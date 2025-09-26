Hiányzik a Squid Game? A Luxusbunker sorozat betölti az utána keletkező űrt

Mi a közös a Squid Game-ben, és A nagy pénzrablásban? Mindkét sorozat vezette már a Netflix nézettségi listáját. Míg előbbi minden rekordot megdöntött, addig az utóbbi még a Netflix hőskorában indult világhódító útjára, és az egyik első európai szuperprodukcióvá vált, amely képes volt minden kontinensen népszerűvé válni. Most A nagy pénzrablás készítői nagy fába vágták a fejszéjüket: úgy döntöttek, hogy a Luxusbunker sorozatukkal megpróbálják megismételni a Squid Game sikerét, és egy társadalomkritikával fűszerezett alkotást dobnak piacra.

A luxusbunker sorozat a Netflix következő nagy dobása.

Forrás: Netlix/Youtube

A Luxusbunker sorozat már elérhető a Netflixen

Egy csapat milliárdos, egy luxusbunker és egy globális katasztrófa. Kell ennél több? Szerintünk nem. A Luxusbunker megpróbálja a lehetetlent: olyan sorozattá szeretne válni, amely megismételheti a Squid Game, vagy éppen A nagy pénzrablás sikerét. De vajon sikerül-e neki?

Ha kíváncsi vagy az új sorozat beharangozójára, akkor nézd meg a Luxusbunkerről készített videónkat:

