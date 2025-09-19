Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek

Thriller

A luxusbunker: új ütős spanyol sorozat a Netflixen – Ez lenne az új Squid Game?

Thriller sorozat Netflix dráma klausztrofóbia
Pópity Balázs
2025.09.19.
A milliárdosok a föld alá vonulnak, hogy ott vészeljék át a világégést. De vajon egymástól ki védi meg őket?

A Netflix legújabb sorozata megmutatja, hogy a pénz nem véd meg a világvégétől, sőt: néha pont az taszít be a pokol legmélyebb bugyrába. A történet szerint a posztapokaliptikus jövőben kitör a harmadik világháború és a milliárdosok egy csoportja kénytelen egy túlélőbunkerbe vonulni, hogy megússzák ép bőrrel. Odalent viszont újabb konfliktusok törtnek felszínre, amelyek legalább olyan veszélyesek, mint egy atombomba. Erről szól a spanyol sorozat, A luxusbunker, amely 19-én debütál a Netflixen.

A luxusbunker szereplői
A luxusbunker szereplői
Forrás: Netflix

A luxusbunkerek a valóságban is léteznek

A világ milliárdosainak körében egyre többen hódolnak a luxusbunker-építés hóbortjának. Mark Zuckerbergnek, a Meta vezérigazgatójának is van egy ilyen ingatlana, ami egy több, mint 170 millió dollárért (mintegy 56 milliárd forintért) vett Hawaii-i telken kapott helyet és további 100 millió dollárért (kb 40 milliárd forintért) épült fel az az épületkomplexum, amelyhez egy hatalmas földalatti bunker is tartozik. Hogy mi a terve Zuckerbergnek a bunkerral? Nos, valószínűleg a gazdagsággal és a hatalommal járó paranoia is egy ok lehet a sok közül, amiből nem lesz híján A luxusbunker c. sorozatban sem. A Netflix új sorozata megmutatja, mi is történik egy ilyen fölalatti komplexum mélyén, ha a milliárdosok egy csoportja élesben kezdi el használni.

A milliárdosok a luxusbunkerből nézik végig a pusztulást

A Netflix legújabb, futurisztikus-disztópikus thrillere elrepít minket egy nem is olyan távoli jövőbe, ahol kitör a harmadik világháború és a szupergazdagok elitje erre a helyzetre is a megszokott képmutatással és cinizmussal reagál. A nagy pénzrablás alkotópárosa Esther Martínez Lobato és Álex Pina gondozásában egy maroknyi szupergazdag ember luxusbunkerbe menekül a túlélés érdekében. Miközben megpróbálják átvészelni a világvégét, egy pillanatra sem felejtik el egymást marni és ezzel megkezdődik egy Squid Game szerű leszámolás.

Pénz, hatalom, becsvágy: A luxusbunker mélyén forr a feszültség

A trailerből felvázolja a szürreális alaphelyztetet: miután a szupergazdag elit egy kisebb csoportjának sikerült megmentenie saját magát és egy szuperbunker mélyéről nézik a világégést, folytatják azt, amihez a legjobban értenek: egymást kedzik el marni. A sorozat fő konfliktusforrása két család szembenállása, így egy hamisíthatatlan, spanyol virtusú, feszes tempójú családrámára számíthatunk. A sorozat alaphelyzete és a spanyol filmekre jellemző dinamizmus garantálja a pattanásig feszült emberi konfliktusokat és a mély karakterábrázolás lehetőségét.

Az alkotók nem elégszenek meg csak a jelen bemutatásával: Lost-szerű flashbackekkel avatják be a nézőket a szereplők korábbi életébe, így megismerhetjük múltjukat, bűneiket és motivációikat, amelyek ide vezettek. Álex Pina, A nagy pénzrablás alkotójának művében mindenkinek van takargatni valója és mindenki hamis kártyákkal játszik. A kérdés: túl lehet élni a világégést ebben, a milliárdosokkal teli darászfészekben? Ha szeretted a Különválást és a Lostot, akkor egészen biztosan a te sorozatod lesz a A luxusbunker is. A luxusbunker sorozat Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke és Carlos Santos szereplésével szeptember 19-től látható streamingen. 

Őszi sorozatajánló: 5 szeptemberi folytatás, amit jobban várunk, mint a karácsonyt

Ha sorozatokról vagy filmekről van szó, a szeptember a rajongók igazi Kánaánja, hiszen ekkor érkeznek a legizgalmasabb újdonságok, amik miatt kicsit könnyebb szívvel engedjük el a forró estéket és tengerparti koktélozásokat.

A Halál már a Földön jár – Minket is földre vitt az Alien-sorozat

Ennyire még senki soha nem várt egy halálos csapást, mint az Alien-rajongók. Ha nyitott vagy, téged is elragad!

Babát vár A nagy pénzrablás ikonikus szereplője

A spanyol színésznő az Instagramon tette közzé az örömhírt. Úrsula Corberó gyereket vár és megmutatta babapocakját is.

 

 

