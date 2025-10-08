Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

Így válts ki irigységet a kolléganőidből – Viseld az őszi divat legszebb egészruháit

Nő őszi divatnak megfelelően öltözve
Getty Images Europe - Moritz Scholz
befutó őszi ruha
Jónás Ágnes
2025.10.08.
Ősszel a szekrényünkben előre kerülnek a puhább, melegebb darabok. Tedd egy kicsit félre a nadrágot, és légy bátor: viseld az őszi divat legszebb egészruháit, hiszen most csodálatos mintájú, fazonú és anyagú darabok közül válogathatsz.

Az ősz az öltözködés szempontjából az egyik legizgalmasabb időszak: végre előkerülhetnek a réteges összeállítások. A 2025-ös őszi divat az egészruhákat illetően egyértelműen a nőies eleganciát és a praktikus rétegezhetőséget állítja fókuszba. Mindent szabad viselni, ami puha és meleg, és ami úgy ölel át a hűvös napokon, mint egy kellemes takaró – ilyenek például a gyapjúból vagy a kasmírból készült darabok. Olyan anyagok kerülnek újra előtérbe, mint a szatén, bársony vagy a csipke, és minden eddiginél markánsabban lesznek jelen a kötött és a hangsúlyosan texturált egészruhák, legyen szó mini, midi vagy maxi fazonokról. Az alábbiakban árakkal és lelőhelyekkel mutatjuk azokat az elegáns és praktikus őszi ruhákat, amelyekkel sem a munkahelyen, sem a fontos eseményeken nem lőhetsz mellé.  

őszi divat
Derékban húzott kék, mintás egészruha 499 000 Ft 
Forrás: MYTHERESA

Melyek az őszi divat favoritszínei? 

A Pantone Mocha Mousee árnyalat stabilan tartja magát, mellé sorakoznak fel az őszi avar aranyló tónusai, továbbá a burgundi, az olíva és khaki zöld, a bézs, a homok és a kék árnyalatai. Ezek a színek nemcsak szövetkabátokon, cipőkön és kötött pulóvereken mutatnak remekül, hanem az egészruhákon is.

Az őszi divatnak megfelelő barna, kötött, vállra lehúzható ruha 15 90 Ft Forrás: Zalando

Nincs őszi divat A-vonalú (ing)ruha nélkül — Évek óta nem lehet letaszítani a trónról

Fazonok tekintetében a derékban húzott és az oversize darabok közül bátran válogassunk. Az A-vonalú ingruhák továbbra is hódítanak, ami nem csoda, hiszen finom eleganciát sugallnak, remekül mutatnak vékonyabb és vastagabb övekkel, sneakerrel, térdcsizmával és balerinacipővel is. Jennifer Lawrence és Kendall Jenner előszeretettel viselik, ami pedig Katalin hercegnét illeti: nem számít, hová utazik, a bőröndjében biztosan ott rejtőzik egy egyszínű vagy csipkés A-vonalú ingruha vagy bukléruha.

őszi divat
Tweed miniruha 15 995 Ft 
Forrás: Reserved

Pöttyös

A pöttyös és a kockás minták igazi örökzöldek, a régi idők báját idézik. A kisebb pöttyök elegánsabbak és karcsúsítanak, a nagyobbak bohó hatást keltenek. A fekete-fehér párosítás mellett a csokibarna-fehér és a bordó-krém is készen állnak, hogy megdobogtassák az őszi divatért rajongó hölgyek szívét.  

őszi divat
Ejtett vállú, pöttyös mini egészruha - 8 995 Ft  
Forrás: Stradivarius

A leopárd elszabadul

Visszatér a régi idők nagy kedvence a leopárdminta, melynek trendje már a tavaszi-nyári szezonban is éreztette hatását. Bizony ősszel és télen is velünk marad, mi több, dominánsan lesz jelen a divat fősodrában. Amennyiben távolinak érzed magadtól, próbáld meg a letisztult és egyszínű alapdarabokat kombinálni őszi leopárdmintás kiegészítőkkel, például charmokkal, kendővel vagy táskával. 

őszi divat
Őszi divat: leopárdmintás ingruha 8 495 Ft 
Forrás: H&M

 

Töretlen a blézerruhák népszerűsége

A blézerruha lényegében a klasszikus blézer meghosszabbított változata. Tökéletes viselet munkanapokra és szakmai eseményekre, de első randira is remek választás. Bakanccsal és csizmával laza, modern benyomást kelt, hidegebb időben kombinálhatod garbóval vagy vékonyabb kötött felsővel. 

őszi divat
Kockás blézerruha is. - 12 9995 Ft 
Forrás: Vanity

Láthatod, hogy modern nőként egyáltalán nem kell kompromisszumot kötnöd kényelem és elegancia között. A egészruhák segítenek, hogy – az őszi trendeket a személyiségedhez igazítva – magabiztosan mutasd meg magad. Szerezd be a legújabb trendi darabokat, hadd irigykedjenek a kollégáid!


 

