kifejezések használatát a hivatalos dokumentumokban. 

A per várhatóan 2026 márciusában folytatódik, és közben nem kizárt, hogy további szereplők is bevonódnak a drámába.

Blake Lively és Justin Baldoni először találkoztak face to face a per kezdete óta

Egy manhattani ügyvédi iroda falai között került sor a színésznő tanúvallomására a Justin Baldoni elleni perben, amely az It Ends With Us (Velünk véget ér) című film forgatásán történt állítólagos kötelességszegések miatt indult, majd egyre durvább sárdobálássá vált. A vallomástételre New Yorkban, Blake Lively jogi képviselőinek irodájában került sor, szigorúan zárt ajtók mögött.

A hollywoodi színésznő az utóbbi időben erősen vágja maga alatt a fát. Blake Lively egyre gyakrabban minősíthetetlen viselkedésével kerül a középpontba.

Egy New York-i bíró elutasította Justin Baldoni színész és producer 400 millió dolláros keresetét Blake Lively ellen. A döntés egy több hónapja húzódó jogi csatát zár le.

