Cannes-i filmfesztivál: Eva Longoria betartotta az új öltözködési szabályokat, mégis elképesztően szexi - FOTÓ

Eva Longoria egy mélyen dekoltált, testhezálló, csillogó flitteres ruhában jelent meg hétfőn Cannes-ban, a 2025-ös filmfesztivál előestéjén. A Született feleségek színésznője magas sarkú cipőt, egy visszafogott fülbevalót valamint vörös rúzst viselt. Hosszú, hullámos haját lazán tűzte össze.

Eva Longoria a Hotel Martinezben a 78. cannes-i filmfesztivál első napján, 2025. május 13-án

Forrás: Getty Images

Cannes-i filmfesztivál: Eva Longoria betartotta a szigorú öltözködési szabályokat

Az idei cannes-i filmfesztivál – amely a második világháború idején, a velencei filmfesztivál politikai befolyásának ellensúlyozására jött létre – ma is a független filmművészet egyik legfontosabb fóruma. Idén több ismert színész is bemutatkozik rendezőként, köztük Kristen Stewart, Scarlett Johansson és Harris Dickinson is. Tom Cruise a Mission: Impossible nyolcadik, utolsó részével tér vissza, Robert De Niro tiszteletbeli Arany Pálmát kap.

A 2025-ös fesztiválon szigorúbb öltözködési szabályokat vezettek be. A hivatalos irányelv szerint „a meztelenség tilos a vörös szőnyegen, valamint a fesztivál bármely más területén is”. A kiadott dokumentumban szerepel, hogy a biztonságiak kötelesek megtagadni a bejutás azon vendégek esetében, akik nem tartják be az előírásokat. Az ikonikus Grand Auditorium Louis Lumière-ben tartott vetítésekre a résztvevők konzervatívabb ruházatban léphetnek be: szmokingot, estélyit, koktélruhát vagy elegáns nadrágkosztümöt viselhetnek. A szigorítást a szervezők azzal indokolták, hogy egyre több híresség húz meztelenruhát, ez pedig elvonja a figyelmet a filmekről. Külön kiemelték Bella Hadid 2024-es, rendkívül áttetsző öltözékét.