30-30-30-as reggeli rutin: jelentős fogyást ígér az új TikTok-diéta, de mennyire egészséges?

A gyors fogyást ígérő 30-30-30-as reggeli rutin hatalmas trend lett a TikTokon. Megnéztük, miért lett ennyire népszerű, megvizsgáltuk, hogy mik az előnyei és mivel érdemes vigyáznia annak, aki belevág.

Forrás: Shutterstock

Hódít a 30-30-30-as diéta a TikTokon

A diéta lényege egyszerű, megvalósítani már egy kicsit nehezebb:

Minden nap az ébredés utáni 30 percben el kell fogyasztani 30 grammnyi fehérjét, majd 30 percig alacsony intenzitású edzést végezni.

Ezt a reggeli rutint eredetileg Tim Ferriss életmódguru fejlesztette ki a The 4-Hour Body című könyvében, majd Gary Brecka biológus podcastjének köszönhetően terjed el - innen kapta fel a tiktokkerek is.

Hatalmas fogyást ígér a módszer

Sophie Medlin, dietetikai tanácsadó a Healthline oldalán elmondta, nagyon jó, hogy a diéta magas fehérjetartalmú reggelit tartalmaz - jobban eltelít és kevésbé lesz éhes utána az ember ebédidőig. Kiemelte azt is, hogy ez a reggeli rutin végre nem megvalósíthatatlan, nem egészségtelen.

Natalie Burrows, táplálkozási terapeuta felhívta a figyelmet arra is, hogy a vércukorszint stabilizálása az első étkezésénél alapvetően határozza meg, hogy a nap további részében milyen ételeket választunk majd. A reggeli fehérjebevitel támogatja az izomzatot és serkenti az anyagcserét, ezáltal csökkenti a súlyt. A fehérje hőtermelő hatású, ezért több energiát használunk fel az emésztéséhez, mintha szénhidrátot vagy zsírt bontanánk le.

Az alacsony intenzitású edzések is előnyösek a szervezet számára, és ha ezt reggel tesszük, akkor kevesebb kalóriát viszünk be a nap folyamán. Megdobja a vérnyomásunkat és jó hatással van az izmainkra.

Ilyen edzés például a séta, egy könnyű kerékpározás, a jóga vagy a lassú kocogás.

Rengeteg előnye közt van, hogy csökkenti a stresszt és fokozza az állóképességet.

Milyen hátulütői vannak ennek a diétának?

A rohanós hétköznapokon sokaknak kihívást jelenthet a diéta a betartása - valljuk be őszintén, roppant időigényes. Ezt az érvet hozta fel, Medlin is:

Tapasztalataim szerint a legtöbb ember reggele kapkodásból áll, azért küzdenek, hogy minél előbb elindulhassanak. Tehát csak kevesek számára fér bele az, hogy ébredés után 30 percet mozogással töltsenek és fehérjében gazdag reggeliket készítsenek.



Hátránya még ennek a diétának, hogy nem ad semmilyen további információt arra vonatkozóan, hogy a reggeli rutin elvégzése után milyen ételekt és további edzéseket kellene beiktatni. Ha valaki a 30-30-30-as reggeli diétát egy jó kis gyorsétteremmel fejeli meg, nem valószínű, hogy csökkenni fog a súlya.

A harmadik kifogásolható eleme pedig az, hogy néhány embernek kifejezetten nem esnek jól reggel a fehérjedús ételek. Érdemes megfigyelni, hogy hogyan reagál a test, ha valaki émelygést tapasztal, akkor inkább álljon le ezzel a diétával.

Az alvás-ébrenlét ciklus miatt az emberek többsége nem tud az ébredés utáni 30 percben enni, mivel a melatonin, az alváshormon még jelen van a zservezetében

- magyarázta Natalie Burrows.

És mi van azokkal a kicsit sem pacsirta típusú hétalvókkal, akiknek kínszenvedés reggel kikelni az ágyból, nem még harminc percet edzeni egy kiadós reggeli készítés után? Ne aggódj, ha úgy érzed nem a te tereped a koránkelés, akkor ne erőszakold rá magadra ezt a rutint, csak azért mert menő. Válassz inkább neked megfelelő, délutáni edzésformákat.