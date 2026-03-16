A 2026‑os Oscar‑gála felért egy komplett gyémántkiállítással

Ahogy azt már megszokhattuk, a vörös szőnyeges események nem csupán a filmvilág kiválóságait hivatottak ünnepelni, hanem a legegyedibb ékszereket és a legszebb ruhakölteményeket is. A sztárok a 2026-os Oscar-gála keretében elképesztő gyémántkreációkban és exkluzív ékszerszettekben vonultak fel. Nézd meg a legkülönlegesebbeket, garantáltan le fog esni az állad!
A 2026‑os Oscar‑gála ékszerpillanatai
Odessa A’zion avantgard Pandora-nyaklánca a 2026-os Oscar-gála egyik főszereplője
A fiatal sztár egészen pontosan 54,95 karátos gyémántból készült hosszú Pandora‑nyakláncot viselt. Ez a káprázatos darab több rétegben ékesítette a színésznőt, ezzel is bizonyítva, hogy a gyémántok nemcsak klasszikus, hanem avantgárd formában is uralhatják a vörös szőnyeget.
Teyana Taylor – Már a súlya is sok!
A gyönyörű színésznő által viselt ékszer volt súlyos. Taylor egy Tiffany & Co. Shooting Star kollekcióból származó nyakláncot viselt, amelyben 857 briliáns csiszolású gyémánt és egy több mint 18 karátos smaragdvágott kő ragyogott. Teyana Taylor január óta minden gálán tündököl, és mint az a képen is látszik, az Oscar-díjátadót is nagyon komolyan vette outfit és kiegészítő tekintetében.
Anne Hathaway ragyogását nem lehet megunni
Hathaway a vörös szőnyegen egy rendkívül ritka, több mint 35 karát összsúlyú Bvlgari‑gyémántnyakláncot viselt, amelynek központi köve egy 8 karátos sárga gyémánt volt. Az egyedi ékszer több mint 850 óra kézműves munka gyümölcse, amely a színésznőt – akit nemsokára Az ördög Pradát visel 2 című filmben láthatunk Meryl Streep oldalán – klasszikus, mégis merész megjelenésben részesítette. Nem kisebb hírességgel állt színpadra, mint a Vogue ex-főszerkesztője, Anna Wintour oldalán, aki szintén hangsúlyos, gyémántokkal kirakott antik stílusú nyakláncot viselt a Diortól.
Chase Infiniti choker nyaklánca
Az Egyik csata a másik után főszereplője sem aprózta el: a De Beers London Metamorphosis kollekciójának choker nyaklánca hangsúlyozta szettjét, amelynek központi eleme egy 9,06 karátos sárga gyémánt volt. Ennél jobban csak Leonardo DiCaprio bajusza vonta el a közönség figyelmét.
Kylie Jenner ezúttal sem visszafogottan csillogott
Közel 200 karátos Lorraine Schwartz gyémántékszer-szettet viselt. Ezek után senki nem lepődött meg, hogy Kylie lett az est legtöbbet fotózott híressége. Párjával, Timotée Chalamet-vel mint boldog pár kuckóztak be és izgatottan figyelték az eseményeket.
Misty Copeland, a 2 millió dolláros baby
Elragadó glamúrral lépett színre a viláhírű balerina. Bizonyára Timothée Chalamet is örült neki, most, hogy ország-világ előtt kijelentette, hogy az operára és a balettre az égvilágon semmi szükség. Az egyedi tervezésű, klasszikus balett előtt tisztelgő David Koma‑ruhához egy csaknem 2 millió dollár értékű Jared Jewelry drágaköves gyűrű dukált. Reméljük, nem veszítette el.
