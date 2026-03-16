2026. márc. 16., hétfő Henrietta

Ezek a hírességek nem jelentek meg a 2026-os Oscar-díjátadón − Nyomós okuk volt rá

Jónás Ágnes
2026.03.16.
A filmvilág legnagyobb ünnepe volt, mégis több világsztárt hiába kerestek a fotósok a reflektorfényben. Volt aki tudatosan kerülte a felhajtást, másoknak pedig nyomós oka volt arra, hogy távol maradjon Hollywood legnagyobb és legfényűzőbb estélyétől, a 2026-os Oscar-díjátadótól.

Immár 98. alkalommal rendezték meg a filmvilág legrangosabb eseményét, ahol díjat kapni a legmagasabb szintű visszaigazolás egy filmes karrierjében. A 2026-os Oscar-díjátadó (hivatalos nevén Academy Awards) házigazdája a humoráról ismert műsorvezető, Conan O'Brien volt, aki második alkalommal vezette a rangos estet. Több világsztárt azonban hiába kerestek a fotósok és a rajongók – távollétüknek nyomós oka volt.

Ismét Conan O'Brient érte a megtiszteltetés: ő lehetett a 2026-os Oscar-díjátadó házigazdája 
A 2026-os Oscar-díjátadó hiányzói

  • Vannak, akik egész egyszerűen nem bírják a felhajtást.
  • Egyes sztárok folyamatban lévő jogi ügyek miatt kerülték a reflektorfényt.
  • Akadtak, akik magánéleti okok vagy családi programok miatt maradtak távol az Oscar-díjátadótól.

Sean Penn élete 3. Oscarját nyerte, de nem volt kíváncsi a felhajtásra

A 2026-os Oscar-gálán nem jelent meg Sean Penn, pedig megnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért. A színész állítólag épp külföldön tartózkodik, és egyébként sem rajong a vörös szőnyeges eseményekért. 

Távollétében Kieran Culkin vette át a díjat, aki viccesen meg is jegyezte, hogy a színész „nem tudott eljönni, vagy nem akart”.

George Clooney és Amal Clooney Olaszország felé vették az irányt

A hollywoodi sztárpárt többen is hiányolták, már csak azért is, mert megszokták, hogy mindig együtt jelennek meg a jeles eseményeken. George Clooney a 2025-ös Jay Kelly című vígjáték-drámában nyújtott alakításáért ugyan még kapott Golden Globe-jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, az Oscar-jelöltek közé azonban végül nem került be, így a 2026-os Oscar-díjátadóra sem látták értelmét ellátogatni. Helyette inkább Milánóba utaztak.

Amalt és George Clooney-t sokan hiányolták a 2026-os Oscar-díjátadóról.
Zendaya és Tom Holland már a mézesheteket tölti?

Sokan szerették volna üdvözölni őket, de a fiatal hollywoodi sztárpár szintén hiányzott a nagyszabású gáláról és díjátadóról. Zendaya stylistja, Law Roach nemrégiben elszólta magát, miszerint a két színész titokban összeházasodott, ráadásul a színésznő a párizsi divathéten hófehér ruhában jelent meg, alapot adva ezzel a találgatásoknak. Talán már a mézesheteiket töltik? – Ezen agyalnak most a rajongók és a kollégák.

Zendaya gondolatai talán már a mézeshetek körül forognak.
Blake Lively és Ryan Reynolds a bíróságon tölti az idejét

Köztudott, hogy Blake Lively pert indított kollégája, Justin Baldoni ellen szexuális zaklatás miatt, és mivel az ügy még folyamatban van, ő és férje, Ryan Reynolds a díjátadószezon nagy részében visszavonul a nyilvánosságtól. Inkább családi programokat szerveztek a 2026-os Oscar idejére is. 

Jennifer Lawrence távollétének pofonegyszerű oka volt

Bár a színésznőnek korábban már volt Oscar-díja és több jelölése, a Dögölj meg, szerelmem! című 2025-ös filmje végül nem került be az Akadémia jelöltjei közé. Így, miután a Golden Globe-on még részt vett, az Oscart már kihagyta.

Angelina Jolie még mindig tüske a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia szemében

Az Akadémia az utóbbi években nem részesítette elismerésben a színésznőt, bár konkrétan nem monták ki,  hogy a Brad Pitt-tel való válási hercehurca is tüske maradt a szemükben, de valószínúleg ez is közrejtásztott abban, hogy elmaradtak a díjak. Nem csoda, hogy a színésznőnek nem volt kedve részt venni az eseményen. 

