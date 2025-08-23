Carrie Bradshaw és Hailey Bieber annyira nem is különböznek: a „Pucci girl summer” összehozta a stílusikonokat

A „Pucci girl summer” kifejezés 2025 nyarán meghódította a divatvilágot. Emilio Pucci, néhai divattervező kreálmányai terjedtek el ismét szélesebb körökben. A divat mindig változik: megújul, vagy éppen visszatér régi elemeihez. Ezért is lehetséges, hogy a 70-es években oly népszerű Pucci darabok újra előkerültek. Amik egykor Carrie Bradshaw ruhatárában kötelező elemek voltak.

A legújabb divat: „Pucci girl summer”, amit Carrie Bradshaw indított el

Forrás: Universal Images Group Editorial

A divat, amely összehozza az ikonokat

„Pucci girl summer”

Emilio Pucci ugyan már 30 éve nincs köztünk, de a ruhái most kezdenek újra elterjedni. Vibráló megjelenés, selyemhatású ruhák, élénk színek, geometrikus formák: mindezek jellemzik a divattervező alkotásait. A 70-es évek nyaralós hangulatára emlékeztetnek. Pucci ruhái az olasz származása miatt a „dolce vita" életérzést hivatottak előidézni. Egy-egy sikkes kiegészítővel pedig mi is azonnal odaképzelhetjük magunkat Capri szigetére, ahol mediterrán dívaként tündökölhetünk.

Carrie Bradshaw: az eredeti stílusikon

Bradshaw a Szex és New York főszereplője egy újságíró, aki a Nagy Almában próbálja megtalálni a szerelmet, miközben a saját életét is egyengeti. Patricia Field jelmeztervező, úgy próbálta megtalálni Carrie stílusát, hogy az ne csak divatos, s emlékezetes legyen, hanem a karakter személyiségét is tükrözze. Ruhái között megjelentek a selyemhatású darabok, a nagy mintás kendők, kitűzők, eltúlzott elemek. Nem félt keverni a különböző stílusokat sem – a haute couture és a vintage az ő esetében hétköznapinak számított.

Ez a bátorság és játékosság az, ami újra felélesztette Pucci munkásságát. Az egyedi ruhadarabok nemcsak divatosak, de sikkesek és elegánsak is.

Az egyik ikonikus Carrie-szett, ami nagyon hasonlít Pucci stílusára:

Hailey Bieber: stílusikon, üzletasszony, modern Carrie Bradshaw

Hailey, az Instagram-korszak királynője, általában letisztultabb darabokat hord. Az alapvető stílusát a bézs és a fehér színek jellemzik, a nem túl kirívó darabok. Azonban ezen a nyáron úgy tűnik, ez is megváltozott: Bieber nyaralásán Pucci-szettben jelent meg. Az élénk sárga szín tökéletesen illet az üzletasszony ragyogó bőréhez és a geometriai minták a legszebb kiegészítője voltak megjelenésének.