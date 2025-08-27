Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 27., szerda Gáspár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
újdonság

Visszatértek a '70-es évek ikonikus blúzstílusai - Mutatjuk az 5 legjobbat

Getty Images -
újdonság '70-es évek blúz
Jónás Ágnes
2025.08.27.
Visszatér a ’70-es évek bája a gardróbunkba. A lezser, nőies szabású blúzok, a masnis nyakmegkötések és a bohém hímzések újra reflektorfénybe kerülnek. Most te is kipróbálhatod, hogyan hozhatod vissza a korszak stílusát. Mutatjuk az 5 legjobb blúzt.

A ’70-es évek a laza szabásról, a nőies vonalakról és a különleges részletekről voltak híresek. A Big Look és a Soft Look irányzatok blúzok tekintetében is a bővebb, lezserebb formákat, a természetes anyagokat és a földszíneket részesítették előnyben. Bő ujjat, fodrokat, masnit vagy csipkés részleteket kaptak, amelyek hangsúlyozták a nőiességet. Ez a stílus most visszatér, íme a legjobb inspirációk.

Az újragondolt blúzok között minden nő megtalálhatja az ízlésének megfelelő darabot
Forrás: Pexels/Bardia Golzar

Az 5 legjobb ikonikus blúz a '70-es évekből: ezek térnek vissza 

1. Boho blúzok

A laza, bő szabású, hímzett vagy csipkés blúzok a boho stílust képviselik. Cher a színpadi szettjeiben gyakran kombinálta a drámai, bő ujjú blúzokat a merész mintákkal és flitterekkel. Örülünk, hogy a lezser darabok slágerek lesznek ismét, sőt, Chanel, Prada, Balenciaga és Saint Laurent legújabb kollekcióiban is visszaköszönnek.

blúz
Cher egyik legkedvesebb darabja volt a fellépéseken ez a boho stílusú, bő ujjú blúz 
Forrás:  Getty Images

2. Romantikus pöttyös blúzok

A fehér alapon fekete pöttyös blúzok a romantikus, nőies megjelenést idézik.  

blúz
A pöttyös az igazi - Sosem megy ki a divatból ez a blúzstílus 
Forrás: Getty Images Europe

3. Masnis blúzok

Mindig is az elegancia és kifinomultság szimbóluma volt. A nyakban megkötött masni eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz viselőjének. Elképesztően sokféleképpen viselhető: nadrággal mutat tökéletesen , de ha igazán ’70-es évekbeli hangulatot szeretnél, párosítsd magasderekú, bőszárú flare farmerrel. 

blúz
Kombináld bátran farmerrel a masnis blúzt 
Forrás: Courtesy of brand

4. U-kivágású blúzok

Ezek a letisztult vonalvezetésű blúzok minimalista stílust képviselnek. Különösen jól mutat nadrággal, ha pedig irodában viselnéd, keress hozzá egy oversized blézert.

blúz
U-nyakú blúz 
Forrás: Getty Images Europe

5. Fringes disco felsők

A flitterekkel és rojtos részletekkel díszített felsők a diszkók hangulatát idézik meg. A ’70-es években Grace Jones tette híressé ezeket, most pedig olyan luxusmárkák mutatják be újra, mint Stella McCartney vagy 3.1 Phillip Lim. 

blúz
A bulik sztárja lesz: blúz flitterrel  Forrás: Courtesy of brand

2025-ben a styling kulcsa a játék a sziluettekkel: a látványos felsőt párosítsd laza nadrággal, így megmarad a glamourhatás, de a szett mégis kényelmes és hordható marad a partihoz vagy esti programokhoz.

Kinek ajánlott a ’70-es évek blúzstílusa?

A ’70-es évek blúzstílusai minden korosztály számára viselhetők. A laza szabás és a nőies részletek minden testalkaton előnyösen mutatnak. A fiatalabbak számára a boho vagy romantikus stílusú blúzok, míg az idősebbeknek a masnis vagy U-kivágású blúzok ajánlottak, amelyek eleganciát és kifinomultságot sugároznak.

Miranda Priestly visszatért, és még mindig uralja a divatot: öltözz úgy, mint a legendás főnök − Termékekkel, árakkal

Ismét forog Az ördög Pradát visel, Miranda Priestly karaktere pedig nemcsak visszatért, de stílusával ismét uralja a divatot. Megmutatjuk, hogyan másolhatod le a lookjait.

5 trendi felső, amit akkor is bátran viselhetsz, ha szégyelled a karjaidat

A nyár egyik legnagyobb kihívása, hogy olyan darabokat találjunk, amikben nem sülünk meg és jól is érezzük magunkat. A legnehezebb az olyan trendi felsők felkutatása, amik eltakarják a picit vastagabb karokat, de mégis jól mutatnak. Egyet se félj, mi elvégeztük helyetted a piszkos munkát, mutatjuk a legpraktikusabb topokat!

Édesanyja álomszép ruháját viselte Nicola Peltz a fogadalmuk megújításának ceremóniáján - Fotók

Brooklyn Beckham felesége igazi stíluskirálynő volt a fogadalmuk megújításán. Nicola Peltz mindkét ruhája vintage volt: az egyiket a szertartáson, a másikat az azt követő bulin viselte.


 –

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu