Itt vannak a 2026-os Oscar-gála nyertesei: tarolt Leonardo DiCaprio filmje, ő azonban megint üres kézzel távozott

Az Oscar 2026-ban már a jelölések kihirdetésekor történelmet írt. Ryan Coogler író-rendező Bűnösök című filmje minden korábbinál több jelölést kapott: összesen 16 kategóriában szállt versenybe az aranyszoborért. A csúcsot korábban három legendás film tartotta: az Mindent Éváról (1950), a Titanic (1997) és a Kaliforniai álom (2016). Ezek mind 14 jelölést kaptak a maguk idejében.

Oscar 2026: a legtöbb jelölést a Bűnösök című film kapta, ebből azonban csak hármat váltott díjra

Forrás: Los Angeles Times

A 98. Oscar-gálán összesen 24 kategóriában osztottak díjakat, és idén egy új kategóriát is bevezettek. Először adták át a Legjobb casting díját, amely a szereposztásért felelős szakemberek munkáját ismeri el. Az új kategória első győztese Cassandra Kulukundis lett, aki az Egyik csata a mási után című film szereplőválogatásáért kapta meg az elismerést, az alkotást összesen hat aranyszoborral jutalmazták. Leonardo DiCaprio, a film főszereplője azonban megint üres kézzel távozott.

Oscar 2026: íme a nyertesek listája

Legjobb film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után - NYERTES

A titkosügynök

Érzelmi érték

Bűnörök

Az álmok vágányán

Legjobb színész

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Bűnösök - NYERTES

Wagner Moura - A titkosügynök

Lejobb színésznő

Jessie Buckley - Hamnet - NYERTES

Rose Byrne - Ha tudnék, beléd rúgnék

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Érzelmi érték

Emma Stone - Bugonia

Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning - Érzelmi érték

Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték

Amy Madigan - Feygverek - NYERTES

Wunmi Mosaku - Bűnösök

Teyana Taylor - Egyik csata a másik után

Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio del Toro - Egyik csapa a másik után

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Bűnösök

Sean Penn - One Battle After Another - NYERTES

Stellan Skarsgård - Érzelmi érték

Legjobb rendező

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - Egyik csata másik után - NYERTES

Joachim Trier - Érzelmi érték

Ryan Coogler - Bűnösök

Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon

Csak egy baleset volt

Marty Supreme

Érzelmi érték

Bűnösök - NYERTES

Legjobb adaptált forgatókönyv

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Egyik csata a másik után - NYERTES

Az álmok vágányán

Legjobb animációs játékfilm

Arco

Elio

K-pop démonvadászok - NYERTES

A kis Amélie és az eső természete

Zootopia 2

Legjobb nemzetközi játékfilm

A titkosügynök - Brazília

Csak egy baleset volt - Franciaország

Érzelmi érték - Norvégia - NYERTES

Tánc a sivatagban - Spanyolország

The Voice of Hind Rajab - Tunézia

Legjobb casting

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után - NYERTES

A titkosügynök

Bűnösök

Legjobb operatőri munka

Frankenstein

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Bűnösök - NYERTES

Az álmok vágányán

Legjobb látványtervezés

Frankenstein - NYERTES

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Legjobb vágás

F1

Marty Supreme

Egyik csata a mási után - NYERTES

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb eredeti filmzene

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Egyik csata a másik után

Bűnösök - NYERTES

Legjobb eredeti dal

"Dear Me" - Diane Warren: Relentless

"Golden" - K-pop démonvadászok - NYERTES

"I Lied to You" - Bűnösök

"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!

"Train Dreams" - Az álmok vágányán

Legjobb hang

F1 - NYERTES

Frankenstein

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Tánc a sivatagban

Legjobb vizuális effektek

Avatar 3. - NYERTES

F1

Jurassic World: Újjászületés

The Lost Bus

Bűnösök

Legjobb smink és haj

Frankenstein - NYERTES

Kokuho

Bűnösök

Zúzógép

A csúf mostohatestvér

Legjobb jelmez

Avatar 3

Frankenstein - NYERTES

Hamnet

Marty Supreme

Bűnösök

Legjobb animációs rövidfilm

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls - NYERTES

Retirement Plan

The Three Sisters

A legjobb élőszereplős rövidfilm

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers - NYERTES megosztva

Two People Exchanging Saliva - NYERTES megosztva

Legjobb dokumentumfilm

Az Alabama-megoldás

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Senki tanár úr Putyin ellen - NYERTES

The Perfect Neighbor

Legjobb rövid dokumentumfilm

All the Empty Rooms - NYERTES

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

Az ördög nem ér rá

Perfectly a Strangeness

