Ha még nem lenne elég bajunk… Visszatér a 80-as évek kedvenc darabja, a pantallós nadrág

Rengeteg a visszatérő trend, de nem mindegyiknek örülhetünk. Már rég elfelejtettük az alacsony derekú farmereket és a cargo nadrágokat, erre most újra itt vannak, és még a pantallós nadrágok is refelktorfénybe kerültek. Bár sokan ellenérzéssel tekintenek rájuk, a trend visszatérése már elkerülhetetlen. A modern verziók azonban újragondolt szabással, kifinomult színekkel és korszerű anyagokkal próbálják leküzdeni a régi emlékek „neonborzalmait”.
A pantallós nadrág, amely a Jane Fonda-féle aerobikvideók révén vált híressé, nem csupán a sportos öltözködés jelképe volt, hanem az utcai divat merészségét is szimbolizálta. A retró darabok neon színekben, testhez simuló felsőkkel és válltömésekkel kombinálva hódítottak, ma pedig újra felbukkannak a boltok polcain, ám a tervezők ezúttal a funkcionalitásra és a letisztultságra helyezik a hangsúlyt. Az új trend célja, hogy a retró elemeket modern kontextusban, könnyen hordható formában mutassa be.
A 80-as évek pantallós nadrágjai elsősorban sporthoz készültek, de az igazán merészek az utcán is viselték őket. A darabok jellemzője a vékony pánt a lábfej alatt, amely stabilitást ad és megakadályozza a felcsúszást. Bár a nosztalgia sokak számára rémisztő lehet, a mai változatok korszerű anyagokból készülnek, így kényelmesebb viseletet biztosítanak. A színek visszafogottabbak, a szabások pedig a test vonalát követik, anélkül, hogy túlzóan hangsúlyoznák a retró stílusjegyeket.
Nem kell egyből temetni ezt a trendet, mert a mai divat miatt sokkal letisztultabb darabokkal tér vissza és könnyebben kombinálhatók is.
Őszintén? Ez a pántos leggings tipikusan az a darab, amit vagy utálsz vagy imádsz. Egyszerűen nincs középút. A divat folyamatosan megújul, körforgásban van, és hajlamos visszahozni olyan ruhadarabokat, amiket a szekrény mélyére száműztünk. A modern pantallós nadrágok tökéletesen illeszkednek oversized ruhadarabokhoz, street style szettekhez vagy sportos outfitekhez. Az újításoknak köszönhetően a retró elem nem uralja túl a megjelenést, hanem kiegészíti azt. A letisztult színek és korszerű anyagok révén a pantallós nadrág ma már nem csupán nosztalgikus darab, hanem a modern divat része.
