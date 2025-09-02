Unod a hétköznapokat? Dobd fel az őszi ruhatárad egy kis Mamma Mia-stílussal

Ha eddig nem tudtad mi hiányzott igazán a ruhatáradból, akkor most megmutatjuk. Ha annyira imádod a Mamma Mia-filmeket, hogy minden évben újranézed, akkor van egy jó hírünk számodra. A Mamma Mia boho stílusa tökéletesen viselhető a hétköznapokban, ráadásul feldobja az őszi ruhatárat egy kis mediterrán frissességgel!

Mamma Mia stílusstippek

Forrás: Profimedia

Mamma Mia film öröksége

Ki ne imádná azt a görög, kaotikus, de végtelenül szabad nyarat, amit a Mamma Mia-film képvisel? És a jó hír az, hogy egyes szetteket az őszi ruhatáradba is beépíthetsz, ráadásul még egy darabig nem kell kabátot húznunk, bőven kihasználhatjuk a vénasszonoyk nyarát, amit feldobhatunk néhány Mamma Mia inspirálta szettel. Ha most nemcsak a Mamma Mia-filmhez, de ehhez az életstílushoz is megjött a kedved, akkor ezekkel a stílustippekkel te is könnyen beléphetsz Sophie vagy Donna életébe.

A divat folyton meglep minket és az elmúlt két évben a boho stílus egyre népszerűbb lett, főleg a Z generáció körében. Számos TikTok-trend és videó készült a Mamma Mia inspirációja alapján, amelyeknek a fő fókusza a mediterrán hangulat és a laza boho stílus.

Stílustippek a Mamma Mia életérzéshez

Válassz légies, áttetsző darabokat, egy jól szabott lenvászon ing lehet a görög romantika legnagyobb titka.

Viselj többször kezeslábast, talán furcsa, de egy kezeslábas is lehet szuper szexi, ha egy bodyval vagy csipkés felsővel párosítod.

Szedd elő a csizmáidat, mert a boho stílus akkor tökéletes, ha a légies darabokhoz cowboy- vagy motoros bőrcsizmát párosítasz.

A fehér maxi szoknya elengedhetetlen darab és bármivel párosítod, tökéletesen hozza a mediterrán hangulatot.

Figyelj oda az olyan anyagokra, mint a len, pamut, selyem és a farmer.

1. Reserved maxiruha 27 995 FT 2. Jaded London Maxi szoknya 28 490Ft 3. H&M Ráncos blúz 30 000 Ft 4.Answear.LAB felső női 25 990 Ft 5. Shein Bohemela kantáros nadrág 13 351Ft 6.PRINTED - Nyomott mintás póló 3 995 Ft 7.River Island Boxy Brodierie Ing 18 730 Ft 8. Reserved Velúr szandál felsőrésszel 10 995 HUF Forrás: reserved.com, zalando.hu, hm.com, answear.hu, shein.com, zalando.hu, nextdirect.com, reserved.com

Mindannyiunknak szüksége van arra a szabad, romantikus érzésre, amit a Mamma Mia kínál. Legközelebb, amikor újranézed a filmet, tervezd meg a következő outfitedet is.