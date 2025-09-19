A luxusbunker: új ütős spanyol sorozat a Netflixen – Ez lenne az új Squid Game?

A Netflix legújabb sorozata megmutatja, hogy a pénz nem véd meg a világvégétől, sőt: néha pont az taszít be a pokol legmélyebb bugyrába. A történet szerint a posztapokaliptikus jövőben kitör a harmadik világháború és a milliárdosok egy csoportja kénytelen egy túlélőbunkerbe vonulni, hogy megússzák ép bőrrel. Odalent viszont újabb konfliktusok törtnek felszínre, amelyek legalább olyan veszélyesek, mint egy atombomba. Erről szól a spanyol sorozat, A luxusbunker, amely 19-én debütál a Netflixen.

A luxusbunker szereplői

Forrás: Netflix

A luxusbunkerek a valóságban is léteznek

A világ milliárdosainak körében egyre többen hódolnak a luxusbunker-építés hóbortjának. Mark Zuckerbergnek, a Meta vezérigazgatójának is van egy ilyen ingatlana, ami egy több, mint 170 millió dollárért (mintegy 56 milliárd forintért) vett Hawaii-i telken kapott helyet és további 100 millió dollárért (kb 40 milliárd forintért) épült fel az az épületkomplexum, amelyhez egy hatalmas földalatti bunker is tartozik. Hogy mi a terve Zuckerbergnek a bunkerral? Nos, valószínűleg a gazdagsággal és a hatalommal járó paranoia is egy ok lehet a sok közül, amiből nem lesz híján A luxusbunker c. sorozatban sem. A Netflix új sorozata megmutatja, mi is történik egy ilyen fölalatti komplexum mélyén, ha a milliárdosok egy csoportja élesben kezdi el használni.

A milliárdosok a luxusbunkerből nézik végig a pusztulást

A Netflix legújabb, futurisztikus-disztópikus thrillere elrepít minket egy nem is olyan távoli jövőbe, ahol kitör a harmadik világháború és a szupergazdagok elitje erre a helyzetre is a megszokott képmutatással és cinizmussal reagál. A nagy pénzrablás alkotópárosa Esther Martínez Lobato és Álex Pina gondozásában egy maroknyi szupergazdag ember luxusbunkerbe menekül a túlélés érdekében. Miközben megpróbálják átvészelni a világvégét, egy pillanatra sem felejtik el egymást marni és ezzel megkezdődik egy Squid Game szerű leszámolás.

Pénz, hatalom, becsvágy: A luxusbunker mélyén forr a feszültség

A trailerből felvázolja a szürreális alaphelyztetet: miután a szupergazdag elit egy kisebb csoportjának sikerült megmentenie saját magát és egy szuperbunker mélyéről nézik a világégést, folytatják azt, amihez a legjobban értenek: egymást kedzik el marni. A sorozat fő konfliktusforrása két család szembenállása, így egy hamisíthatatlan, spanyol virtusú, feszes tempójú családrámára számíthatunk. A sorozat alaphelyzete és a spanyol filmekre jellemző dinamizmus garantálja a pattanásig feszült emberi konfliktusokat és a mély karakterábrázolás lehetőségét.