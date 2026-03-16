Húspult, halott borz és festett bajusz: a 2026-os Oscar-gála legpocsékabb outfitjei

Jó pár olyan divatpillanat született meg az idei Oscar-gála alkalmával, ami láttán a tarkónkig szaladt a szemöldökünk: az egy dolog, hogy többen egyáltalán nem az esemény nívójához öltöztek, de páran olyan gúnyát húztak magukra, ami csakis egy elszabadult stylist lázálmának lehet betudható.

Kirsten Dunst ruhája az idei Oscar-gála alatt nem a legszerencsésebb választás volt.

Az Academy Awards vörös szőnyege minden évben a divatvilág egyik legizgalmasabb helyszíne: a sztárok stylistok, divatházak és kreatív csapatok segítségével hónapokon át készülnek, hogy aztán egy perc alatt végigsétáljanak a paparazzik vakujának villanásai kereszttüzében.

Bár legtöbbször csodás és felejthetetlen otufiteket láthatunk ekkor, akad jó néhány olyan szett, ami inkább a „te jó isten, mit láttam?!” kategóriába kerül.

Persze mi is pontosan tudjuk, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, de azért néha jól esik elcsodálkozni azokon a ruhákon amiket a stylistok tuti csak bosszúból választottak ki az ügyfeleiknek.

A 2026-os Oscar-gála legrosszabbul öltözött sztárjai:

Heidi Klum

A meztelenruhák koronázatlan királynőjének idei ruhája kicsit olyan érzést keltett, mintha Jennifer Lopez egyik fellépőruháját rángatták volna le az énekesnőről, hogy aztán Heidinek adják. Mintha már ezerszer láttuk volna ezt a finoman áttetsző, strasszokkal kivert ruhát, ami egyáltalán nem emelte ki a modell egyébként irigylésre méltó alakját.

Heidi ruhája nem volt túl korszakalkotó.

Kirsten Dunst

A 43 éves énekesnő csodás formában volt, de valamiért a stylistja mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt tökéletesen elrejtse és úgy nézzen ki, mint az a kupac, amit a samponos flakonok kupakjaiból csináltunk gyerekkorunkban a fürdőszobában.

Kirsten Dunst ruhája különleges volt – de milyen áron?!

Leonardo DiCaprio

A legjobb férfi főszereplő díjra jelölt DiCaprio ruhájában semmi kivetnivalót nem találtunk, na de a bajusz?! Szeretnénk egy ablaktalan, zárt szobában felelősségre vonni azt, aki jó ötletnek tartotta ezt a festett szőrzetet, pláne egy ilyen rangos eseményre!