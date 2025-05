Villantás nélkül is lehet tündökölni: íme, a cannes-i filmfesztivál legsugárzóbb ruhái

A világ filmrajongóinak egyik legjobban várt eseménye, a cannes-i filmfesztivál 2025-ben is elhozta azt az egyedi eleganciát és csillogást, amelyet már évtizedek óta elvárunk tőle. Az esemény nem csupán a filmekről szól, minden évben a divat izgalmas pillanatait is elhozza. A francia Riviéra vörös szőnyege ezúttal is a luxus és kreativitás ünnepe volt, ám idén egy egészen új szabály borzolta a kedélyeket.

A Cannes-i filmfesztivál 2025-ös vörös szőnyeg megjelenései, amiket neked is látnod kell!

A fesztivál vezetősége 2025-ben szigorú öltözködési irányelveket vezetett be, amelyek kifejezetten megtiltják a túlzottan áttetsző, túl sok bőrt mutató vagy úgynevezett „naked dress” (meztelenruha) típusú megjelenéseket. A tiltásról itt olvashatsz bővebben. Az új szabály célja, hogy a fókuszt visszaterelje a filmművészetre és a klasszikus eleganciára, miközben egyesek szerint ez a döntés korlátozza a sztárok önkifejezését. Ennek ellenére idén még izgalmasabb és kreatívabb összeállításokat láthattunk. A hírességek stylistjai új megközelítésekkel dolgoztak: hangsúlyos szabásvonalak, játékos textúrák, merész színek és sokatmondó ruhaalkotások dominálták a vörös szőnyeget.

Íme a cannes-i filmfesztivál 2025 legemlékezetesebb pillanatai

Bella Hadid

Bella Hadid a szenvedélyesebb oldalát mutatta meg egy drámai Saint Laurent darabban, magas hasítékkal, aszimmetrikus hátrésszel és Chopard ékszerekkel. A világhírű szupermodell itt debütálta új mézszőke haját, ami hihetetlen trendet indított azóta.

Eva Longoria

Eva Longoria egy Tamara Ralph ruhában jelent meg, amely metálosan csillogott az esemény fényeiben. A testhez simuló szabás és a bonyolult részletek látványos, de elegáns megoldást kínáltak az új szabályok betartása mellett.

Halle Berry

Halle Berry eredetileg egy merész Gupta ruhát választott, de a szervezők kérésére végül lecserélte egy fekete-fehér csíkos Jacquemus darabra. A zsűritagként is szereplő színésznő így is emlékezeteset alkotott, bebizonyítva, hogy kompromisszumokkal is lehet stílusosan megérkezni.

Juliette Binoche

A zsűri elnöke, Juliette Binoche egy látványos, lágy színű Dior Haute Couture szettben lépett a szőnyegre. A strukturált felsőrész és a légies kapucni igazi klasszikus hollywoodi hangulatot idézett.