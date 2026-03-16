Itt vannak a 2026-os Oscar-gála nyertesei: tarolt Leonardo DiCaprio filmje, ő azonban megint üres kézzel távozott

A filmvilág legnagyobb ünnepét idén is hatalmas érdeklődés övezte: március 15-én rendezték meg a 98. Oscar-gálát Los Angelesben, a Dolby Theatre-ben. Az est házigazdája Conan O’Brien volt, az Oscar 2026 élő közvetítője pedig az ABC és a Hulu.

Az Oscar 2026-ban már a jelölések kihirdetésekor történelmet írt. Ryan Coogler író-rendező Bűnösök című filmje minden korábbinál több jelölést kapott: összesen 16 kategóriában szállt versenybe az aranyszoborért. A csúcsot korábban három legendás film tartotta: az Mindent Éváról (1950), a Titanic (1997) és a Kaliforniai álom (2016). Ezek mind 14 jelölést kaptak a maguk idejében.

Oscar 2026: a legtöbb jelölést a Bűnösök című film kapta, ebből azonban csak hármat váltott díjra
A 98. Oscar-gálán összesen 24 kategóriában osztottak díjakat, és idén egy új kategóriát is bevezettek. Először adták át a Legjobb casting díját, amely a szereposztásért felelős szakemberek munkáját ismeri el. Az új kategória első győztese Cassandra Kulukundis lett, aki az Egyik csata a mási után című film szereplőválogatásáért kapta meg az elismerést, az alkotást összesen hat aranyszoborral jutalmazták. Leonardo DiCaprio, a film főszereplője azonban megint üres kézzel távozott. 

Oscar 2026: íme a nyertesek listája

  • Legjobb film

Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után - NYERTES
A titkosügynök
Érzelmi érték
Bűnörök
Az álmok vágányán

  • Legjobb színész

Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Bűnösök - NYERTES
Wagner Moura - A titkosügynök

  • Lejobb színésznő

Jessie Buckley - Hamnet - NYERTES
Rose Byrne - Ha tudnék, beléd rúgnék
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Érzelmi érték
Emma Stone - Bugonia

  • Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning - Érzelmi érték
Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték
Amy Madigan - Feygverek - NYERTES
Wunmi Mosaku - Bűnösök
Teyana Taylor - Egyik csata a másik után

  • Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio del Toro - Egyik csapa a másik után
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Bűnösök
Sean Penn - One Battle After Another - NYERTES
Stellan Skarsgård - Érzelmi érték

  • Legjobb rendező

Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - Egyik csata másik után - NYERTES
Joachim Trier - Érzelmi érték
Ryan Coogler - Bűnösök

  • Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon
Csak egy baleset volt
Marty Supreme
Érzelmi érték
Bűnösök - NYERTES

  • Legjobb adaptált forgatókönyv

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Egyik csata a másik után - NYERTES
Az álmok vágányán

  • Legjobb animációs játékfilm

Arco
Elio
K-pop démonvadászok - NYERTES
A kis Amélie és az eső természete
Zootopia 2

  • Legjobb nemzetközi játékfilm

A titkosügynök - Brazília
Csak egy baleset volt - Franciaország
Érzelmi érték - Norvégia - NYERTES
Tánc a sivatagban - Spanyolország
The Voice of Hind Rajab - Tunézia

  • Legjobb casting

Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után - NYERTES
A titkosügynök
Bűnösök

  • Legjobb operatőri munka

Frankenstein
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
Bűnösök - NYERTES
Az álmok vágányán

  • Legjobb látványtervezés

Frankenstein - NYERTES
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
Bűnösök

  • Legjobb vágás

F1
Marty Supreme
Egyik csata a mási után - NYERTES
Érzelmi érték
Bűnösök

  • Legjobb eredeti filmzene

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Egyik csata a másik után
Bűnösök - NYERTES

  • Legjobb eredeti dal

"Dear Me" - Diane Warren: Relentless
"Golden" - K-pop démonvadászok - NYERTES
"I Lied to You" - Bűnösök
"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
"Train Dreams" - Az álmok vágányán

  • Legjobb hang

F1 - NYERTES
Frankenstein
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Tánc a sivatagban

  • Legjobb vizuális effektek

Avatar 3. - NYERTES
F1
Jurassic World: Újjászületés
The Lost Bus
Bűnösök

  • Legjobb smink és haj

Frankenstein - NYERTES
Kokuho
Bűnösök
Zúzógép 
A csúf mostohatestvér

  • Legjobb jelmez

Avatar 3
Frankenstein - NYERTES
Hamnet
Marty Supreme
Bűnösök

  • Legjobb animációs rövidfilm

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls - NYERTES
Retirement Plan
The Three Sisters

  • A legjobb élőszereplős rövidfilm

Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers - NYERTES megosztva
Two People Exchanging Saliva - NYERTES megosztva

  • Legjobb dokumentumfilm

Az Alabama-megoldás
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Senki tanár úr Putyin ellen - NYERTES
The Perfect Neighbor

  • Legjobb rövid dokumentumfilm

All the Empty Rooms - NYERTES
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: "Were and Are Gone"
Az ördög nem ér rá
Perfectly a Strangeness
 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nem volt 5 óra Hollywoodban: kifelejtették a megemlékezésből Eric Dane-t az Oscar-gálán

Bár a díjátadók világa a csillogásról és az örömről szól, néha az ünneplést fájdalmas hiány árnyékolja be. A 2026-os Oscar-gála In Memorian blokkja után sok néző értetlenül állt a képernyő előtt: a rajongók ugyanis hiányolták a közelmúltban elhunyt Eric Dane nevét a megemlékezésből.

Tündöklő színek és visszafogott ragyogás: végre tényleg az elegancia győzött a 2026-os Oscar-gálán

Bár mindenki elsősorban a díjazottakra kiváncsi, azért nem mehetünk el szó nélkül a 2026-os Oscar-gála legjobban sikerült outfitjei mellett sem!

Ezek a hírességek nem jelentek meg a 2026-os Oscar-díjátadón − Nyomós okuk volt rá

Egyesek nem látták értelmét, míg ások mindig tüskék a Filmakadémia szemében.

 

 

