Trüffeles ajkak: az ősz kedvencei a barna rúzsok és szájfények

A barna az idei ősz egyik legkedveltebb divatszíne lett, nemcsak az öltözködésben, de a sminkben is érzékelhető a csokiárnyalatok népszerűsége. A barna rúzs a '90-es évek egyik legtöbbet használt sminkje volt, és idén ismét trendi. Egészítsd ki a hétköznapi sminkrutinodat egy trüffeles szájfénnyel!

Barna rúzsok és szájfények az őszre

Forrás: Getty Image

Itt a barna rúzsok időszaka

Az őszi sminktrendek általában a matt, barna és karamell árnyalatokra koncentrálnak. Az elmúlt évben népszerű volt a barna és burgundi szempillaspirálok használata és a nude latte makeup smink is. A barna sminkek azért nagyon sokoldalúak, mert az egyértelmű meleg árnyalatok mellett találhatsz hidegbarna színeket is. Így, ha hideg az alaptónusod, könnyen találhatsz olyan barna szájfényt, ami kiemeli természetes szépségedet. Az olyan A-listás sztárok, mint Angelina Jolie vagy Meg Ryan például a hideg barna rúzsaikról voltak híresek a '90-es években.

Barna rúzsokból és szájfényekből álló összeállításunkban te is megtalálhatod a kedvencedet.

1. Erősen pigmentált szájfény/ makeup.hu - 3755 Ft | 2.Lustreglass Sheer-Shine Lipstick/maccosmetics.hu - 12 000 Ft | 3. Power Bullet Matte Lipstick/douglas.hu - 7 903 Ft 4. Icy Nude Faux Filler Extra Shine Lip Gloss Szájfény/douglas.hu - 8 667 Ft | 5. Yves Saint Laurent Loveshine Plumping Lip Oil Gloss ajakfény/notino.hu - 16 140Ft |6.Szájfény, Lifter Gloss - Nr. 028/dm.hu - 3 499 Ft

A barna ajaksminkek a TikTokon is hihetetlen népszerűségnek örvendenek. Több felhasználó is készített olyan videót, amiben az „eddig nem tudtam, hogy barna rúzsra van szükségem” szöveget használta. Az eddigi években a rózsaszín nude árnyalatok voltak a legnépszerűbbek, főleg a hétköznapi sminkelésben. De idén ősszel ez megváltozott, és a csokoládé minden világos és mély árnyalata a kedvenc.

Sminktippek a csokiajkakhoz

A barna szájfények vagy rúzsok viseléséhez pár dolgot figyelembe kell venned a sminked készítésekor.

1. A rúzsod sötétségéhez mérten készítsd a szemsminkedet: ha egy mély étcsoki ajakterméket választasz, akkor viselj minimalista, finom sminket a szemeden. Ha pedig jobban tetszenek a lágyabb, nude árnyalatok, akkor próbáld meg jobban a kiemelni a szemedet és az arccsontodat.

2. A kontúrod és a bronzosítód árnyalatát párosítsd a rúzsodhoz: ha hidegebb barnát akarsz viselni az ajkaidon, akkor egy szürkés alaptónusú kontúrt használj az arcodon.

3. Ha a '90-es évek stílusát szeretnéd, akkor egy sötétebb barna ajakceruzával húzd ki a szádat, majd egy világosabb, alacsonyabb fedésű termékkel színezd az ajkaidat.