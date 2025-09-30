Eljött a bekuckózós időszak: őszi könyvajánló az esős napokra

Ahogy a levelek fokozatosan aranybarnává és mélyvörössé, az esték pedig hűvösebbé válnak, nincs is jobb annál, mint egy puha takaró alá bújva olvasni. Az eső kopogása az ablakon tökéletes hátteret ad ahhoz, hogy elmerüljünk az ősz gótikus, romantikus, rejtélyes és hátborzongató történeteiben. Ha te is szeretnél elmerülni a misztikus hangulatban, nézd meg az őszi könyvajánlónkat, és válassz magadnak olvasnivalót.
Az őszi hangulat egy évszakhoz illő könyvvel tovább fokozható. Mindegy, hogy a fantasy, a thriller vagy a romantikus könyveket szereted, mert ebben a könyvajánlóban mindegyikből találhatsz magadnak izgalmasat.
Ha imádod a Vámpírnaplók-sorozatot és az Alkonyat-filmeket, akkor ez a könyv is tetszeni fog. A 18+ os romantikus fantasy könyv egy természetfeletti akadémián játszódik, ahol találkozhatunk alakváltókkal, vérfarkasokkal, vámpírokkal és még szirénekkel is. A könyv különlegessége, hogy az asztrológiát és a csillagjegyeket is belevonták a mágia és misztikum világába. A Zodiákus Akadémia a mai korban játszódik, akárcsak a Vámpírnaplók, csupán megfűszerezték szexi természetfeletti erőkkel. Ködös, misztikus, rejtélyes — titkok és igazi őszi hangulat jellemzi.
Egy lebilincselő történelmi regény, ami összefonja a múlt és a jelen szövevényes szálait. a történet két síkon fut, egyszerre elmélyülünk 1940 Windsor-jában, és napjainkban. A történet tele van titkokkal, árulással és nyomozással. A háborús feszültség, a régi könyvtár, az árnyas kastély falai mind elmélyítik az őszi életérzést.
Ár: 5.390 Ft
Egy romantikus, 18+ os, erotikus thriller, ahol a szerelem átcsúszik megszálottságba. Meredith Mcall egy New York-i pszichiáter, megismerkedik új páciensével, Gabriel Wright-tal és valami furcsa vonzalom alakul ki köztük. Meredith képtelen távolságot tartani, pedig tudja, hogy az lenne a helyes. Kapcsolatuk egyre bonyolultabb lesz, és hirtelen átcsap rögeszmés kötődésbe. Titkos, vágyakozó, őszi melankólia, belső monológok és sötét szenvedély.
Ár: 5400 Ft
Stephen King korai klasszikusa, amely kísérteties és rémisztő egyszerre. Egy csendes kisvárosban játszódik a horrorregény, ahol a vámpírok rejtelme nehezedik a szürke hétköznapokra. Ben Mears író visszatér kisvárosába, ahol gyerekkori traumáit próbálja feldolgozni. Azonban nem a nyugalom várja, hanem rejtélyes eltűnések, félelmetes események sorozata és egy gyilkos. A történet cselekménye a szeptember és november közötti időszakban játszódik, így tökéletes az évszakra.
Ár: 3 974 Ft
Egy hihetetlenül sikeres modernkori Grimm-mese. Különleges, bizarr, horror-tündérmese, amelyben a szépség és az önazonosság kérdései fonódnak össze. A történet főszereplője Belle, aki megszállottja a tükörnek, a bőrápolásnak és a szépségipari videóknak. Amikor az édesanyja hirtelen meghal, Belle visszatér Dél-Kaliforniába, hogy rendezze anyja adósságait, megértse halálának körülményeit és feltárja édesanyja titkait. A temetésen feltűnik egy titokzatos piros ruhás nő, és ez beindítja az eseményeket. Egy reklám elvezeti Belle-t egy exkluzív spa élményhez, ami mint kiderül, egy félelmetes szektaszerű wellnessfürdőzés. Nagyon vizuális, kellemesen rémisztő, a luxus ragyogással, sötét titkokkal és szépségkultusszal.
Ár: 4.492 Ft
A világhírű bestseller történetének helyszíne a Coopers Chase nyugdíjhasközpont. A klub tagjai négy idős, de mélyen kíváncsi személy: a titokatos Elizabeth Best, aki sokáig titkolja — az olvasó előtt is — a szakmáját, Ron Ritchie volt szakszervezeti vezető, Ibrahim Arif nyugalmazott pszichiáter és Joyce Meadowcroft volt ápolónő. Rutinjuk része, hogy minden csütörtökön összeülnek, és megoldatlan bűnügyeket vizsgálnak. A könyvből készült, világsztárokkal teletűzdelt film a Netflixen látható.
Ár: 4 384 Ft
Egy könyvajánlás a dark romance kedvelőinek. A 18+-os könyv központi motívuma a vágy, amely nem kér, hanem elvesz. Erős, intenzív, veszélyes, erotikus. Ha szereted, amikor egy romantikus könyvben nemcsak cukormáz van, hanem árnyék, belső konfliktus is, és a karakterek igazán küzdenek, akkor ez a tökéletes választás számodra a hosszúra nyúló estékhez.
A világhírű bestseller végre magyarul is elérhető. Ez egy romantikus, dark fantasy könyv, amelyben lassan alakul ki a szerelem. Erős női főszereplő, fejlődés, gazdag világépítés, valamint kötelesség és személyes vágy konfliktusa bontakozik ki a történetben. Ha még soha nem olvastál erotikus, romantikus fantasyt, ez egy jó kezdés lehet. Egyszerre izgalmas és részletes, mint a Trónok harca, de közben szenvedélyes és érzéki, mint a Bridgerton-sorozat férfijai.
Ár: 5 519 Ft
