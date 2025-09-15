Döbbenetes átalakulások a Sztárban Sztár All Starsban – Így tündököltek a hírességek a színpadon: GALÉRIA

A műsor készítői ezúttal is minden apró részletre odafigyeltek: a látványos színpadképek, a gondosan megkomponált fények és a profi zenekari kíséret és táncosok méltó keretet adtak a magas színvonalat képviselő produkcióknak. A Sztárban Sztár All Stars versenyzői nem csupán megformálták a rájuk osztott zenei előadókat – valósággal átlényegültek. A zsűritagok ezúttal is alaposan átgondolt érvekkel és a tőlük megszokott humorral értékelték a produkciókat.

Natalia Oreiro a zsűritagokkal és a versenyzőkkel pillanatok alatt megtalálta a közös hangot a Sztárban Sztár All Starsban Forrás: TV2

Cuki, szexi és remek a humora – Natalia Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars meglepetésvendége a zsűriben foglalt helyet

Natalia Oreiro énekesnő, a Vad angyal egykori sztárja a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi műsorában a zsűriben foglalt helyet Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András mellett. A bájos, remek humorral megáldott sztár, aki mit sem változott az elmúlt 25 évben, egy hálószerű, áttetsző anyagból készült piros kreációt viselt, melyet vörös rúzzsal és körömlakkal párosított. Liptai Claudiát egy rafinált, geometriai alakzatokkal díszített fekete ruhában, Lékai-Kiss Ramónát pedig egy álomszép fehér áttetsző ruhakölteményben láthattuk.

A szabályok értelmében 6 versenyző egyenesen továbbjutott (Vastag Csaba, Péterffy Lili, Horváth Tamás, Janicsák Veca, Halastyák Fanni „Nemazalány” és Szandi), míg Kállay-Saunders András és Kozma Orsi azonnal kiestek. A zsűri ezúttal is négy versenyzőnek adott második esélyt: Mészáros Árpád Zsoltnak, Pintér Tibornak, Varga Viktornak és Muri Enikőnek. A végső döntés már a közönség kezében volt, és ők Varga Viktort, valamint Mészáros Árpád Zsoltot juttatták tovább. Így a második adás végén Muri Enikő, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Kozma Orsi kényszerültek búcsúra.

