Élő divattörténelem: 5 pillanat az Oscar-gála vörös szőnyegéről, amelyekről mai napig beszélünk

Az Oscar-gála sosem csak a filmekről szólt. A vörös szőnyeg az a kifutó, ahol a divat és a filmművészet találkozik, és ahol egyetlen jól megválasztott ruha örökre bebetonozhatja egy színésznő stílusikon státuszát. Vannak ruhák, amikre évek múltán is emlékszünk – néha a szépségük, máskor pedig a mögöttük rejlő különleges történet miatt. A következő összeállításban a modern gálatörténet legmeghatározóbb pillanatait idézzük fel.

Nézd meg, minden idők legikonikusabb Oscar-gála ruháit!

Az Oscar-gála az év legjobban várt eseménye, és nemcsak a filmművészet, hanem a divat szerelmesei számára is. Kevés olyan nívós vörös szőnyeg létezik, mint a Filmakadémia díjátadója, így egyáltalán nem mindegy, milyen szettben vonulnak be kedvenc sztárjaink. Mivel minden gálát drámák, kiélezett versengés és emlékezetes botrányok öveznek, az öltözködés mára valódi önkifejezéssé és üzenetértékű kinyilatkoztatássá vált. Összegyűjtöttük azt az 5 ikonikus pillanatot, amikor egy-egy gyönyörű estélyi nemcsak a vörös szőnyeget hódította meg, hanem egyenesen divattörténelmet írt!

Cher (1973)

Az énekes-színésznő 1973-as Oscar-megjelenése a divattörténelem egyik legmeghatározóbb pillanata volt, amikor Cher egy arany színű, hastáncos stílusú Bob Mackie kreációban vonult be a gálára. Ez a merész, flitteres szett, amely egy apró felsőből és egy csípőre tolt szoknyából állt, valósággal sokkolta az akkori konzervatív közönséget és a sajtót. Bob Mackie és Cher párosa ezzel a ruhával bebizonyította, hogy a gála nemcsak a filmekről, hanem az önkifejezés művészetéről is szólhat. Érdekesség, hogy az énekesnő később bevallotta, tudatosan választott ennyire feltűnő darabot, mert unta a hagyományos báli ruhák egyhangúságát. Ma már ez a szett a popkultúra szerves része, és számtalan modern híresség merít belőle inspirációt.