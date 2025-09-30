Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hangulat

Eljött a bekuckózós időszak: őszi könyvajánló az esős napokra

Shutterstock - Halfpoint
hangulat ősz könyvajánló
Nincs is jobb annál, mint elmerülni egy könyvben. Az ősz az egyik legjobb időszak az olvasásra, különösen, ha őszi hangulatú, kísérteties könyvet választunk. Nézd meg könyvajánlónkat, és éld át a papírlapokon megelevenedő misztikumot.

Ahogy a levelek fokozatosan aranybarnává és mélyvörössé, az esték pedig hűvösebbé válnak, nincs is jobb annál, mint egy puha takaró alá bújva olvasni. Az eső kopogása az ablakon tökéletes hátteret ad ahhoz, hogy elmerüljünk az ősz gótikus, romantikus, rejtélyes és hátborzongató történeteiben. Ha te is szeretnél elmerülni a misztikus hangulatban, nézd meg az őszi könyvajánlónkat, és válassz magadnak olvasnivalót.

őszi hangulat, könyv, könyvajánló, romantikus könyv
Őszi könyvajánló
Forrás:  Getty Image

Őszi könyvajánló

Az őszi hangulat egy évszakhoz illő könyvvel tovább fokozható. Mindegy, hogy a fantasy, a thriller vagy a romantikus könyveket szereted, mert ebben a könyvajánlóban mindegyikből találhatsz magadnak izgalmasat.

alexandrakiado.hu  5 849 Ft

Az Ébredés — Zodiákus Akadémia — Caroline Peckham, Susanne Valenti

Ha imádod a Vámpírnaplók-sorozatot és az Alkonyat-filmeket, akkor ez a könyv is tetszeni fog. A 18+ os romantikus fantasy könyv egy természetfeletti akadémián játszódik, ahol találkozhatunk alakváltókkal, vérfarkasokkal, vámpírokkal és még szirénekkel is. A könyv különlegessége, hogy az asztrológiát és a csillagjegyeket is belevonták a mágia és misztikum világába. A Zodiákus Akadémia a mai korban játszódik, akárcsak a Vámpírnaplók, csupán megfűszerezték szexi természetfeletti erőkkel. Ködös, misztikus, rejtélyes — titkok és igazi őszi hangulat jellemzi. 

könyvajánló - a windsor kastély könyvtárosa
A windsori kastély könyvtárosa — Daisy WoodEgy lebilincselő történelmi regény
Forrás: 21.szazadkiado.hu

A windsori kastély könyvtárosa — Daisy Wood

Egy lebilincselő történelmi regény, ami összefonja a múlt és a jelen szövevényes szálait.  a történet két síkon fut, egyszerre elmélyülünk 1940 Windsor-jában, és napjainkban. A történet tele van titkokkal, árulással és nyomozással. A háborús feszültség, a régi könyvtár, az árnyas kastély falai mind elmélyítik az őszi életérzést. 

Ár: 5.390 Ft

 

Megszállottság — Vi Keeland egy romantikus, 18+-os regény
Forrás: alomgyar.hu

Megszállottság — Vi Keeland

Egy romantikus, 18+ os, erotikus thriller, ahol a szerelem átcsúszik megszálottságba. Meredith Mcall egy New York-i pszichiáter, megismerkedik új páciensével, Gabriel Wright-tal és valami furcsa vonzalom alakul ki köztük. Meredith képtelen távolságot tartani, pedig tudja, hogy az lenne a helyes. Kapcsolatuk egyre bonyolultabb lesz, és hirtelen átcsap rögeszmés kötődésbe. Titkos, vágyakozó, őszi melankólia, belső monológok és sötét szenvedély. 

Ár:  5400 Ft

 

A Borzalmak városa egyszerre kíséreties és rémisztő
Forrás: europakiado.hu 

Borzalmak városa- Stephen King

Stephen King korai klasszikusa, amely kísérteties és rémisztő egyszerre. Egy csendes kisvárosban játszódik a horrorregény, ahol a vámpírok rejtelme nehezedik a szürke hétköznapokra. Ben Mears író visszatér kisvárosába, ahol gyerekkori traumáit próbálja feldolgozni. Azonban nem a nyugalom várja, hanem rejtélyes eltűnések, félelmetes események sorozata és egy gyilkos. A történet cselekménye a szeptember és november közötti időszakban játszódik, így tökéletes az évszakra. 

