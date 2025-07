Az 52 éves Kate Beckinsale ruhája mindent visz – Sosem volt még ennyire szexi a színésznő

Ha az idei menyasszonyi ruhatrendek között keresgélsz, és a „minimál” vagy a „bohém” kifejezésektől elálmosodsz, van egy tippünk. Kate Beckinsale újra megmutatta, hogyan néz ki az, amikor egy menyasszonyi ruha nem az oltárra, hanem a rivaldafénybe születik. És ha nem is készülsz épp férjhez menni, még mindig lehet okod beleszeretni ebbe a szexi darabba.

Kate Beckinsale egy gyönyörű, de merész esküvői ruhát választott a királyi eseményre.

Forrás: WireImage

Kate Beckinsale 1,6 milliós esküvői ruhája mindent visz – De a rajongók aggódnak

A brit színésznő - aki nem mellesleg idén töltötte be az 52. életévét - ruháját ismét elővette az internet népe! Azt a legendás szexi csodát, amit 2024-ban viselt egy királyi gálán, New Yorkban. A darab azóta is beszédtéma, de most, újra felkerült az esküvői toplisták élére.

Kate Beckinsale egy Bronx and Banco ruhát viselt.

Forrás: GC Images

A bizonyos ruha egy ausztrál luxusmárka ikonikus darabja, amit nem a félős kisasszonyoknak találtak ki.

Ez a tüllben, csipkében és áttetsző részletekben tobzódó menyasszonyi ruha nem a félénk típusoknak készült. Egyvállas szabás, hosszú uszály, áttetsző panelek. Valljuk be, ez a fajta megjelenés inkább egy divatbemutatóra, mint templomi szertartásra való. Kate pedig hozta a szexi formáját és egy hatalmas magassarkúval koronázta meg a végtelennek tűnő lábait.

És hogy mennyibe kerül? 4 500 amerikai dollár, ami jelenleg kb. 1 600 000 forint.

Szóval, ha épp esküvői ruhavásárlás előtt állsz, és valami szexi darabot keresel, Kate ruhája lehet a legjobb választás. Szóval te Igen-t mondanál erre a ruhára?

A szexi bombázó viharokkal teli napjai

Nem kérdés, hogy Kate 52 évesen is bomba formában van, viszont sokak szerint most már túlzottan is. A legújabb képek alapján ugyanis láthatóan nagyon vékony, amit a kommentelők sem hagytak szó nélkül. Sokuk szerint a színésznő külseje már-már beteges.

Viszont a fogyás valahol érthető. Az utóbbi hónapokban nehéz időszakon ment keresztül a színésznő. Sajnálatos módon, egy hosszú betegség után, július 15-én elveszítette édesanyját, és később ő maga is kórházba került, bár ennek a pontos részleteket nem osztotta meg a nyilvánossággal. A szexi amazon idén nyáron töltötte be az 52-t de a tragikus esemény miatt az ünneplés elmaradt.