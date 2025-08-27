Visszatértek a '70-es évek ikonikus blúzstílusai - Mutatjuk az 5 legjobbat

A ’70-es évek a laza szabásról, a nőies vonalakról és a különleges részletekről voltak híresek. A Big Look és a Soft Look irányzatok blúzok tekintetében is a bővebb, lezserebb formákat, a természetes anyagokat és a földszíneket részesítették előnyben. Bő ujjat, fodrokat, masnit vagy csipkés részleteket kaptak, amelyek hangsúlyozták a nőiességet. Ez a stílus most visszatér, íme a legjobb inspirációk.

Az újragondolt blúzok között minden nő megtalálhatja az ízlésének megfelelő darabot

Forrás: Pexels/Bardia Golzar

Az 5 legjobb ikonikus blúz a '70-es évekből: ezek térnek vissza

1. Boho blúzok

A laza, bő szabású, hímzett vagy csipkés blúzok a boho stílust képviselik. Cher a színpadi szettjeiben gyakran kombinálta a drámai, bő ujjú blúzokat a merész mintákkal és flitterekkel. Örülünk, hogy a lezser darabok slágerek lesznek ismét, sőt, Chanel, Prada, Balenciaga és Saint Laurent legújabb kollekcióiban is visszaköszönnek.

Cher egyik legkedvesebb darabja volt a fellépéseken ez a boho stílusú, bő ujjú blúz

Forrás: Getty Images

2. Romantikus pöttyös blúzok

A fehér alapon fekete pöttyös blúzok a romantikus, nőies megjelenést idézik.

A pöttyös az igazi - Sosem megy ki a divatból ez a blúzstílus

Forrás: Getty Images Europe

3. Masnis blúzok

Mindig is az elegancia és kifinomultság szimbóluma volt. A nyakban megkötött masni eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz viselőjének. Elképesztően sokféleképpen viselhető: nadrággal mutat tökéletesen , de ha igazán ’70-es évekbeli hangulatot szeretnél, párosítsd magasderekú, bőszárú flare farmerrel.

Kombináld bátran farmerrel a masnis blúzt

Forrás: Courtesy of brand

4. U-kivágású blúzok

Ezek a letisztult vonalvezetésű blúzok minimalista stílust képviselnek. Különösen jól mutat nadrággal, ha pedig irodában viselnéd, keress hozzá egy oversized blézert.

U-nyakú blúz

Forrás: Getty Images Europe

5. Fringes disco felsők

A flitterekkel és rojtos részletekkel díszített felsők a diszkók hangulatát idézik meg. A ’70-es években Grace Jones tette híressé ezeket, most pedig olyan luxusmárkák mutatják be újra, mint Stella McCartney vagy 3.1 Phillip Lim.

A bulik sztárja lesz: blúz flitterrel Forrás: Courtesy of brand

2025-ben a styling kulcsa a játék a sziluettekkel: a látványos felsőt párosítsd laza nadrággal, így megmarad a glamourhatás, de a szett mégis kényelmes és hordható marad a partihoz vagy esti programokhoz.

Kinek ajánlott a ’70-es évek blúzstílusa?

A ’70-es évek blúzstílusai minden korosztály számára viselhetők. A laza szabás és a nőies részletek minden testalkaton előnyösen mutatnak. A fiatalabbak számára a boho vagy romantikus stílusú blúzok, míg az idősebbeknek a masnis vagy U-kivágású blúzok ajánlottak, amelyek eleganciát és kifinomultságot sugároznak.