Mamuszok, pizsamák és köntösök: itt a bekuckózós éjszakai viseletek időszaka

Az ősz beköszöntével el kell tennünk a hideg szatén pizsamákat és a vékony éjszakai viseleteket. Eljött a flanel, a pamut és a melegebb anyagok időszaka. A bekuckózós időben a világ egyik legjobb érzése, amikor az ember egy forró zuhany után belebújik a kedvenc puha pizsamájába, és a kanapén ücsörögve elindít egy jó filmet. Nem kell tovább várnod, elhoztuk a szezon legsikkesebb pizsamáit, amelyek csak rád várnak!

Női pizsamák, amelyeket egyszerűen imádunk

Női pizsamák, amelyek nemcsak kényelmesek, de stílusosak is

A divat nem áll meg az éjszakai viseletben sem. Ha igazán sikkesnek, akarod érezni magad az otthonodban, érdemes beszerezned egy pizsamaszettet. Hidd el, rengeteget változtathat a hangulatodon, az önbizalmadon egy olyan otthoni viselet, amely kényelmes, jól áll és még trendi is.

Az idei divat színei, mintái a pizsamakollekciókban is megjelenik. Az örök klasszikus flanel kockás mellett találhatsz állatmintás, kasmírmintás, csillogós és extrém darabokat is. Amikor éjszakai viseletet keresel, érdemes olyan darabokat kiválasztanod, amelyek pamutból, lenből vagy kasmírból készültek. Ezek biztosítani fogják a kellő szellőzést, nem izzadsz bele, emiatt hosszabb ideig viselheted őket két mosás között. Az őszi divat legnépszerűbb színei a burgundi, a mélybarna, a sötétszürke és a pisztáciazöld, ezekkel a színekkel nem lőhetsz mellé.

Ha te is a barátod oversize pólóiban szeretsz aludni, de valami csajosabbra vágysz, érdemes kipróbálnod a hálóingeket. A hálóingek lehetnek szexik és stílusosak is. A klasszikus hosszú ujjú, gombos női pizsamák ismét aranykorukat élik, a galléros, inges szabás luxushatás kelt.

Ne keresd tovább az igazit, kiválogattuk neked azokat a női pizsamákat, amelyek minőségiek, kényelmesek és divatosak is!

1. Anna Field Hálóing - black 6 400 Ft 2. Pamutmuszlin pizsama 13 995 Ft 3. Laura Ashley SET - Pizsama szett - neutral blush josette print 22 680 Ft 4. Kétrészes viszkóz pizsamaszett 14 995 Ft 5. The Sleeper pizsama női, 90990 Ft 6. Elöl Nyitott Hálóing Gyapjúval Kevert Modál Anyagból Cold Winter Night 26990 Ft 7. Hosszú, 100% inges pizsama rózsaszín virágokkal 11,895 Ft

A bekuckózós időszakban a kiegészítők is fontosak

Az otthoni megjelenésedet kimaxolhatod egy mamusszal, szőrmés papuccsal és vastag zoknival is. Amikor otthoni viseletet választasz az első mindig a kényelem, de ki ne akarna egy kis divatot csempészni az unalmas hétköznapokba. Az őszi hangulatodat fokozhatod egy puha pléddel, takaróval vagy köntössel is.