A 2026‑os Oscar‑gála felért egy komplett gyémántkiállítással

Ahogy azt már megszokhattuk, a vörös szőnyeges események nem csupán a filmvilág kiválóságait hivatottak ünnepelni, hanem a legegyedibb ékszereket és a legszebb ruhakölteményeket is. A sztárok a 2026-os Oscar-gála keretében elképesztő gyémántkreációkban és exkluzív ékszerszettekben vonultak fel. Nézd meg a legkülönlegesebbeket, garantáltan le fog esni az állad!

A 2026-os Oscar-gála nagyjából hozta a papírformát a díjazottak tekintetében, ékszerben azonban soha nem látott mennyiség ragyogta be a teret.

A 2026‑os Oscar‑gála ékszerpillanatai Odessa A’zion lenyűgöző, többrétegű nyakláncban tündökölt, méghozzá avantgárd stílusban.

lenyűgöző, többrétegű nyakláncban tündökölt, méghozzá avantgárd stílusban. Teyana Taylor és Anne Hathaway karakteres, méregdrága ékszerekkel emelték megjelenésük fényét.

karakteres, méregdrága ékszerekkel emelték megjelenésük fényét. Kylie Jenner és Misty Copeland extrém csillogással és egyedi dizájnnal vonták magukra a figyelmet.

Odessa A’zion avantgard Pandora-nyaklánca a 2026-os Oscar-gála egyik főszereplője

A fiatal sztár egészen pontosan 54,95 karátos gyémántból készült hosszú Pandora‑nyakláncot viselt. Ez a káprázatos darab több rétegben ékesítette a színésznőt, ezzel is bizonyítva, hogy a gyémántok nemcsak klasszikus, hanem avantgárd formában is uralhatják a vörös szőnyeget.

Odessa A'zion szettje egy hosszú gyémántláncot is rejtett.

Teyana Taylor – Már a súlya is sok!

A gyönyörű színésznő által viselt ékszer volt súlyos. Taylor egy Tiffany & Co. Shooting Star kollekcióból származó nyakláncot viselt, amelyben 857 briliáns csiszolású gyémánt és egy több mint 18 karátos smaragdvágott kő ragyogott. Teyana Taylor január óta minden gálán tündököl, és mint az a képen is látszik, az Oscar-díjátadót is nagyon komolyan vette outfit és kiegészítő tekintetében.

Ez ám a vakító szépség!

Anne Hathaway ragyogását nem lehet megunni

Hathaway a vörös szőnyegen egy rendkívül ritka, több mint 35 karát összsúlyú Bvlgari‑gyémántnyakláncot viselt, amelynek központi köve egy 8 karátos sárga gyémánt volt. Az egyedi ékszer több mint 850 óra kézműves munka gyümölcse, amely a színésznőt – akit nemsokára Az ördög Pradát visel 2 című filmben láthatunk Meryl Streep oldalán – klasszikus, mégis merész megjelenésben részesítette. Nem kisebb hírességgel állt színpadra, mint a Vogue ex-főszerkesztője, Anna Wintour oldalán, aki szintén hangsúlyos, gyémántokkal kirakott antik stílusú nyakláncot viselt a Diortól.