Divatbaki a javából! 96 éves, méregdrága fülbevalót hagyott el Gwyneth Paltrow az Actor Awardson

2026.03.02.
Apró malőr árnyékolta be Gwyneth Paltrow fellépését a 2026-os Actor Awardson, de a színésznő egy pillanatra sem zökkent ki. A Marty Supreme stábjával lépett színpadra, ám a gondosan összeállított megjelenéséből hiányzott egy darab.

Az 53 éves színésznő a Marty Supreme szereplőgárdájával lépett színpadra, az alkotás elnyerte a legjobb szereplőgárdának járó díjat. A felvételeken jól látszott, hogy az eredetileg párban viselt, ékköves Belperron klipszből ekkor már csak egy volt Gwyneth Paltrow fülében. 

  • Gwyneth Paltrow elhagyta méregdráha, majdnem 100 éves fülbevalóját a 2026-os Actor Awardson - korábban SAG-gála.
  • A színésznő a Marty Supreme stábjával együtt jelent meg a színpadon, akkor vette érszre mindenki, hogy hiányzik a szettje egyik eleme.
  • Paltrow 1930 körül készült Belperron klipszes fülbevalókkal érkezett a gálára.

Gwyneth Paltrow fülbevalója: szerencsére megtalálták a 100 éves ékszert

Gwyneth Paltrow fülbevalói 1930 körül készültek, vagyis egy 96 éves ékszerről van szó. A klipsz remekül illet mélyen dekoltált, áttetsző csipkerészletekkel díszített estélyijéhez. Az est elején még mindkét fülbevaló megvolt, és szerencsére a végén is: a hiányzó fülbevalót megtalálták.

A 2026-os Actor Awards különlegessége volt, hogy első alkalommal hirdettek hivatalos tematikus öltözködési irányelvet. Januárban ismertették az est koncepcióját: a húszas és harmincas évek hollywoodi csillogásának újraértelmezése. A cél az volt, hogy a klasszikus eleganciát a mai vörös szőnyegek világához igazítsák a meghívottak. Ennek megfelelően több vendég is így öltözött.

