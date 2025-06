Visszatért a leggyűlöltebb fürdőruha, a tankini − Így viseld olyan stílusosan, akár a legnagyobb szupermodellek

2025 nyári fürdőruha trendek sok újdonságot tartogatnak, egyes dizájnok visszatérnek, míg vannak, amiket kitiltunk a strandról. Talán az idei év egyik legnagyobb meglepetése a tankini fürdőruhák újra divatba jövetele. A tankini fürdőruha a 2000-es évek egyik legutáltabb nyári darabja volt, hiszen nem megfelelő stílussal rettentő előnytelen tud lenni.

A tankini fürdőruha 2025 nyarának legnagyobb meglepetése!

Forrás: Getty Image

A tankini fürdőruha, voltaképp egy ápol és eltakar elv alapján lett trend, a tankini az angol tank top szóból jön, tehát ennek a fürdőruhának a jellegzetessége a trikószerű felsőrészben rejlik. Tehát képzelj el egy szokásos bikiniszettet, ahol a felsőrész egy hosszított trikó, míg az alsó ugyanúgy csak egy bugyi. A tankini fürdőruha tökéletes azoknak, akik kicsit szemérmesebbek a strandon, vagy azoknak, akik érzékeny bőrüket akarják védeni. Ha úgy érzed az icipici bikinik és az egyberészes fürdőruhák nem neked készültek, akkor tökéletes lesz számodra a tankini fürdőruha. A fördőruhatrendet még olyan nagy nevek is követik, mint Bella Hadid és Gigi Hadid szupermodellek.

Tippek a tankini fürdőruha stílusos viseléséhez

Először próbálkozz a minimalista stílussal

Ha még nem tudod igazán, neked való-e ez a szabás, próbálj ki egy minimalista dizájnt. Egy egyszerű fekete, fehér vagy bézs színű tankini felső megy mindenhez, és nem fog soknak tűnni.

A szabásban rejlik a titok

Bár a nagyon egyszerű szabású tankini felsők is jók lehetnek a számodra, de ha kicsit extrább megjelenést akarsz, válassz egy háromszög vagy felvágott szabású tankini fürdőruhát. A szolid v alakú felső optikailag homokóraalakot kölcsönöz mindenkinek.

Forrás: Instagram

Bátor maximalista stílus

Ha kicsit bátrabb vagy, és amúgy is szereted a színeket, mintákat akkor próbálj ki egy színes tankinit. Válaszd meg okosan a mintát vagy a színt, mert könnyen túlzásokba lehet esni.

Csőtop a vízpartra

Az egyik legbiztonságosabb választás egy tankini csőtop, ez a szabás biztonságérzetet kölcsönöz mellmérettől függetlenül és hihetetlenül kényelmes is. Ha a mindennapokban is szereted a csőtoppokat, akkor ezt vidd át a strandra is!