Ha még nem lenne elég bajunk… Visszatér a 80-as évek kedvenc darabja, a pantallós nadrág

Rengeteg a visszatérő trend, de nem mindegyiknek örülhetünk. Már rég elfelejtettük az alacsony derekú farmereket és a cargo nadrágokat, erre most újra itt vannak, és még a pantallós nadrágok is refelktorfénybe kerültek. Bár sokan ellenérzéssel tekintenek rájuk, a trend visszatérése már elkerülhetetlen. A modern verziók azonban újragondolt szabással, kifinomult színekkel és korszerű anyagokkal próbálják leküzdeni a régi emlékek „neonborzalmait”.

A pantallós nadrág így nézett ki régen

Forrás: Penske Media

Visszatér pantallós nadrág, ami Jane Fonda edzésvideói miatt lett híres, de nem olyan, mint régen

A pantallós nadrág, amely a Jane Fonda-féle aerobikvideók révén vált híressé, nem csupán a sportos öltözködés jelképe volt, hanem az utcai divat merészségét is szimbolizálta. A retró darabok neon színekben, testhez simuló felsőkkel és válltömésekkel kombinálva hódítottak, ma pedig újra felbukkannak a boltok polcain, ám a tervezők ezúttal a funkcionalitásra és a letisztultságra helyezik a hangsúlyt. Az új trend célja, hogy a retró elemeket modern kontextusban, könnyen hordható formában mutassa be.

Jane Fonda pantallós nadrágja

Forrás: Profimedia/Courtesy Everett Collection

A 80-as évek pantallós nadrágjai elsősorban sporthoz készültek, de az igazán merészek az utcán is viselték őket. A darabok jellemzője a vékony pánt a lábfej alatt, amely stabilitást ad és megakadályozza a felcsúszást. Bár a nosztalgia sokak számára rémisztő lehet, a mai változatok korszerű anyagokból készülnek, így kényelmesebb viseletet biztosítanak. A színek visszafogottabbak, a szabások pedig a test vonalát követik, anélkül, hogy túlzóan hangsúlyoznák a retró stílusjegyeket.

Miért szeretjük és utáljuk egyszerre?

Pozitívumok:

Sportos hatást eredményez, így a lezserebb stílus kedvelőinek kötelező.

Csizmával kiválóan működik, de szűkebb cipőkkel már nem ajánljuk.

Nem csúszik fel, nem lesz gyűrött és mindig megtartja a pánt a helyén.

Negatívumok:

A pánt nyomhatja a lábfejet, így kényelmetlen lesz.

Vizuálisan megtörheti a test arányait, és nem minden testalkaton mutat előnyösen.

A megfelelő méret kiválasztása kulcsfontosságú a komfort és a megjelenés szempontjából is.

Hogy hordd 2025-ben?

Nem kell egyből temetni ezt a trendet, mert a mai divat miatt sokkal letisztultabb darabokkal tér vissza és könnyebben kombinálhatók is.