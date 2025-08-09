Blake Lively beperelte Perez Hiltont – Vajon meddig fajulhat még a jogi dráma?

Egy hollywoodi dráma, amiben nincs szükség forgatókönyvre. Blake Lively most épp Perez Hilton ellen indított frontális támadást méghozzá jogi úton.

Blake Lively újra jogi vitába szállt.

Forrás: Variety

Blake Lively nem áll le, újabb pert indított

Hollywoodban nem szokatlan, hogy a sztárok néha jogi útra terelik a konfliktusaikat, de Blake Lively ebben különösen kitartó. Legutóbb például egy paparazzót perelt be, aki kompromitáló képeket készített róla, és nemrég egy sajtóeseményén is szóváltásba keveredett, amit szintén jogi következmények követtek.

Most pedig Perez Hilton ellen emelt vádat, amiért a blogger több mint 500 durván sértő és rágalmazó bejegyzést tett közzé róla. Még olyan kreatív becenevekkel is illetette, mint „Blackface Blake” vagy „Ku Klux Khaleesi”. - írja a Page Six. Hilton egyébként egy több száz követővel rendelkező celeb blogger, aki előszeretettel osztotta meg gondolatait Blake és Justin Baldoni ügyével kapcsolatban.

A legfrissebb fejlemények között szerepel, hogy a bíróság már kétszer is közbelépett ez ügyben. Egyszer letiltott egy Lively vallomásáról szóló részlet nyilvánosságra hozatalát, máskor pedig megtiltotta Hiltonnak a további sértő kifejezések használatát a hivatalos dokumentumokban.

A per várhatóan 2026 márciusában folytatódik, és közben nem kizárt, hogy további szereplők is bevonódnak a drámába.