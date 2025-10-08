Így válts ki irigységet a kolléganőidből – Viseld az őszi divat legszebb egészruháit

Az ősz az öltözködés szempontjából az egyik legizgalmasabb időszak: végre előkerülhetnek a réteges összeállítások. A 2025-ös őszi divat az egészruhákat illetően egyértelműen a nőies eleganciát és a praktikus rétegezhetőséget állítja fókuszba. Mindent szabad viselni, ami puha és meleg, és ami úgy ölel át a hűvös napokon, mint egy kellemes takaró – ilyenek például a gyapjúból vagy a kasmírból készült darabok. Olyan anyagok kerülnek újra előtérbe, mint a szatén, bársony vagy a csipke, és minden eddiginél markánsabban lesznek jelen a kötött és a hangsúlyosan texturált egészruhák, legyen szó mini, midi vagy maxi fazonokról. Az alábbiakban árakkal és lelőhelyekkel mutatjuk azokat az elegáns és praktikus őszi ruhákat, amelyekkel sem a munkahelyen, sem a fontos eseményeken nem lőhetsz mellé.

Derékban húzott kék, mintás egészruha 499 000 Ft

Forrás: MYTHERESA

Melyek az őszi divat favoritszínei?

A Pantone Mocha Mousee árnyalat stabilan tartja magát, mellé sorakoznak fel az őszi avar aranyló tónusai, továbbá a burgundi, az olíva és khaki zöld, a bézs, a homok és a kék árnyalatai. Ezek a színek nemcsak szövetkabátokon, cipőkön és kötött pulóvereken mutatnak remekül, hanem az egészruhákon is.

Az őszi divatnak megfelelő barna, kötött, vállra lehúzható ruha 15 90 Ft Forrás: Zalando

Nincs őszi divat A-vonalú (ing)ruha nélkül — Évek óta nem lehet letaszítani a trónról

Fazonok tekintetében a derékban húzott és az oversize darabok közül bátran válogassunk. Az A-vonalú ingruhák továbbra is hódítanak, ami nem csoda, hiszen finom eleganciát sugallnak, remekül mutatnak vékonyabb és vastagabb övekkel, sneakerrel, térdcsizmával és balerinacipővel is. Jennifer Lawrence és Kendall Jenner előszeretettel viselik, ami pedig Katalin hercegnét illeti: nem számít, hová utazik, a bőröndjében biztosan ott rejtőzik egy egyszínű vagy csipkés A-vonalú ingruha vagy bukléruha.

Tweed miniruha 15 995 Ft

Forrás: Reserved

Pöttyös

A pöttyös és a kockás minták igazi örökzöldek, a régi idők báját idézik. A kisebb pöttyök elegánsabbak és karcsúsítanak, a nagyobbak bohó hatást keltenek. A fekete-fehér párosítás mellett a csokibarna-fehér és a bordó-krém is készen állnak, hogy megdobogtassák az őszi divatért rajongó hölgyek szívét.