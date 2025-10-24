Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Mamuszok, pizsamák és köntösök: itt a bekuckózós éjszakai viseletek időszaka

Moment RF - Dmytro Betsenko
divat pizsama kényelem
Megérkezett a pihe-puha éjszakai viseletek időszaka! Az őszi időjárás közeledtével a divatikonok ruhatárainak elengedhetetlen darabjai a kényelemes, meleg, de stílusos pizsamák. Összeállításunkban ilyen termékeket találsz.

Az ősz beköszöntével el kell tennünk a hideg szatén pizsamákat és a vékony éjszakai viseleteket. Eljött a flanel, a pamut és a melegebb anyagok időszaka. A bekuckózós időben a világ egyik legjobb érzése, amikor az ember egy forró zuhany után belebújik a kedvenc puha pizsamájába, és a kanapén ücsörögve elindít egy jó filmet. Nem kell tovább várnod, elhoztuk a szezon legsikkesebb pizsamáit, amelyek csak rád várnak!

női pizsama, pizsamák, éjszakai viselet
Női pizsamák, amelyeket egyszerűen imádunk
Forrás:  Getty Image

Női pizsamák, amelyek nemcsak kényelmesek, de stílusosak is

A divat nem áll meg az éjszakai viseletben sem. Ha igazán sikkesnek, akarod érezni magad az otthonodban, érdemes beszerezned egy pizsamaszettet. Hidd el, rengeteget változtathat a hangulatodon, az önbizalmadon egy olyan otthoni viselet, amely kényelmes, jól áll és még trendi is. 

Az idei divat színei, mintái a pizsamakollekciókban is megjelenik. Az örök klasszikus flanel kockás mellett találhatsz állatmintás, kasmírmintás, csillogós és extrém darabokat is.  Amikor éjszakai viseletet keresel, érdemes olyan darabokat kiválasztanod, amelyek pamutból, lenből vagy kasmírból készültek. Ezek biztosítani fogják a kellő szellőzést, nem izzadsz bele, emiatt hosszabb ideig viselheted őket két mosás között. Az őszi divat legnépszerűbb színei a burgundi, a mélybarna, a sötétszürke és a pisztáciazöld, ezekkel a színekkel nem lőhetsz mellé. 

Ha te is a barátod oversize pólóiban szeretsz aludni, de valami csajosabbra vágysz, érdemes kipróbálnod a hálóingeket. A hálóingek lehetnek szexik és stílusosak is. A klasszikus hosszú ujjú, gombos női pizsamák ismét aranykorukat élik, a galléros, inges szabás luxushatás kelt. 

Ne keresd tovább az igazit, kiválogattuk neked azokat a női pizsamákat, amelyek minőségiek, kényelmesek és divatosak is!

1. Anna Field Hálóing - black  6 400 Ft 2. Pamutmuszlin pizsama 13 995 Ft 3. Laura Ashley SET - Pizsama szett - neutral blush josette print 22 680 Ft 4. Kétrészes viszkóz pizsamaszett 14 995 Ft 5. The Sleeper pizsama női, 90990 Ft 6. Elöl Nyitott Hálóing Gyapjúval Kevert Modál Anyagból Cold Winter Night 26990 Ft 7. Hosszú, 100% inges pizsama rózsaszín virágokkal 11,895 Ft 
Forrás: zalando.hu,hm.com, zalando.hu, reserved.com, answear.hu, intimissimi.com,womensecret.com

A bekuckózós időszakban a kiegészítők is fontosak

Az otthoni megjelenésedet kimaxolhatod egy mamusszal, szőrmés papuccsal és vastag zoknival is. Amikor otthoni viseletet választasz az első mindig a kényelem, de ki ne akarna egy kis divatot csempészni az unalmas hétköznapokba. Az őszi hangulatodat fokozhatod egy puha pléddel, takaróval vagy köntössel is.

1.FIORE takaró 170 x 130cm 29 900 Ft 2. Next REGULAR FIT - Köntös - pink red stripe 28 940 Ft 3 . Papucs DeeZee BÉZS 6995 Ft 4.Rózsaszín leopárdmintás hosszú zoknik 2,695 Ft  
Forrás: butlers.hu, zalando.hu, ccc.hu, womensecret.com              

Eljött a bekuckózós időszak: őszi könyvajánló az esős napokra

Nincs is jobb annál, mint elmerülni egy könyvben. Az ősz az egyik legjobb időszak az olvasásra, különösen, ha őszi hangulatú könyvet választunk. Nézd meg könyvajánlónkat, és éld át a papírlapokon megelevenedő misztikumot.

10 trendi fehérnemű és bikini, amivel felpezsdítheted a nyaralást

Közeleg a rég eltervezett édes kettes nyaralásotok? Ezekben a dögös fehérneműkben és bikinikben igazi istennő leszel.

A hálóing nem csak a hálószobába való: kövesd te is Bella Hadid és Hailey Bieber stílusát

Egyszerű, éteri romantika és nőiesség egy új szinten. Neked is kell egy slip dress azaz egy olyan hálóing, ami a ruhatárad alapdarabjává válhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu