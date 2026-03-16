2026. márc. 16., hétfő

A 2026‑os Oscar‑gála felért egy komplett gyémántkiállítással

Jónás Ágnes
2026.03.16.
Egy rendkívüli esemény, ahol a sztárok nemcsak ruhákkal, hanem elképesztő drágakövekkel is konkurálnak egymással. Mutatjuk a 2026-os Oscar-gála pazar ékszerszettjeit − felért egy komplett gyémántkiállítással!

Ahogy azt már megszokhattuk, a vörös szőnyeges események nem csupán a filmvilág kiválóságait hivatottak ünnepelni, hanem a legegyedibb ékszereket és a legszebb ruhakölteményeket is. A sztárok a 2026-os Oscar-gála keretében elképesztő gyémántkreációkban és exkluzív ékszerszettekben vonultak fel. Nézd meg a legkülönlegesebbeket, garantáltan le fog esni az állad! 

2026-os Oscar-gála, immár a 98.
A 2026-os Oscar-gála nagyjából hozta a papírformát a díjazottak tekintetében, ékszerben azonban soha nem látott mennyiség ragyogta be a teret. 
A 2026‑os Oscar‑gála ékszerpillanatai

  • Odessa A’zion lenyűgöző, többrétegű nyakláncban tündökölt, méghozzá avantgárd stílusban.
  • Teyana Taylor és Anne Hathaway karakteres, méregdrága ékszerekkel emelték megjelenésük fényét.
  • Kylie Jenner és Misty Copeland extrém csillogással és egyedi dizájnnal vonták magukra a figyelmet.

Odessa A’zion avantgard Pandora-nyaklánca a 2026-os Oscar-gála egyik főszereplője

A fiatal sztár egészen pontosan 54,95 karátos gyémántból készült hosszú Pandora‑nyakláncot viselt. Ez a káprázatos darab több rétegben ékesítette a színésznőt, ezzel is bizonyítva, hogy a gyémántok nemcsak klasszikus, hanem avantgárd formában is uralhatják a vörös szőnyeget.

Odessa A'zion a 2026-os oscar-gála cikkhez.
Odessa A'zion szettje egy hosszú gyémántláncot is rejtett.
Teyana Taylor – Már a súlya is sok! 

A gyönyörű színésznő által viselt ékszer volt súlyos. Taylor egy Tiffany & Co. Shooting Star kollekcióból származó nyakláncot viselt, amelyben 857 briliáns csiszolású gyémánt és egy több mint 18 karátos smaragdvágott kő ragyogott. Teyana Taylor január óta minden gálán tündököl, és mint az a képen is látszik, az Oscar-díjátadót is nagyon komolyan vette outfit és kiegészítő tekintetében. 

Teyana Taylor és a 2026-os Oscar-gála, ékszerrel.
Ez ám a vakító szépség!
Anne Hathaway ragyogását nem lehet megunni

Hathaway a vörös szőnyegen egy rendkívül ritka, több mint 35 karát összsúlyú Bvlgari‑gyémántnyakláncot viselt, amelynek központi köve egy 8 karátos sárga gyémánt volt. Az egyedi ékszer több mint 850 óra kézműves munka gyümölcse, amely a színésznőt – akit nemsokára Az ördög Pradát visel 2 című filmben láthatunk Meryl Streep oldalán – klasszikus, mégis merész megjelenésben részesítette. Nem kisebb hírességgel állt színpadra, mint a Vogue ex-főszerkesztője, Anna Wintour oldalán, aki szintén hangsúlyos, gyémántokkal kirakott antik stílusú nyakláncot viselt a Diortól.

Anna Wintour és Anne Hathaway a 2026-os Oscar-gála keretében álltak színpadra.
Anna Wintour és Anne Hathaway közösen adták át a legjobb jelmeztervezésnek járó díjat. 
Chase Infiniti choker nyaklánca

Az Egyik csata a másik után főszereplője sem aprózta el: a De Beers London Metamorphosis kollekciójának choker nyaklánca hangsúlyozta szettjét, amelynek központi eleme egy 9,06 karátos sárga gyémánt volt. Ennél jobban csak Leonardo DiCaprio bajusza vonta el a közönség figyelmét. 

Chase Infiniti a 2026-os Oscar-gála idején, ékszerben.
A choker nyaklánc újra divat, pláne, ha gyéméntból készül.
Kylie Jenner ezúttal sem visszafogottan csillogott

Közel 200 karátos Lorraine Schwartz gyémántékszer-szettet viselt. Ezek után senki nem lepődött meg, hogy Kylie lett az est legtöbbet fotózott híressége. Párjával, Timotée Chalamet-vel mint boldog pár kuckóztak be és izgatottan figyelték az eseményeket. 

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a 2026-os Oscar-gála cikkhez.
Timothée Chalamet és Kylie Jenner öszhangban csillogtak a 2026-os Oscar-gálán.
Misty Copeland, a 2 millió dolláros baby

Elragadó glamúrral lépett színre a viláhírű balerina. Bizonyára Timothée Chalamet is örült neki, most, hogy ország-világ előtt kijelentette, hogy az operára és a balettre az égvilágon semmi szükség. Az egyedi tervezésű, klasszikus balett előtt tisztelgő David Koma‑ruhához egy csaknem 2 millió dollár értékű Jared Jewelry drágaköves gyűrű dukált. Reméljük, nem veszítette el.

Misty Copeland a 2026-os Oscar-gála cikkhez.
Misty Copeland, a híres és elismert balerina. A kezét nézd!
Tekintsd meg a 2026-os Oscar-díjátadóról szóló többi cikkünket is:

Itt vannak a 2026-os Oscar-gála nyertesei: tarolt Leonardo DiCaprio filmje, ő azonban megint üres kézzel távozott

A filmvilág legnagyobb ünnepét idén is hatalmas érdeklődés övezte: március 15-én rendezték meg a 98. Oscar-gálát Los Angelesben, a Dolby Theatre-ben. Az est házigazdája Conan O’Brien volt, a díjátadót pedig élőben közvetítette az ABC és a Hulu.

Tündöklő színek és visszafogott ragyogás: végre tényleg az elegancia győzött a 2026-os Oscar-gálán

Bár mindenki elsősorban a díjazottakra kiváncsi, azért nem mehetünk el szó nélkül a 2026-os Oscar-gála legjobban sikerült outfitjei mellett sem!

Ezek a hírességek nem jelentek meg a 2026-os Oscar-díjátadón − Nyomós okuk volt rá

Egyesek nem látták értelmét, míg ások mindig tüskék a Filmakadémia szemében.

 

