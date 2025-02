4 divatjamúlt fizura, ami 2025-ben újra trendi

Amikor azt gondolnád, hogy már rég megfeledkezett mindenki a dauerről, a csigákba felcsavart kontyról vagy éppen Rachel szuper dús bobjáról, amit csak egy fodrász tud igazán jóra megcsinálni, akkor ezek újra megjelennek. Örülsz neki vagy nem, a divatjamúlt frizurák újra divatosak. Mutatjuk azokat a stílusokat, amelyek visszatérnek. Mielőtt választanál, kérd ki egy fodrász véleményét, hogy a választott frizura valóban illik-e hozzád és adottságaidhoz.

Rachel bobja visszatér! Íme 4 frizura, amelyeket újra láthatunk 2025-ben.

Forrás: Zuma/ Northfoto/ENTERTAINMENT

Ez a 4 divatjamúlt frizura 2025-ben visszatér

Rachel bobja

Jennifer Aniston Jóbarátokbeli karaktere, Rachel Green tette híressé, és azóta „The Rachel” önálló hajikonná vált. Nem lepődünk meg azon, hogy visszatért, különösen most, amikor a ’90-es évek nosztalgiája mindenhol ott van. Sokan a tökéletes hajvágásnak tartják, mivel tökéletesen keretezi az arcot, a legtöbb arcformához előnyös és több hajhosszon is működik. A frizura elkészítéséhez nem árt beszerezned egy jó hajszárítót és néhány óriási hajcsavarót.

„Shag” frizura

A dús volumen és a textúra hódítanak és a shag frizura mindkettőt a legmenőbb módon adja meg. Az 1970-es években vált híressé, majd a ’90-es években újra felkapott lett, most pedig harmadszorra is visszatér. Olyan hírességek tették le voksukat a fura frizura mellett, mint Miley Cyrus vagy Jenna Ortega. Természetesen a shag frizura modern csavarral érkezik és az arcodhoz illően készül el kevesebb tupírozással és jobb textúrákkal.

A frizura tépett rétegekből és gyakran függönyfrufruval készül, visszatérését pedig pont annak köszönheti, hogy könnyed, laza és kevés karbantartást igényel, így gyorsan elkészítheted és nem feltétlenül kell a hajad kitenni hőhatásoknak.

Felcsavart tüskés konty

A kontyok minden formája hatalmas trendnek örvendett már 2024 végén, de 2025-ben még több felcsavart kontyot láthatunk majd a vörös szőnyegen, a kifutókon és persze az utcán is. A kócos, tüskés kontyok és copfok, gyakran kilógó tincsekkel, az ezredforduló ikonikus frizurái voltak, részben olyan sztároknak köszönhetően, mint Gwen Stefani. Akik anno imádták ezt a stílust, vagy nem volt alkalmuk kipróbálni, most örülhetnek. Elő a hullámcsatokkal és a hajformázókkal. A tüskés konty modern változata lazább, így azt a hatást kelti, mintha nem is foglalkoztál volna vele annyit, mint valójában.