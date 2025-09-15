Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 15., hétfő Enikő, Melitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
verseny

Döbbenetes átalakulások a Sztárban Sztár All Starsban – Így tündököltek a hírességek a színpadon: GALÉRIA

TV2 -
verseny Sztárban sztár All Stars Natalia Oreiro galéria
Jónás Ágnes
2025.09.15.
A Sztárban Sztár All Stars szeptember 14-i adása ismételten bizonyította, hogy az ország legnagyobb házibulijaként is emlegetett showműsor a hazai televíziós szórakoztatás egyik legmagasabb színvonalon működő zászlóshajója. Kattints a galériára, és nézd végig a Sztárban Sztár All Stars legemlékezetesebb pillanatait!

A műsor készítői ezúttal is minden apró részletre odafigyeltek: a látványos színpadképek, a gondosan megkomponált fények és a profi zenekari kíséret és táncosok méltó keretet adtak a magas színvonalat képviselő produkcióknak. A Sztárban Sztár All Stars versenyzői nem csupán megformálták a rájuk osztott zenei előadókat – valósággal átlényegültek. A zsűritagok ezúttal is alaposan átgondolt érvekkel és a tőlük megszokott humorral értékelték a produkciókat. 

Sztárban Sztár All Stars
Natalia Oreiro a zsűritagokkal és a versenyzőkkel pillanatok alatt megtalálta a közös hangot a Sztárban Sztár All Starsban Forrás: TV2

Cuki, szexi és remek a humora – Natalia Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars meglepetésvendége a zsűriben foglalt helyet

Natalia Oreiro énekesnő, a Vad angyal egykori sztárja a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi műsorában a zsűriben foglalt helyet Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András mellett. A bájos, remek humorral megáldott sztár, aki mit sem változott az elmúlt 25 évben, egy hálószerű, áttetsző anyagból készült piros kreációt viselt, melyet vörös rúzzsal és körömlakkal párosított. Liptai Claudiát egy rafinált, geometriai alakzatokkal díszített fekete ruhában, Lékai-Kiss Ramónát pedig egy álomszép fehér áttetsző ruhakölteményben láthattuk. 

A szabályok értelmében 6 versenyző egyenesen továbbjutott (Vastag Csaba, Péterffy Lili, Horváth Tamás, Janicsák Veca, Halastyák Fanni „Nemazalány” és Szandi), míg Kállay-Saunders András és Kozma Orsi azonnal kiestek. A zsűri ezúttal is négy versenyzőnek adott második esélyt: Mészáros Árpád Zsoltnak, Pintér Tibornak, Varga Viktornak és Muri Enikőnek. A végső döntés már a közönség kezében volt, és ők Varga Viktort, valamint Mészáros Árpád Zsoltot juttatták tovább. Így a második adás végén Muri Enikő, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Kozma Orsi kényszerültek búcsúra. 

És most kattints a galériára, hogy láthasd, hogyan tündököltek a Sztárban Sztár All Stars színpadán a hírességek!

Zsűri a pultnál, Natalia Oreiróval
1 / 18
Nő piros ruhában mosolyog a Sztárban Sztár All Starsban
1 / 18
Piros ruhában ülő nő mosolyog felemelt lábbal
1 / 18
2 nő énekel mikrofonba piros ruhában
1 / 18
két nő egymás mellett ülve mosolyog
1 / 18
Sztárban Sztár All Stars műsorvezető és Natalia Oreiro
1 / 18
Maszkmesterek kezében egy férfi
1 / 18
Férfi a sminkben Sztárban Sztár All Stars
1 / 18
Produkció a színpadon, női előadóval Sztárban Sztár All Stars
1 / 18
Előadó háttértáncosokkal a színpadon
1 / 18
Színpadon énekel egy férfinek öltözött nő
1 / 18
Férfiak, közülök a jobb oldali női ruhában, sminkkel
1 / 18
Színpadon az előadó kiabál és sír
1 / 18
Nő egyedül a színpadon poncsóban énekel
1 / 18
roma viseletben zenés táncos mulatság, elöl egy nő énekel
1 / 18
Nő fekete ruhában a színpadon
1 / 18
Férfi beöltözve a színpadon énekel
1 / 18
Nő vörös háttérrel, mellette hegedűs
1 / 18
Natalia Oreiro szinte azonnal egy hullámhosszra került a zsűrivel és a versenyzőkkel - Sztárban sztár All Stars
TV2

Sztárban Sztár All Stars: újabb négy énekesnek kellett búcsúznia a műsortól

A TV2 népszerű show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars vasárnap este a második élő adásával jelentkezett. Ismét látványos produkciókra szavazhattak a nézők.

Natalia Oreiro már Budapesten van – így készül a Sztárban Sztárra

Bár hivatalosan csak vasárnap este tűnik fel a Sztárban Sztár All Stars színpadán, Natalia Oreiro már pénteken megérkezett a magyar fővárosba. Az uruguayi világsztár hosszú, közel 24 órás utazás után landolt Ferihegyen, de fáradtságnak nyoma sem volt rajta. A reptéren lelkes rajongók várták, akik fotót és aláírást is kértek tőle.

Rafinált szexi ruhát vállal be Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars második adásában

Az elmúlt évek egyik legnézettebb TV2-produkciója, a Sztárban Sztár All Stars szeptember 7-én robbant be újra a képernyőkre. A showműsor 11. szériájában Liptai Claudia megjelenéséért Kiss Márk felel, aki most beavat minket a kulisszatitkokba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu