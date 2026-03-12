100 milliós ajándékcsomagokat osztanak ki az Oscar-jelöltek között: mutatjuk mit kapnak a sztárok

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Komáromi Bence
2026.03.12.
Idén azok a sztárok sem fognak könnyeket ejteni, akiknek nem sikerül díjra váltani a jelöléseiket. Nemrég ugyanis kiderült, hogy az Oscar-jelöltek egy luxus termékekkel teli ajándékcsomaggal térhetnek haza.

Megdöbbentő híreket kaptunk a 2026-os Oscar-gáláról. Nemrég nyilvánosságra került, hogy a díjátadó vesztesei sem fognak üres kézzel távozni az eseményről, ugyanis a fő kategóriák jelöltjei egy-egy 350 ezer dolláros ajándékcsomaggal lesznek gazdagabbak. Ez forintban kifejezve annyit tesz, hogy mindegyik sztár egy 136 millió forint értékű ajándékkosárral térhet haza a díjátadó után. Mutatjuk, milyen termékeket kapnak az Oscar-jelöltek.

A 2026-os Oscar-jelöltek százmilliós nagyságrendű ajándékkosarat kapnak az idei gálán
A 2026-os Oscar-jelöltek százmilliós nagyságrendű ajándékkosarat kapnak az idei gálán
Forrás: Getty Images North America

Exkluzív szépségápolási termékek, lakásfelújítás és világkörüli utak: ez vár az Oscar-jelöltekre

A New York Post hozta nyilvánosságra, hogy idén igazán megéri jelöltként részt venni az Oscar-gálán, ugyanis elképesztő meglepetések várnak a díjért harcba szálló színészekre. A 2026-os Oscar-díjátadón a korábbi évek hagyományaival ellentétben egy marketingcég, a Distinctive Assets állította össze a sztárok ajándékcsomagjait, a kosarak tartalmát pedig multinacionális cégek tucatjai töltötték meg termékekkel. A vállalkozások azért ajánlották fel ilyen bőkezűen a portékáikat és szolgáltatásaikat, mert hatalmas reklámereje van annak, ha egy világsztár használja a termékeiket. Sőt, a lap tájékoztatása szerint még fizettek is érte, hogy bekerülhessenek a csomagba. De mit tartalmaz a kosár? Mutatjuk!

Utazások:

  • Luxus hotel látogatás Costa Ricában
  • Sarki fényt néző egyedülálló kikapcsolódás Finnországban
  • Wellness- és egészségközpontok szobái Kaliforniában és Srí Lankán

Szépség és wellnes:

  • bőrápolási termékek sora
  • különféle spa- és wellneskezelések
  • 25 ezer dolláros plasztikai beavatkozások

Különleges szolgáltatások:

  • Konzultáció válóperes ügyvéddel, aki házassági szerződésekre specializálódott
  • Lakberendezési tanácsadás
  • profi portréfotózás

Egyéb különleges termékek

  • Luxus teaválogatás
  • Ehető arannyal bevont csokis perec
  • Prémium THC/CBD italok és termékek
  • Kabuki stílusú bőröndök
  • Testtartást segítő fehérneműk
  • Aranyozott tárcák
  • Limitált kiadású töltőtollak

Ezek a termékek és szolgáltatások azonban eltörpülnek a legdrágább lehetőség mellett, amely önmagában 150 ezer dollárt ér, ez pedig nem más, mint a CBespoke cég ajánlata, ami a sztárok otthonainak teljes átalakítását és luxus bútorokkal való berendezését vállalja.

További érdekességeket a 2026-os Oscar-gáláról itt tudsz elolvasni:

Az Oscar-gálák bártenderének titkos koktélja: így készítsd el a Negronit

Elegáns, mégis egyszerűen elkészíthető koktél, amit otthon is kortyolhatsz az Oscar-díjátadót nézve.

Minden idők legjobb Oscar-díjas dalai, melyek generációk emlékezetébe égtek bele

Az Oscar-gálán a színészek, színésznők, rendezők és filmes szakemberek mellett minden évben díjazzák a különböző filmzenéket, betétdalokat is. Íme a legjobb Oscar-díjas dalok!

Egy vagyonba kerül az Oscar-gála megrendezése, de még többet keresnek vele: íme, az elképesztő költségek

Az Oscar-díjátadó Hollywood legrangosabb eseménye: nem csupán a jelöltek, a sztárvilág, de a civilek is izgatottan várják. A rendezvény persze mindig pazar és rengetegbe kerül: nézzük, mi mindenből áll össze egy Oscar-gála költsége.

 