Ár: 3 974 Ft

A Rouge egy modernori Grimm-mese
 Forrás: 21.szazadkiado.hu

Rouge — Mona Awad

Egy hihetetlenül sikeres modernkori Grimm-mese. Különleges, bizarr, horror-tündérmese, amelyben a szépség és az önazonosság kérdései fonódnak össze. A történet főszereplője Belle, aki megszállottja a tükörnek, a bőrápolásnak és a szépségipari videóknak. Amikor az édesanyja hirtelen meghal, Belle visszatér Dél-Kaliforniába, hogy rendezze anyja adósságait, megértse halálának körülményeit és feltárja édesanyja titkait. A temetésen feltűnik egy titokzatos piros ruhás nő, és ez beindítja az eseményeket. Egy reklám elvezeti Belle-t egy exkluzív spa élményhez, ami mint kiderül, egy félelmetes szektaszerű wellnessfürdőzés. Nagyon vizuális, kellemesen rémisztő, a luxus ragyogással, sötét titkokkal és szépségkultusszal. 

Ár:  4.492 Ft

A Csütörtöki nyomozóklubból film is készült
Forrás: agavekonyvek.hu 

Csütörtöki nyomozóklub- Richard Osman

A világhírű bestseller történetének helyszíne a Coopers Chase nyugdíjhasközpont. A klub tagjai négy idős, de mélyen kíváncsi személy: a titokatos Elizabeth Best, aki sokáig titkolja — az olvasó előtt is — a szakmáját, Ron Ritchie volt szakszervezeti vezető, Ibrahim Arif nyugalmazott pszichiáter és Joyce Meadowcroft volt ápolónő. Rutinjuk része, hogy minden csütörtökön összeülnek, és megoldatlan bűnügyeket vizsgálnak. A könyvből készült, világsztárokkal teletűzdelt film a Netflixen látható.

Ár: 4 384 Ft

Forrás: alomgyar.hu 5670 Ft

Sebzett szívvel — K.M. Holmes

Egy könyvajánlás a dark romance kedvelőinek. A 18+-os könyv központi motívuma a vágy, amely nem kér, hanem elvesz. Erős, intenzív, veszélyes, erotikus. Ha szereted, amikor egy romantikus könyvben nemcsak cukormáz van, hanem árnyék, belső konfliktus is, és a karakterek igazán küzdenek, akkor ez a tökéletes választás számodra a hosszúra nyúló estékhez. 

A Pacsirták oltalma végre magyarul is elérhető
Forrás: alexandrakiado.hu 

Pacsirták oltalma — Devney Perry

A világhírű bestseller végre magyarul is elérhető. Ez egy romantikus, dark fantasy könyv, amelyben lassan alakul ki a szerelem. Erős női főszereplő, fejlődés, gazdag világépítés, valamint kötelesség és személyes vágy konfliktusa bontakozik ki a történetben. Ha még soha nem olvastál erotikus, romantikus fantasyt, ez egy jó kezdés lehet. Egyszerre izgalmas és részletes, mint a Trónok harca, de közben szenvedélyes és érzéki, mint a Bridgerton-sorozat férfijai. 

Ár: 5 519 Ft

A múlt viszonyai vonzanak, vagy a szenvedély? Ezt árulja el rólad kedvenc romantikus könyved!

Nézd meg, mit mesél rólad, ha a romantikát így vagy úgy szereted!

A kedvenc bookboyfriended többet jelent, mint gondolnád — Lehet, hogy te is fictoszexuális vagy

Unod már a randizást? Neked is jobban bejön egy bookboyfriend mint a Tinderen szembejövő fiúk? Akkor lehet, hogy te is fictoszexuális vagy – és nem vagy egyedül!

Szavaztak a nők: ettől a hobbitól lesz a legszexibb egy férfi

Egy friss felmérésből kiderült, hogy a nők szerint melyik tevékenység számít a legszexibbnek a férfiaknál. Ez a hobbi azonban nem a sziklamászás, és nem is az autószerelés. Ha kíváncsi vagy, mire esett a választás, olvass tovább.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu