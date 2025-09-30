Eljött a bekuckózós időszak: őszi könyvajánló az esős napokra

Ahogy a levelek fokozatosan aranybarnává és mélyvörössé, az esték pedig hűvösebbé válnak, nincs is jobb annál, mint egy puha takaró alá bújva olvasni. Az eső kopogása az ablakon tökéletes hátteret ad ahhoz, hogy elmerüljünk az ősz gótikus, romantikus, rejtélyes és hátborzongató történeteiben. Ha te is szeretnél elmerülni a misztikus hangulatban, nézd meg az őszi könyvajánlónkat, és válassz magadnak olvasnivalót.

Őszi könyvajánló

Forrás: Getty Image

Őszi könyvajánló

Az őszi hangulat egy évszakhoz illő könyvvel tovább fokozható. Mindegy, hogy a fantasy, a thriller vagy a romantikus könyveket szereted, mert ebben a könyvajánlóban mindegyikből találhatsz magadnak izgalmasat.

alexandrakiado.hu 5 849 Ft

Az Ébredés — Zodiákus Akadémia — Caroline Peckham, Susanne Valenti

Ha imádod a Vámpírnaplók-sorozatot és az Alkonyat-filmeket, akkor ez a könyv is tetszeni fog. A 18+ os romantikus fantasy könyv egy természetfeletti akadémián játszódik, ahol találkozhatunk alakváltókkal, vérfarkasokkal, vámpírokkal és még szirénekkel is. A könyv különlegessége, hogy az asztrológiát és a csillagjegyeket is belevonták a mágia és misztikum világába. A Zodiákus Akadémia a mai korban játszódik, akárcsak a Vámpírnaplók, csupán megfűszerezték szexi természetfeletti erőkkel. Ködös, misztikus, rejtélyes — titkok és igazi őszi hangulat jellemzi.

A windsori kastély könyvtárosa — Daisy WoodEgy lebilincselő történelmi regény

Forrás: 21.szazadkiado.hu

A windsori kastély könyvtárosa — Daisy Wood

Egy lebilincselő történelmi regény, ami összefonja a múlt és a jelen szövevényes szálait. a történet két síkon fut, egyszerre elmélyülünk 1940 Windsor-jában, és napjainkban. A történet tele van titkokkal, árulással és nyomozással. A háborús feszültség, a régi könyvtár, az árnyas kastély falai mind elmélyítik az őszi életérzést.

Ár: 5.390 Ft

Megszállottság — Vi Keeland egy romantikus, 18+-os regény

Forrás: alomgyar.hu

Megszállottság — Vi Keeland

Egy romantikus, 18+ os, erotikus thriller, ahol a szerelem átcsúszik megszálottságba. Meredith Mcall egy New York-i pszichiáter, megismerkedik új páciensével, Gabriel Wright-tal és valami furcsa vonzalom alakul ki köztük. Meredith képtelen távolságot tartani, pedig tudja, hogy az lenne a helyes. Kapcsolatuk egyre bonyolultabb lesz, és hirtelen átcsap rögeszmés kötődésbe. Titkos, vágyakozó, őszi melankólia, belső monológok és sötét szenvedély.