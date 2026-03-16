Itt vannak a 2026-os Oscar-gála nyertesei: tarolt Leonardo DiCaprio filmje, ő azonban megint üres kézzel távozott

Az Oscar 2026-ban már a jelölések kihirdetésekor történelmet írt. Ryan Coogler író-rendező Bűnösök című filmje minden korábbinál több jelölést kapott: összesen 16 kategóriában szállt versenybe az aranyszoborért. A csúcsot korábban három legendás film tartotta: az Mindent Éváról (1950), a Titanic (1997) és a Kaliforniai álom (2016). Ezek mind 14 jelölést kaptak a maguk idejében.
A 98. Oscar-gálán összesen 24 kategóriában osztottak díjakat, és idén egy új kategóriát is bevezettek. Először adták át a Legjobb casting díját, amely a szereposztásért felelős szakemberek munkáját ismeri el. Az új kategória első győztese Cassandra Kulukundis lett, aki az Egyik csata a mási után című film szereplőválogatásáért kapta meg az elismerést, az alkotást összesen hat aranyszoborral jutalmazták. Leonardo DiCaprio, a film főszereplője azonban megint üres kézzel távozott.
Oscar 2026: íme a nyertesek listája
- Legjobb film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után - NYERTES
A titkosügynök
Érzelmi érték
Bűnörök
Az álmok vágányán
- Legjobb színész
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Bűnösök - NYERTES
Wagner Moura - A titkosügynök
- Lejobb színésznő
Jessie Buckley - Hamnet - NYERTES
Rose Byrne - Ha tudnék, beléd rúgnék
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Érzelmi érték
Emma Stone - Bugonia
- Legjobb női mellékszereplő
Elle Fanning - Érzelmi érték
Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték
Amy Madigan - Feygverek - NYERTES
Wunmi Mosaku - Bűnösök
Teyana Taylor - Egyik csata a másik után
- Legjobb férfi mellékszereplő
Benicio del Toro - Egyik csapa a másik után
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Bűnösök
Sean Penn - One Battle After Another - NYERTES
Stellan Skarsgård - Érzelmi érték
- Legjobb rendező
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - Egyik csata másik után - NYERTES
Joachim Trier - Érzelmi érték
Ryan Coogler - Bűnösök
- Legjobb eredeti forgatókönyv
Blue Moon
Csak egy baleset volt
Marty Supreme
Érzelmi érték
Bűnösök - NYERTES
- Legjobb adaptált forgatókönyv
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Egyik csata a másik után - NYERTES
Az álmok vágányán
- Legjobb animációs játékfilm
Arco
Elio
K-pop démonvadászok - NYERTES
A kis Amélie és az eső természete
Zootopia 2
- Legjobb nemzetközi játékfilm
A titkosügynök - Brazília
Csak egy baleset volt - Franciaország
Érzelmi érték - Norvégia - NYERTES
Tánc a sivatagban - Spanyolország
The Voice of Hind Rajab - Tunézia
- Legjobb casting
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után - NYERTES
A titkosügynök
Bűnösök
- Legjobb operatőri munka
Frankenstein
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
Bűnösök - NYERTES
Az álmok vágányán
- Legjobb látványtervezés
Frankenstein - NYERTES
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
Bűnösök
- Legjobb vágás
F1
Marty Supreme
Egyik csata a mási után - NYERTES
Érzelmi érték
Bűnösök
- Legjobb eredeti filmzene
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Egyik csata a másik után
Bűnösök - NYERTES
- Legjobb eredeti dal
"Dear Me" - Diane Warren: Relentless
"Golden" - K-pop démonvadászok - NYERTES
"I Lied to You" - Bűnösök
"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
"Train Dreams" - Az álmok vágányán
- Legjobb hang
F1 - NYERTES
Frankenstein
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Tánc a sivatagban
- Legjobb vizuális effektek
Avatar 3. - NYERTES
F1
Jurassic World: Újjászületés
The Lost Bus
Bűnösök
- Legjobb smink és haj
Frankenstein - NYERTES
Kokuho
Bűnösök
Zúzógép
A csúf mostohatestvér
- Legjobb jelmez
Avatar 3
Frankenstein - NYERTES
Hamnet
Marty Supreme
Bűnösök
- Legjobb animációs rövidfilm
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls - NYERTES
Retirement Plan
The Three Sisters
- A legjobb élőszereplős rövidfilm
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers - NYERTES megosztva
Two People Exchanging Saliva - NYERTES megosztva
- Legjobb dokumentumfilm
Az Alabama-megoldás
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Senki tanár úr Putyin ellen - NYERTES
The Perfect Neighbor
- Legjobb rövid dokumentumfilm
All the Empty Rooms - NYERTES
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: "Were and Are Gone"
Az ördög nem ér rá
Perfectly a Strangeness
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: