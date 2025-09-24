Megnéztük a spanyol Squid Game-et: A luxusbunker kritika

A Netflix 2025-ben A luxusbunkerrrel próbálja meg túlszárnyalni A nagy pénzrablás sikerét, ami nem biztos, hogy összejön, de próbálkozásnak egyáltalán nem rossz!
Kevés dologban vagyunk olyan biztosak az életben, mint abban, hogy ritka az olyan erős érzelmeket és kötődést kiváltó sorozat, mint A nagy pénzrablás. Nem, nem a piros kezeslábasok, a gyönyörű főszereplők, vagy az óriási hype miatt, hanem mert ebben a sorozatban minden gyermekbetegségével együtt annyi szív volt, amire csak ritkán látunk példát a Netflix (vagy bármelyik más streaming szolgáltató) repertoárjában.
Együtt éltünk és lélegeztünk minden egyes szereplővel és még a negatív karaktereket (igen Arturito, rád gondolunk) sem tudtuk olyan vehemensen gyűlölni, mint amennyire szerettük volna, hiszen a maguk módján mindannyian szerethetőek és összetettek voltak.
Ez egy modern mese volt barátságról, összetartásról, családról, miközben olyan kemény társadalomkritikát fogalmazott meg, hogy a részeket nézve mi is kedvet kaptunk, hogy ott állhassunk a Spanyol Királyi Pénzverde előtt Dalí maszkban és felszólalhassunk az igazságtalanság és a kizsákmányolás ellen.
Pedig a sorozat nem könnyű feladatot vállalt: megkedveltetni egy csapat bűnözőt, akiket látszólag semmi más nem hajt, mint a kapzsiság.
De sikerült, a francba is, de még mennyire sikerült! Ezek után pedig lélegzet-visszafojtva vártuk, hogy az alkotók vajon mikor ismétlik meg azt a talán még számukra is felfoghatatlan, bődületes sikert, ami a La Casa De Papel-t övezte.
A nagy pénzrablás alkotója, Alex Pína ezúttal is a biztos recepthez nyúlt: fogott egy csapat fiatalt, akik szeretnének egy szeletet a tortából, ezért úgy döntenek, hogy egy megalomán terv kereteiben alaposan kibabrálnak a gazdagokkal. Az alaptörténet szerint a globális helyzet annyira feszült, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a harmadik világháború, ami egy nukleáris támadásban eszkalálódhat.
Az ettől rettegő milliárdosoknak nyújt kiváló lehetőséget egy újonnan épülő luxusbunker, ahová csak a felső tízezer tagjai kaphatnak meghívót és ahol akár 10 évig is elélhetnek kényelmesen, ha tényleg bekövetkezik a háború.
A bunker megálmodója és alkotója pedig egy csapat zseni, akiknek titkos célja, hogy kizsákmányolja a gyanútlan, rettegő arisztokratákat, ezért erősen megkérdőjelezhető anyagi forrásokból létrehoznak egy több, mint 300 méterrel a felszín alatt, egy tó fenekén lévő luxusbunkert. A történet folytatásában pedig megismerjük a gazdag családokat, a viszonyokat, a személyes drámákat és néhol eléggé meglepő motivációkat.
A történet remekül hozza A nagy pénzrablás feszültségét és fordulatait, bár kicsit olyan érzésünk van, mintha az alkotók mindent egy lapra tettek volna fel: már az első rész végén bedobnak egy olyan hatalmas csavart, ami valószínűleg a folytatásban sokkal nagyobbat ütött volna.
Ettől függetlenül mind a 8 rész elképesztően izgalmas és sosem kaptuk magunkat azon, hogy a telefonokért nyúlunk, viszont egy valamit rettenetesen hiányolunk: a fent említett szívet.
A szereplők ugye két csoportra oszlanak: a nulladik percben egymásnak ugró arisztokratákra és a bűnözőkre, akiknek a célja, hogy megszivassa őket. Bár a karakterek megfelelően árnyaltak és hellyel-közzel a motivációjuk is világos, mégsem tudjuk kedvelni egyik csoport tagjait sem. Talán még a főszereplő fiú, Max az, aki felé egy minimális empátiával fordulunk, de az összes többi szereplő sorsának alakulása szinte teljesen tét nélküli.
A kezdetektől fogva belső viszályok és feszültségek jellemzik mindkét csoport tagjait, ami miatt teljesen elveszik az összetartás és a bajtársiasság és semelyik csoportot nem látjuk lelki szemeink előtt összeborulva Bella Ciao-t énekelni.
Ez pedig probléma, hiszen hiába a zseniálisan felépített történetszál, ha nem tudunk senkinek igazán szurkolni.
Az utolsó részekben némileg azért Max tervének ütőerén tartjuk a kezünket, de ez az érzés mintha kicsit túl későn jönne meg, hogy aztán a történet az események igazi csúcspontján drámaian véget érjen. Oké, tudjuk, hogy ez tipikus eszköze a sorozatoknak, viszont emiatt úgy érezzük magunkat, mintha megrendeltünk volna egy doboz gőzölgő, isteni pizzát, ami végül sosem érkezett meg.
A sorozat így sem rossz: 10-ből egy erős hetesre értékelnénk, de kicsit olyan érzésünk van, mintha az alkotókat agyon nyomta volna A nagy pénzrablás sikere és mintha nem tudták volna eldönteni, hogy valami nagyon hasonlót csináljanak, vagy valami teljesen mást és emiatt nem feltétlenül a legjobb döntéseket hozták meg.
Az arisztokraták elképesztően romlottak és megalománok, a bűnözők pedig...nos, ők bűnözők és egy hamvában halt szerelmi szálon kívül elég keveset tudtunk meg róluk, ami nem elég ahhoz, hogy igazán a szívünkbe zárjuk őket.
Ráadásul az első rész fordulata bár zseniális volt, egy rakás isteni lehetőségtől megfosztotta a sorozatot. Persze innen még fel lehet állni és bízunk benne, hogy a második évadra megoldást találnak ezekre a gyermekbetegségekre, de kérdéses, hogy vajon addig kitart-e a nézők lendülete. A sorozat teljes első évada megtekinthető a Netflix kínálatában.
