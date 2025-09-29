Két versenyző számára ismét véget ért a Sztárban Sztár All Stars: rájuk már nem kíváncsiak a nézők

A Sztárban Sztár All Stars negyedik fordulójában a nyolc előadó két csoportban állt a közönség és a zsűri elé. A pontozás és a szavazatok alapján a legjobbak egyenes ágon kerültek tovább, míg a többiek a vigaszágon kaptak újabb esélyt. A zsűri – Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András – véleménye és a közönség voksai ismét együtt döntöttek a sorsokról.

Varga Viktor és Halastyák Fanni (középen) búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars negyedik fordulójából

Forrás: TV2

Sztárban Sztár All Stars: ketten ismét búcsúsztak a versenytől

Vastag Csaba, Péterffy Lili, Janicsák Veca és Mészáros Árpád Zsolt is biztosította helyét a következő adásban. Szandi, Halastyák Fanni, Varga Viktor és Horváth Tamás azonban a vigaszágon próbálhatott meg kapaszkodni. A közönségszavazások miatti izgalom ezúttal sem maradt el, végül azonban két énekesnek véget ért a verseny: Halastyák Fanni és Varga Viktor búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars színpadától.

A produkciók mellett az este nemcsak látványos átalakulásokról és emlékezetes előadásokról szólt, hanem könnyekről és drámai pillanatokról is, hiszen minden kiesés komoly érzelmeket váltott ki a versenyzőkből és a nézőkből egyaránt.