Ezek a hírességek nem jelentek meg a 2026-os Oscar-díjátadón − Nyomós okuk volt rá

Immár 98. alkalommal rendezték meg a filmvilág legrangosabb eseményét, ahol díjat kapni a legmagasabb szintű visszaigazolás egy filmes karrierjében. A 2026-os Oscar-díjátadó (hivatalos nevén Academy Awards) házigazdája a humoráról ismert műsorvezető, Conan O'Brien volt, aki második alkalommal vezette a rangos estet. Több világsztárt azonban hiába kerestek a fotósok és a rajongók – távollétüknek nyomós oka volt.

A 2026-os Oscar-díjátadó hiányzói Vannak, akik egész egyszerűen nem bírják a felhajtást.

Egyes sztárok folyamatban lévő jogi ügyek miatt kerülték a reflektorfényt.

Akadtak, akik magánéleti okok vagy családi programok miatt maradtak távol az Oscar-díjátadótól.

Sean Penn élete 3. Oscarját nyerte, de nem volt kíváncsi a felhajtásra

A 2026-os Oscar-gálán nem jelent meg Sean Penn, pedig megnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért. A színész állítólag épp külföldön tartózkodik, és egyébként sem rajong a vörös szőnyeges eseményekért.

Távollétében Kieran Culkin vette át a díjat, aki viccesen meg is jegyezte, hogy a színész „nem tudott eljönni, vagy nem akart”.

George Clooney és Amal Clooney Olaszország felé vették az irányt

A hollywoodi sztárpárt többen is hiányolták, már csak azért is, mert megszokták, hogy mindig együtt jelennek meg a jeles eseményeken. George Clooney a 2025-ös Jay Kelly című vígjáték-drámában nyújtott alakításáért ugyan még kapott Golden Globe-jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, az Oscar-jelöltek közé azonban végül nem került be, így a 2026-os Oscar-díjátadóra sem látták értelmét ellátogatni. Helyette inkább Milánóba utaztak.

Amalt és George Clooney-t sokan hiányolták a 2026-os Oscar-díjátadóról.

Zendaya és Tom Holland már a mézesheteket tölti?

Sokan szerették volna üdvözölni őket, de a fiatal hollywoodi sztárpár szintén hiányzott a nagyszabású gáláról és díjátadóról. Zendaya stylistja, Law Roach nemrégiben elszólta magát, miszerint a két színész titokban összeházasodott, ráadásul a színésznő a párizsi divathéten hófehér ruhában jelent meg, alapot adva ezzel a találgatásoknak. Talán már a mézesheteiket töltik? – Ezen agyalnak most a rajongók és a kollégák.