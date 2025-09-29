Földszínek és metál a reflektorfényben: a Sztárban Sztár zsűrijei divatikonként tündököltek — GALÉRIA

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Show-biznisz, strasszkövek és fekete megjelenések! A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában egységes harmónia tükrözte a zsűrik és a műsorvezetők öltözködését. Ne maradj le a legizgalmasabb divatpillanatokról, nézd meg a galériánkat.

Ismét izgalmas pillanatokat láthattunk a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A negyedik fordulóban a versenyzők két csoportban bizonyíthatták tehetségüket a nézők és a zsűri előtt. Halastyák Fanni és Varga Viktor búcsúzott a színpadtól. A legújabb műsor nemcsak izgalmas, vicces és megható pillanatokat tartogatott, hanem komoly divatmegjelenéseket is. Nézd meg, hogyan öltöztek össze a zsűri tagjai!

sztárban sztár
A Sztárban Sztár All Stras zsűrije
Forrás: TV2

Ragyogtak a Sztárban Sztár All Stars zsűrijei

Ahogyan eddig, most is teljes harmóniában volt a Sztárban Sztár All Stars négy zsűritagjának, Stohl Andrásnak, Liptai Claudiának, Lékai-Kiss Ramónának és Hajós Andrásnak a megjelenése. Az új részben a fekete, metálos kompozíciókra került a hangsúly.

Liptai Claudián kívül minden zsűritag feketében volt, amit ezüstös mintákkal és strasszokkal bolondítottak meg. Claudia azonban egy fehér, barna ruhakölteményben tündökölt, amelynek enyhén vagány, kalózos stílusa mindenkit elvarázsolt. Stohl András egy fekete alapon ezüst leopárdmintás bomber kabátban volt, amit laza fehér pólóval párosítottak. A szettet kiegészítette a túlméretezett, modern szemüvegkerete. Lékai-Kiss Ramóna egy ezüst strasszkövekkel kirakott, nyitott vállrészű blézerben volt, amit hangsúlyos ezüst ékszerekkel és füstös szemsminkkel koronáztak meg. A Sztárban Sztár negyedik zsűrije, Hajós András pedig egy monokróm fekete outfitben volt, amelynek textúrája tette különlegessé a megjelenést. A fekete bőrkabát vagány stílust kölcsönzött a zsűrinek. 

A barna tónusok a 2025 őszi divat egyik legnépszerűbb színárnyalati lesznek. Illetve a maximalizmus, mint divatirányzat az extrém mintáival, csillogásával egyre népszerűbb lesz az utcai divatban, nemcsak a show-bizniszben. Ezeket az aktuális divattrendeket láthattuk a legújabb részben is.

Kattints a galériára és nézd meg a legutóbbi adás divatpillanatait!

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijének és műsorvezetőinek legjobb ruhái
TV2

 

