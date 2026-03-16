Ezek a hírességek nem jelentek meg a 2026-os Oscar-díjátadón − Nyomós okuk volt rá

Immár 98. alkalommal rendezték meg a filmvilág legrangosabb eseményét, ahol díjat kapni a legmagasabb szintű visszaigazolás egy filmes karrierjében. A 2026-os Oscar-díjátadó (hivatalos nevén Academy Awards) házigazdája a humoráról ismert műsorvezető, Conan O'Brien volt, aki második alkalommal vezette a rangos estet. Több világsztárt azonban hiába kerestek a fotósok és a rajongók – távollétüknek nyomós oka volt.
A 2026-os Oscar-díjátadó hiányzói
- Vannak, akik egész egyszerűen nem bírják a felhajtást.
- Egyes sztárok folyamatban lévő jogi ügyek miatt kerülték a reflektorfényt.
- Akadtak, akik magánéleti okok vagy családi programok miatt maradtak távol az Oscar-díjátadótól.
Sean Penn élete 3. Oscarját nyerte, de nem volt kíváncsi a felhajtásra
A 2026-os Oscar-gálán nem jelent meg Sean Penn, pedig megnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért. A színész állítólag épp külföldön tartózkodik, és egyébként sem rajong a vörös szőnyeges eseményekért.
Távollétében Kieran Culkin vette át a díjat, aki viccesen meg is jegyezte, hogy a színész „nem tudott eljönni, vagy nem akart”.
George Clooney és Amal Clooney Olaszország felé vették az irányt
A hollywoodi sztárpárt többen is hiányolták, már csak azért is, mert megszokták, hogy mindig együtt jelennek meg a jeles eseményeken. George Clooney a 2025-ös Jay Kelly című vígjáték-drámában nyújtott alakításáért ugyan még kapott Golden Globe-jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, az Oscar-jelöltek közé azonban végül nem került be, így a 2026-os Oscar-díjátadóra sem látták értelmét ellátogatni. Helyette inkább Milánóba utaztak.
Zendaya és Tom Holland már a mézesheteket tölti?
Sokan szerették volna üdvözölni őket, de a fiatal hollywoodi sztárpár szintén hiányzott a nagyszabású gáláról és díjátadóról. Zendaya stylistja, Law Roach nemrégiben elszólta magát, miszerint a két színész titokban összeházasodott, ráadásul a színésznő a párizsi divathéten hófehér ruhában jelent meg, alapot adva ezzel a találgatásoknak. Talán már a mézesheteiket töltik? – Ezen agyalnak most a rajongók és a kollégák.
Blake Lively és Ryan Reynolds a bíróságon tölti az idejét
Köztudott, hogy Blake Lively pert indított kollégája, Justin Baldoni ellen szexuális zaklatás miatt, és mivel az ügy még folyamatban van, ő és férje, Ryan Reynolds a díjátadószezon nagy részében visszavonul a nyilvánosságtól. Inkább családi programokat szerveztek a 2026-os Oscar idejére is.
Jennifer Lawrence távollétének pofonegyszerű oka volt
Bár a színésznőnek korábban már volt Oscar-díja és több jelölése, a Dögölj meg, szerelmem! című 2025-ös filmje végül nem került be az Akadémia jelöltjei közé. Így, miután a Golden Globe-on még részt vett, az Oscart már kihagyta.
Angelina Jolie még mindig tüske a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia szemében
Az Akadémia az utóbbi években nem részesítette elismerésben a színésznőt, bár konkrétan nem monták ki, hogy a Brad Pitt-tel való válási hercehurca is tüske maradt a szemükben, de valószínúleg ez is közrejtásztott abban, hogy elmaradtak a díjak. Nem csoda, hogy a színésznőnek nem volt kedve részt venni az eseményen.
