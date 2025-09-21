Így készülnek a Sztárban Sztár All Stars maszkjai – Kulisszatitkokat árult el a maszkmester

Hétről-hétre, szobrásszal karöltve azon dolgozik, hogy a versenyzők elkápráztathassák a nézőket. Munkája egyszerre technikai bravúr és művészi alkotás, ahol a részletgazdagság, a kreativitás és a hitelesség találkozik. Murányi Orsi számos amerikai film készítésében közreműködött már mint maszkmester, Oscar-díjas alkotóktól leste el a szakma fortélyait, a Sztárban Sztár All Starsban szintén arcokat formál. Ha kell öregít, ha kell, fiatalít vagy hizlal, egyszóval képes az adott fizimiskából teljesen új karaktert létrehozni, miközben ügyel arra, hogy a versenyzők mimikái kifejezőek maradjanak.

Sztárban Sztár All Stars – A sztárok órákat töltenek a maszkmesterek kezei között

Forrás: TV2

Több órán keresztül összezárva a Sztárban Sztár All Stars versenyzőivel

Mint mondja, elengedhetetlen, hogy mindenkivel emberileg is egy hullámhosszra kerüljön, illetve hogy elnyerje a bizalmukat, hiszen van, hogy 3-4 órán keresztül a kezei között ülnek a székben.

„Mindenkiről teljes fejmintavételt készítettünk az élő show-k indulása előtt, amiből egy negatív formát kaptunk, és ezt öntöttük ki gipszből. Ez azért szükséges, hogy a későbbiekben a távollétükben is tudjunk rájuk maszkot készíteni, vagyis erre a már létező öntvényre formázzuk rá az új arcot hétről hétre. Van, amikor teljes arc szükséges, máskor csak egy orr. Ahogy megvan, kivé kell átváltoznia az énekeseknek, fotókat és videókat nézünk, elemzünk, és azt a klipet is tanulmányozzuk, amely végül majd az adásban megjelenik” – avat be Orsi.

Pintér Tibor teljes átalakulása Rag'n'Bone Manné

Forrás: TV2

A Sztárban Sztár All Starsban legutóbb Pintér Tibor és Kállay-Saunders András kaptak teljes arcmaszkot

Míg Pintér Tibor Rag’n’Bone Manként, addig Kállay-Saunders András Tina Turnerként állt színpadra – a szeptember 21-i adásban Varga Viktor és Freddie, azaz Fehérvári Gábor Alfréd kerülnek sorra.

„Pintér Tiborral csodálatos dolgozni! Színészként és magánemberként is nagyon aktív, rengeteget lovagol, a maszkolás során viszont a legfegyelmezettebb és legkészségesebb alany a világon. Nyugodtan ül, és ha azt kérem, álljon fel, vagy tartsa benn a levegőt, akárhányszor megcsinálja zokszó nélkül. Pedig múltkor aztán kapott mindent az arcára, amit kellemetlen lehet viselni: kopasz parókát, protézist és arcszőrzetet. Öt-hat órán keresztül ült a székben, majd alig, hogy végeztünk, már mennie is kellett a színpadra. Kállay-Saunders András erős borostája okozott némi gondot: nehezebben ragadt fel a maszk, de összességében ő is remekül állta a négyórás megpróbáltatást”– meséli Orsi.

Na, de mi is a Sztárban Sztár All Stars maszkmestere által említett protézis?

Semmiképpen nem fogászati protézist vagy művégtagot kell érteni alatta. A maszkmester szakmában a protézis egy olyan speciális, szilikonból készült, festhető öntvény, amit a modell bőrére ragasztanak a fellépések előtt. Akár teljesen új karakterjegyeket lehet általa létrehozni.