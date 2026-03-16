Húspult, halott borz és festett bajusz: a 2026-os Oscar-gála legpocsékabb outfitjei

Jó pár olyan divatpillanat született meg az idei Oscar-gála alkalmával, ami láttán a tarkónkig szaladt a szemöldökünk: az egy dolog, hogy többen egyáltalán nem az esemény nívójához öltöztek, de páran olyan gúnyát húztak magukra, ami csakis egy elszabadult stylist lázálmának lehet betudható.
A 2026-os Oscar-gálán még néha a vörös szőnyeg is megbotlott
- A filmvilág krémje megjelent a vörös szőnyegen, de néhányan mintha teljesen más rendezvényre érkeztek volna.
- Heidi Klum, Kirsten Dunst és Kristen Wiig sem a legjobb formáját hozta ezúttal.
Az Academy Awards vörös szőnyege minden évben a divatvilág egyik legizgalmasabb helyszíne: a sztárok stylistok, divatházak és kreatív csapatok segítségével hónapokon át készülnek, hogy aztán egy perc alatt végigsétáljanak a paparazzik vakujának villanásai kereszttüzében.
Bár legtöbbször csodás és felejthetetlen otufiteket láthatunk ekkor, akad jó néhány olyan szett, ami inkább a „te jó isten, mit láttam?!” kategóriába kerül.
Persze mi is pontosan tudjuk, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, de azért néha jól esik elcsodálkozni azokon a ruhákon amiket a stylistok tuti csak bosszúból választottak ki az ügyfeleiknek.
A 2026-os Oscar-gála legrosszabbul öltözött sztárjai:
Heidi Klum
A meztelenruhák koronázatlan királynőjének idei ruhája kicsit olyan érzést keltett, mintha Jennifer Lopez egyik fellépőruháját rángatták volna le az énekesnőről, hogy aztán Heidinek adják. Mintha már ezerszer láttuk volna ezt a finoman áttetsző, strasszokkal kivert ruhát, ami egyáltalán nem emelte ki a modell egyébként irigylésre méltó alakját.
Kirsten Dunst
A 43 éves énekesnő csodás formában volt, de valamiért a stylistja mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt tökéletesen elrejtse és úgy nézzen ki, mint az a kupac, amit a samponos flakonok kupakjaiból csináltunk gyerekkorunkban a fürdőszobában.
Leonardo DiCaprio
A legjobb férfi főszereplő díjra jelölt DiCaprio ruhájában semmi kivetnivalót nem találtunk, na de a bajusz?! Szeretnénk egy ablaktalan, zárt szobában felelősségre vonni azt, aki jó ötletnek tartotta ezt a festett szőrzetet, pláne egy ilyen rangos eseményre!
Mckenna Grace
Az Elrontott életek színésznőjének megjelenése erősen emlékeztetett minket Sydney Sweeney szettjeire – és nem, nem a jó értelemben. Már ha létezik olyan. Habos-babos, pasztell, elegáns szatén, de mégis olyan elcsépelt és fantáziátlan, hogy nem tudjuk szeretni.
Kristen Wiig
A méltán elismert Koszorúslányok című film a 15 éves évfordulóját ünnepelte, ebből az alkalomból pedig össze is álltak egy jelenet elejére a film komikái. Igen ám, de azon kívül, hogy Melissa McCarthy fele akkora volt, mint ahogy megszoktuk, kevés jót tudnánk elmondani a csapatról (Rose Byrne-t kivéve). Kristen ruhája is egyszerűen csak slampos és előnytelen volt.
Jayme Lawson
Szió, volna kedvet úgy festeni, mint aki épp egy idegen faj gyermekét hordja ki? – Nagyjából így tudjuk elképzelni azt a beszélgetést, ami Jayme és a stylistja között zajlott a ruhapróba előtt és elképelésünk sincs, hogy a színésznő miért mondott erre igent.
Danielle Brooks
Az Orange is the New Black színésznőjének ruhája magasan az est legrosszabbja volt és őszintén bízunk benne, hogy nem kell részleteznünk, miért.
Pedro Pascal
Soha nem hittük volna, hogy Pedro valaha felkerül egy ilyen listára, de ez valahogy most nagyon nem jött neki össze: sápadt, sovány és olyan furán viaszbabaszerű, hogy a hatalmas bokrétáról ne is beszéljünk. Kár, nagyon nagy kár.
Teyana Taylor
Fogalmunk sincs, hogy az Egyik csata a másik után színésznőjének milyen összetűzése volt a borzokkal, amiért azt érezte, hogy elrettentő példaként magán kell viselnie őket, de nem hinnénk, hogy ez feltétlenül szükséges volt.
