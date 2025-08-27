Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ha még nem lenne elég bajunk… Visszatér a 80-as évek kedvenc darabja, a pantallós nadrág

Getty Images Europe - Edward Berthelot
nosztalgia divat nadrág stílus 80-as évek
Gyüre Bernadett
2025.08.27.
Egy trend, amit mindenki szívesen elfelejtene. Jól látod: visszatér a 80-as évek legmegosztóbb darabja, a pantallós nadrág. Úgy tűnik, 2025-ben nincs menekvés, olyan stílusirányzatok bukkannak fel ismét, amiket évtizedek óta próbálunk kiverni a fejünkből.

Rengeteg a visszatérő trend, de nem mindegyiknek örülhetünk. Már rég elfelejtettük az alacsony derekú farmereket és a cargo nadrágokat, erre most újra itt vannak, és még a pantallós nadrágok is refelktorfénybe kerültek. Bár sokan ellenérzéssel tekintenek rájuk, a trend visszatérése már elkerülhetetlen. A modern verziók azonban újragondolt szabással, kifinomult színekkel és korszerű anyagokkal próbálják leküzdeni a régi emlékek „neonborzalmait”.

Woman modeling Guess? Jeans button-down shirt and stirrup pants. (Photo by Tony Palmieri/WWD/Penske Media via Getty Images)
A pantallós nadrág így nézett ki régen
Forrás: Penske Media

Visszatér pantallós nadrág, ami Jane Fonda edzésvideói miatt lett híres, de nem olyan, mint régen

A pantallós nadrág, amely a Jane Fonda-féle aerobikvideók révén vált híressé, nem csupán a sportos öltözködés jelképe volt, hanem az utcai divat merészségét is szimbolizálta. A retró darabok neon színekben, testhez simuló felsőkkel és válltömésekkel kombinálva hódítottak, ma pedig újra felbukkannak a boltok polcain, ám a tervezők ezúttal a funkcionalitásra és a letisztultságra helyezik a hangsúlyt. Az új trend célja, hogy a retró elemeket modern kontextusban, könnyen hordható formában mutassa be.

Jane Fonda pantallós nadrágja
Jane Fonda pantallós nadrágja
Forrás: Profimedia/Courtesy Everett Collection

A 80-as évek pantallós nadrágjai elsősorban sporthoz készültek, de az igazán merészek az utcán is viselték őket. A darabok jellemzője a vékony pánt a lábfej alatt, amely stabilitást ad és megakadályozza a felcsúszást. Bár a nosztalgia sokak számára rémisztő lehet, a mai változatok korszerű anyagokból készülnek, így kényelmesebb viseletet biztosítanak. A színek visszafogottabbak, a szabások pedig a test vonalát követik, anélkül, hogy túlzóan hangsúlyoznák a retró stílusjegyeket.

Miért szeretjük és utáljuk egyszerre?

Pozitívumok:

  • Sportos hatást eredményez, így a lezserebb stílus kedvelőinek kötelező.
  • Csizmával kiválóan működik, de szűkebb cipőkkel már nem ajánljuk.
  • Nem csúszik fel, nem lesz gyűrött és mindig megtartja a pánt a helyén.

Negatívumok:

  • A pánt nyomhatja a lábfejet, így kényelmetlen lesz.
  • Vizuálisan megtörheti a test arányait, és nem minden testalkaton mutat előnyösen.
  • A megfelelő méret kiválasztása kulcsfontosságú a komfort és a megjelenés szempontjából is.

Hogy hordd 2025-ben?

Nem kell egyből temetni ezt a trendet, mert a mai divat miatt sokkal letisztultabb darabokkal tér vissza és könnyebben kombinálhatók is.

  • Csizmával: a pánt előnyös is lehet, ha egy ilyen lábbelivel húzod fel, mert jobban simul az alkathoz.
  • Oversized pulcsival: a bő pulóver vagy blúz ellensúlyozza a szűk fazont, így a sziluett kiegyensúlyozott marad.
  • Magas sarkúval: extra hosszú lábakat eredményez, és különleges, szexi hatást kölcsönöz.
  • Sportosan: sportmelltartóval, edzőcipővel és crop toppal laza, edzőtermi hangulatot idézhetünk, akárcsak Jane Fonda az eredeti videókban.
PARIS, FRANCE - APRIL 13: Emy Venturini wears sunglasses from Pierre Cardin, a Cartier watch, a blue and white striped Argentina soccer t-shirt from Adidas with printed "10" on the front and "Messi" on the back, black mesh striped stirrup leggings from Mugler, a silver bag from Rabanne, kitten heels white leather Balenciaga shoes, during a street style fashion photo session, on April 13, 2024 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Praktikus lehet oversized ruhadarabokkal kombinálni
Forrás: Getty Images Europe

Meg tudjuk szeretni?

Őszintén? Ez a pántos leggings tipikusan az a darab, amit vagy utálsz vagy imádsz. Egyszerűen nincs középút. A divat folyamatosan megújul, körforgásban van, és hajlamos visszahozni olyan ruhadarabokat, amiket a szekrény mélyére száműztünk. A modern pantallós nadrágok tökéletesen illeszkednek oversized ruhadarabokhoz, street style szettekhez vagy sportos outfitekhez. Az újításoknak köszönhetően a retró elem nem uralja túl a megjelenést, hanem kiegészíti azt. A letisztult színek és korszerű anyagok révén a pantallós nadrág ma már nem csupán nosztalgikus darab, hanem a modern divat része.

pantallós nadrág modern formában
A pantallós nadrág modern változata
Forrás: Getty Images Europe

