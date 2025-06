2025 nyár: mutatjuk a legjobb bikini felsőket, ha nagy melled van!

Talán te is ismered az érzést, hogy nehéz olyan bikini felsőt találni, ami tart, nem vágja szét a vállad vagy a hátad és még jól is néz ki. 2025 nyári divatjai és márkái végre gondoltak a nagy mellű lányokra is! Mutatjuk 2025 nyarának legjobb bikini felsőit!

Minden évben, ahogy beköszönt a bikini szezon, eljön a stresszes fürdőruhavásárlási hajsza. Mindenki keresi az évben legtrendibb, kényelmes és alkatához illő bikiniket. Ha téged is megáldottak mellkasban, tudod, milyen nehéz ez a kérdés és mennyire eleged van a végére. Nekünk, nagy mellű lányoknak nemcsak a trendeket, dizájnokat kell figyelemmel kísérni, hanem azt is, melyik milyen biztonságos számunkra. A legjobb bikini felsők nagy mellre!

Forrás: Shutterstock A nagy mellre olyan fürdőruha és bikini kell, ami megfelelően tart, formáz, nem terheli a hátad és a vállaidat és nem utolsó sorban jól is néz ki! Ne aggódj, megmutatjuk a legjobb tippeket, fazonokat a 2025 nyári szezonra! A legjobb bikini felsők nagy mellre A biztonságos merevítős fazon A merevítővel rendelkező fürdőruhák a legbiztonságosabbak, ezek strapabíróak és extra tartást biztosítanak. A merevítős bikini felsők tulajdonképpen úgy néznek ki, mint egy sima melltartó és rengeteg színben, dizájnban kaphatóak. Sportos de dögös A másik tuti választás lehet egy sportmelltartóhoz hasonlító fazon: a szélesebb vállpántok segítenek a tartásban és a kényelemben. Plusz ezekben a felsőkben úszni is tudsz nem csak a napon heverészni. Pánt nélküli megoldások Tudjuk, az első gondolatod az, hogy az biztos nem tud tartani, de hidd el, hogy igen! Egy egyszerű vonalas bandeau, de hátul megkötős bikinifelső tökéletes választás lehet. A lényeg a kötő részen van, ha csak sima csatosat veszel azt nem tudod eléggé meghúzni, ahhoz, hogy megfelelően tartson. Kiválogattuk a szezon legtrendibb és legbiztonságosabb bikini felsőit! 1. Calzedonia Pánt Nélküli Bikini Felső 18 000 Ft 2. Tezenis Bikini Felső 5 990 Ft 3. Calzedonia Fazonú Bikini Felső 18 000 Ft 4.Reserved Bikinifelső 3 295 Ft 5. H&M bikinifelső 6 995 Ft 6. Sindsay Bikinifelső 3 295 Ft 7. Triumph bikini felső 16.000 Ft Forrás: Calzedonia.com, tezenis.com, calzedonia.com, reserved.com, h&m.com, sinsay.com, triump.com 2025 nyarán nem kell többé választanod a trendi és a kényelmes között. Ezek a bikinifelsők tökéletesek lesznek akkor is, ha mozgásra vágysz bennük, de a napozóágyon való fekvéshez is. Természetes adottságaid ne szabjanak határt a divatban és a nyárban, inkább ünnepeld ezekkel a fürdőruha felsőkkel!