100 milliós ajándékcsomagokat osztanak ki az Oscar-jelöltek között: mutatjuk mit kapnak a sztárok

Megdöbbentő híreket kaptunk a 2026-os Oscar-gáláról. Nemrég nyilvánosságra került, hogy a díjátadó vesztesei sem fognak üres kézzel távozni az eseményről, ugyanis a fő kategóriák jelöltjei egy-egy 350 ezer dolláros ajándékcsomaggal lesznek gazdagabbak. Ez forintban kifejezve annyit tesz, hogy mindegyik sztár egy 136 millió forint értékű ajándékkosárral térhet haza a díjátadó után. Mutatjuk, milyen termékeket kapnak az Oscar-jelöltek.

A 2026-os Oscar-jelöltek százmilliós nagyságrendű ajándékkosarat kapnak az idei gálán

Exkluzív szépségápolási termékek, lakásfelújítás és világkörüli utak: ez vár az Oscar-jelöltekre

A New York Post hozta nyilvánosságra, hogy idén igazán megéri jelöltként részt venni az Oscar-gálán, ugyanis elképesztő meglepetések várnak a díjért harcba szálló színészekre. A 2026-os Oscar-díjátadón a korábbi évek hagyományaival ellentétben egy marketingcég, a Distinctive Assets állította össze a sztárok ajándékcsomagjait, a kosarak tartalmát pedig multinacionális cégek tucatjai töltötték meg termékekkel. A vállalkozások azért ajánlották fel ilyen bőkezűen a portékáikat és szolgáltatásaikat, mert hatalmas reklámereje van annak, ha egy világsztár használja a termékeiket. Sőt, a lap tájékoztatása szerint még fizettek is érte, hogy bekerülhessenek a csomagba. De mit tartalmaz a kosár? Mutatjuk!

Utazások:

Luxus hotel látogatás Costa Ricában

Sarki fényt néző egyedülálló kikapcsolódás Finnországban

Wellness- és egészségközpontok szobái Kaliforniában és Srí Lankán

Szépség és wellnes:

bőrápolási termékek sora

különféle spa- és wellneskezelések

25 ezer dolláros plasztikai beavatkozások

Különleges szolgáltatások:

Konzultáció válóperes ügyvéddel, aki házassági szerződésekre specializálódott

Lakberendezési tanácsadás

profi portréfotózás

Egyéb különleges termékek

Luxus teaválogatás

Ehető arannyal bevont csokis perec

Prémium THC/CBD italok és termékek

Kabuki stílusú bőröndök

Testtartást segítő fehérneműk

Aranyozott tárcák

Limitált kiadású töltőtollak

Ezek a termékek és szolgáltatások azonban eltörpülnek a legdrágább lehetőség mellett, amely önmagában 150 ezer dollárt ér, ez pedig nem más, mint a CBespoke cég ajánlata, ami a sztárok otthonainak teljes átalakítását és luxus bútorokkal való berendezését vállalja.

