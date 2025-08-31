Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csokiba mártott ujjpercek: ez lesz az ősz legmenőbb körömtrendje

Shutterstock - Darya Lavinskaya
manikűr barna ősz köröm
Hajdú Viktória
2025.08.31.
Képzeld el, hogy minden mozdulatod olyan, mintha épp egy doboz bonbonhoz nyúlnál. Ez az idei ősz beauty-köröm csemegéje.

Van az a pillanat, amikor ránézel a körmeidre, és hirtelen megéhezel. Nem, ez nem valami bizarr vágyakozás, hanem a 2025-ös ősz legédesebb körömtrendjének mellékhatása: a barna manikűr vagyis a csokis körmök. A látvány olyan, mintha a körmeid épp most merültek volna el egy gőzölgő fondüben, és valljuk be, ki ne akarna mindig egy kis desszertet magán hordani?

Csokis manikűr
Csokis manikűr az ősz slágere
Forrás:  Instagram

Csokiba mártott körmök: az ősz legédesebb beauty-trendje

Az idei beauty-világban a barnák reneszánszukat élik. Elfelejthetjük a szürke, unalmas, „őszies” jelzőket. A barnák új arca most szexi, meleg és csábító. A csokoládébarna árnyalatok nemcsak a gardróbunkban, de a körmeinken is végre főszerepet kaptak. 

A képen látható stiletto forma például olyan, mintha egy elegáns praliné született volna újra manikűrként. Fényes teteje a csokoládéglazúrt idézi, a matt alapszín pedig a krémes tölteléket. És hogy miért szeretjük ennyire? Mert egyszerre minimalista és drámai. Nem kiabál, mégis mindenki észreveszi. Ez az a manikűr, amihez nem kell a rizsa. Ránézel, és azonnal tudod, hogy trendi. Ha eddig a nude és a klasszikus piros között vacilláltál, most itt az arany középút: barna. 

Pont olyan, mint egy szelet brownie. Soha nem túl sok, soha nem túl kevés.

A csokis körmök ráadásul variálhatók is. Matt és fényes kombinációban, karamellás árnyalatokkal, sőt akár mandula vagy tejcsoki tónusokkal is. Egy kis kreativitással a körmeid könnyen hasonlíthatnak egy bonbonválogatásra. Minden ujj másik íz, másik hangulat. Az egyik lehet egy étcsokis kávé, a másik egy lágy tejkaramella, a harmadik pedig egy gesztenyepüré-inspiráció.

A legjobb pedig az, hogy ez a trend nem válogat. Jól mutat rövid körmön is, hosszún is, kocka formán épp úgy, mint mandulán. Egy farmer-pulcsi szetthez ugyanolyan passzos, mint egy kis feketéhez. Ha szeretnéd kicsit „megfűszerezni”, játszhatsz arany csillámmal vagy finom márvány-hatással, de hidd el, a letisztult, csokiba mártott verzió is önmagáért beszél.

Hogyan kérd a körmöstől a csokis manikűrt?

Először is, ne lepődj meg, ha a körmösödnek is beindul a nyálelválasztása, amikor előadod az ötleted. Mutass neki fotót, mert a „tejcsokis-matt, étcsokis-glossy ombre egy kis karamellás átmenettel” még a legprofibb manikűrmestert is zavarba hozhatja.

Alapszabály: mindig mondd el, hogy mattot vagy fényest szeretnél dominánsan, mert a kettő nagyon más hangulatot ad.

  • A fényes étcsoki elegáns, akár egy koktélpartin.
  • A matt kakaóbarna viszont laza, nappali viselethez is tökéletes.
  • A tejkaramell árnyalat bohókás, és szinte mindenkinek jól áll.
Arannyal megbolondítva
1 / 5
Csokis csillogás
1 / 5
A bonbon összes árnyalata
1 / 5
Trükközés a macskaszemmel
1 / 5
Átlátszó szivecskék
1 / 5
Arannyal megbolondítva
Shutterstock

 

