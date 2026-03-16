Húspult, halott borz és festett bajusz: a 2026-os Oscar-gála legpocsékabb outfitjei

Nagy Kata
2026.03.16.
A vörös szőnyeg – bármilyen eseményről is legyen szó – a divat és a stílus ünnepélye, de olykor előfordul, hogy a kreativitás kissé megszalad. Az idei Oscar-gála eseményére több híresség is olyan ruhába érkezett, ami egész biztosan sokáig beszédtéma marad, csak sajnos nem azért, mert bárki is viselni szeretné.

Jó pár olyan divatpillanat született meg az idei Oscar-gála alkalmával, ami láttán a tarkónkig szaladt a szemöldökünk: az egy dolog, hogy többen egyáltalán nem az esemény nívójához öltöztek, de páran olyan gúnyát húztak magukra, ami csakis egy elszabadult stylist lázálmának lehet betudható. 

Kirsten Dunst és Jesse Plemons a 2026-os Oscar-gála alatt
Kirsten Dunst ruhája az idei Oscar-gála alatt nem a legszerencsésebb választás volt. 
A 2026-os Oscar-gálán még néha a vörös szőnyeg is megbotlott 

  • A filmvilág krémje megjelent a vörös szőnyegen, de néhányan mintha teljesen más rendezvényre érkeztek volna. 
    • Heidi Klum, Kirsten Dunst és Kristen Wiig sem a legjobb formáját hozta ezúttal. 

Az Academy Awards vörös szőnyege minden évben a divatvilág egyik legizgalmasabb helyszíne: a sztárok stylistok, divatházak és kreatív csapatok segítségével hónapokon át készülnek, hogy aztán egy perc alatt végigsétáljanak a paparazzik vakujának villanásai kereszttüzében. 

Bár legtöbbször csodás és felejthetetlen otufiteket láthatunk ekkor, akad jó néhány olyan szett, ami inkább a „te jó isten, mit láttam?!” kategóriába kerül.

Persze mi is pontosan tudjuk, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, de azért néha jól esik elcsodálkozni azokon a ruhákon amiket a stylistok tuti csak bosszúból választottak ki az ügyfeleiknek. 

A 2026-os Oscar-gála legrosszabbul öltözött sztárjai:

Heidi Klum

A meztelenruhák koronázatlan királynőjének idei ruhája kicsit olyan érzést keltett, mintha Jennifer Lopez egyik fellépőruháját rángatták volna le az énekesnőről, hogy aztán Heidinek adják. Mintha már ezerszer láttuk volna ezt a finoman áttetsző, strasszokkal kivert ruhát, ami egyáltalán nem emelte ki a modell egyébként irigylésre méltó alakját. 

Heidi ruhája nem volt túl korszakalkotó. 
Kirsten Dunst

A 43 éves énekesnő csodás formában volt, de valamiért a stylistja mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt tökéletesen elrejtse és úgy nézzen ki, mint az a kupac, amit a samponos flakonok kupakjaiból csináltunk gyerekkorunkban a fürdőszobában. 

Kirsten Dunst ruhája különleges volt – de milyen áron?!
Leonardo DiCaprio

A legjobb férfi főszereplő díjra jelölt DiCaprio ruhájában semmi kivetnivalót nem találtunk, na de a bajusz?! Szeretnénk egy ablaktalan, zárt szobában felelősségre vonni azt, aki jó ötletnek tartotta ezt a festett szőrzetet, pláne egy ilyen rangos eseményre!

Leo Tom Selleck-stilóba vágta magát a jeles esemény alkalmából. 
Mckenna Grace

Az Elrontott életek színésznőjének megjelenése erősen emlékeztetett minket Sydney Sweeney szettjeire – és nem, nem a jó értelemben. Már ha létezik olyan. Habos-babos, pasztell, elegáns szatén, de mégis olyan elcsépelt és fantáziátlan, hogy nem tudjuk szeretni. 

Mckenna Grace ruhája inkább első bálozós hangulatot idézett. 
Kristen Wiig

A méltán elismert Koszorúslányok című film a 15 éves évfordulóját ünnepelte, ebből az alkalomból pedig össze is álltak egy jelenet elejére a film komikái. Igen ám, de azon kívül, hogy Melissa McCarthy fele akkora volt, mint ahogy megszoktuk, kevés jót tudnánk elmondani a csapatról (Rose Byrne-t kivéve). Kristen ruhája is egyszerűen csak slampos és előnytelen volt. 

Kristen ruhájáról nem sok jót tudunk mondani sajnos. 
Jayme Lawson

Szió, volna kedvet úgy festeni, mint aki épp egy idegen faj gyermekét hordja ki? – Nagyjából így tudjuk elképzelni azt a beszélgetést, ami Jayme és a stylistja között zajlott a ruhapróba előtt és elképelésünk sincs, hogy a színésznő miért mondott erre igent. 

Jayme Lawson ruhájának minden egyes részletét utáljuk. 
Danielle Brooks

Az Orange is the New Black színésznőjének ruhája magasan az est legrosszabbja volt és őszintén bízunk benne, hogy nem kell részleteznünk, miért. 

Danielle Brooks estélyije egy ember ellen elkövetett merénylet. 
Pedro Pascal 

Soha nem  hittük volna, hogy Pedro valaha felkerül egy ilyen listára, de ez valahogy most nagyon nem jött neki össze: sápadt, sovány és olyan furán viaszbabaszerű, hogy a hatalmas bokrétáról ne is beszéljünk. Kár, nagyon nagy kár. 

Pedro Pascal valamiért Papa Pascallá avanzsált. 
Teyana Taylor 

Fogalmunk sincs, hogy az Egyik csata a másik után színésznőjének milyen összetűzése volt a borzokkal, amiért azt érezte, hogy elrettentő példaként magán kell viselnie őket, de nem hinnénk, hogy ez feltétlenül szükséges volt. 

Teyana Taylor ruhája nem igazán tűnt alkalomhoz illőnek. 
