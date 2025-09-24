Megnéztük a spanyol Squid Game-et: A luxusbunker kritika

A Netflix 2025-ben A luxusbunkerrrel próbálja meg túlszárnyalni A nagy pénzrablás sikerét, ami nem biztos, hogy összejön, de próbálkozásnak egyáltalán nem rossz!

A luxusbunker a Netflix következő nagy dobása.

Sorozatkritika: A luxusbunker

Kevés dologban vagyunk olyan biztosak az életben, mint abban, hogy ritka az olyan erős érzelmeket és kötődést kiváltó sorozat, mint A nagy pénzrablás. Nem, nem a piros kezeslábasok, a gyönyörű főszereplők, vagy az óriási hype miatt, hanem mert ebben a sorozatban minden gyermekbetegségével együtt annyi szív volt, amire csak ritkán látunk példát a Netflix (vagy bármelyik más streaming szolgáltató) repertoárjában.

Együtt éltünk és lélegeztünk minden egyes szereplővel és még a negatív karaktereket (igen Arturito, rád gondolunk) sem tudtuk olyan vehemensen gyűlölni, mint amennyire szerettük volna, hiszen a maguk módján mindannyian szerethetőek és összetettek voltak.

A nagy pénzrablás korunk egyik legikonikusabb sorozata.

Ez egy modern mese volt barátságról, összetartásról, családról, miközben olyan kemény társadalomkritikát fogalmazott meg, hogy a részeket nézve mi is kedvet kaptunk, hogy ott állhassunk a Spanyol Királyi Pénzverde előtt Dalí maszkban és felszólalhassunk az igazságtalanság és a kizsákmányolás ellen.

Pedig a sorozat nem könnyű feladatot vállalt: megkedveltetni egy csapat bűnözőt, akiket látszólag semmi más nem hajt, mint a kapzsiság.

De sikerült, a francba is, de még mennyire sikerült! Ezek után pedig lélegzet-visszafojtva vártuk, hogy az alkotók vajon mikor ismétlik meg azt a talán még számukra is felfoghatatlan, bődületes sikert, ami a La Casa De Papel-t övezte.

Újabb harc a felső osztály ellen

A nagy pénzrablás alkotója, Alex Pína ezúttal is a biztos recepthez nyúlt: fogott egy csapat fiatalt, akik szeretnének egy szeletet a tortából, ezért úgy döntenek, hogy egy megalomán terv kereteiben alaposan kibabrálnak a gazdagokkal. Az alaptörténet szerint a globális helyzet annyira feszült, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a harmadik világháború, ami egy nukleáris támadásban eszkalálódhat.

Az ettől rettegő milliárdosoknak nyújt kiváló lehetőséget egy újonnan épülő luxusbunker, ahová csak a felső tízezer tagjai kaphatnak meghívót és ahol akár 10 évig is elélhetnek kényelmesen, ha tényleg bekövetkezik a háború.

A bunker megálmodója és alkotója pedig egy csapat zseni, akiknek titkos célja, hogy kizsákmányolja a gyanútlan, rettegő arisztokratákat, ezért erősen megkérdőjelezhető anyagi forrásokból létrehoznak egy több, mint 300 méterrel a felszín alatt, egy tó fenekén lévő luxusbunkert. A történet folytatásában pedig megismerjük a gazdag családokat, a viszonyokat, a személyes drámákat és néhol eléggé meglepő motivációkat.