Az alacsony nőknek kihívást tud jelenteni a rájuk illő, nőies ruhák vásárlása. Pedig a jól megválasztott színek és fazonok optikailag nyújtanak is az alkaton. Ehhez hoztunk is most egy kis segítséget. Lássunk is néhány olyan trükköt, amely nagyon is hasznunkra válhat ezen a téren.

Alacsony vagy? Akkor ezeket a darabokat neked találták ki

Alacsony vagy? Akkor ezeket a darabokat szerezd be:

Monokróm az örök klasszikus

Amikor csak teheted, viselj színben összeillő, monokróm szetteket. Trendi és stílusos irányzat ez, ami mindig nőiessé varázsolja a megjelenésedet. A lényeg, hogy egymáshoz közel lévő árnyalatokból rakod össze a szetted. Ha jó stílusérzékkel választod ki, mit viselsz, kifinomult összképet kaphatsz. A bézs, barna vagy fekete monokróm árnyalatú outfit azt az illúziót keltheti, mintha magasabb lennél. Minél sötétebb ruhákban vagy, annál látványosabb az eredmény. A mi személyes kedvencünk ez a nyitott vállú H&M pulóver.

V-nyakú felsők minden mennyiségben

Az ilyen fazonú darabok nemcsak elegánsak és nőiesek, hanem igazán előnyösek is az alacsonyabb termetű nők számára. A szűkített szabás kiemeli a női vonalakat és hangsúlyozza a derekat, így előnyös a testalkat szempontjából. A mélyebb nyakkivágás pedig optikailag nyújtja a felsőtestet. Nagyszerű választás ebben az eseten egy könnyed blúz, vagy egy háromnegyedes ujjú pulóver. Ha teheted, válassz egyszerűbb fazonokat, a nagy minták optikailag könnyen összenyomhatnak. Válaszd ezt a smaragdzöld Reserved szépséget.

Széles szárú nadrágok

A bő szárú nadrág évek óta kiemelt helyet kap a divatban. Sokan tartanak ettől a fazontól, pedig egy jól megválasztott darab kifejezetten előnyös lehet akkor is, ha alacsony termettel rendelkezel. A titok az, hogy a derékvonal magasra kerüljön, így a nadrág nyújtja az alakot. Nagy előnye, hogy rendkívül kényelmes és könnyen kombinálható, a már meglévő alapdarabjainkkal is jól összeilleszthető. Szabásából és arányaiból adódóan szinte minden alkaton jól mutat.

Ceruza szoknya

A magasított derekú ceruzaszoknya például remek választás. Kerüld azonban a túl bő darabokat, mert ezek könnyen összenyomnak: inkább válassz magas derekú, térd alá érő ceruzaszoknyát!