Élő divattörténelem: 5 pillanat az Oscar-gála vörös szőnyegéről, amelyekről mai napig beszélünk

Az Oscar-gála sosem csak a filmekről szólt. A vörös szőnyeg az a kifutó, ahol a divat és a filmművészet találkozik, és ahol egyetlen jól megválasztott ruha örökre bebetonozhatja egy színésznő stílusikon státuszát. Vannak ruhák, amikre évek múltán is emlékszünk – néha a szépségük, máskor pedig a mögöttük rejlő különleges történet miatt. A következő összeállításban a modern gálatörténet legmeghatározóbb pillanatait idézzük fel.
Az Oscar-gála történelmet író divatpillanatai
- Az Oscar-gála vörös szőnyege több egy puszta fotófalnál, hiszen itt született meg a divattörténelem számos híres mérföldköve is.
- A filmművészet és a divatipar különös szerelme ezen az eseményen teljesedik be, olyan ikonikus pillanatokat alkotva, amelyekről aztán évtizedekkel később is beszélünk.
Az Oscar-gála az év legjobban várt eseménye, és nemcsak a filmművészet, hanem a divat szerelmesei számára is. Kevés olyan nívós vörös szőnyeg létezik, mint a Filmakadémia díjátadója, így egyáltalán nem mindegy, milyen szettben vonulnak be kedvenc sztárjaink. Mivel minden gálát drámák, kiélezett versengés és emlékezetes botrányok öveznek, az öltözködés mára valódi önkifejezéssé és üzenetértékű kinyilatkoztatássá vált. Összegyűjtöttük azt az 5 ikonikus pillanatot, amikor egy-egy gyönyörű estélyi nemcsak a vörös szőnyeget hódította meg, hanem egyenesen divattörténelmet írt!
Cher (1973)
Az énekes-színésznő 1973-as Oscar-megjelenése a divattörténelem egyik legmeghatározóbb pillanata volt, amikor Cher egy arany színű, hastáncos stílusú Bob Mackie kreációban vonult be a gálára. Ez a merész, flitteres szett, amely egy apró felsőből és egy csípőre tolt szoknyából állt, valósággal sokkolta az akkori konzervatív közönséget és a sajtót. Bob Mackie és Cher párosa ezzel a ruhával bebizonyította, hogy a gála nemcsak a filmekről, hanem az önkifejezés művészetéről is szólhat. Érdekesség, hogy az énekesnő később bevallotta, tudatosan választott ennyire feltűnő darabot, mert unta a hagyományos báli ruhák egyhangúságát. Ma már ez a szett a popkultúra szerves része, és számtalan modern híresség merít belőle inspirációt.
Julia Roberts (2001)
2001-ben Julia Roberts nemcsak az Erin Brockovich – Zűrös természet főszerepéért járó szobrot vitte haza, hanem a divattörténelembe is beírta magát. A fekete-fehér Valentino estélyi tökéletesen állt a színésznőnek, de nem csak ezért volt különleges! A ruha ugyanis a tervező 1992-es haute couture kollekciójának volt a része, akkoriban azonban még nem volt szokás archív, azaz „vintage” darabokat viselni a gálákon, sőt, mindenki a legfrissebb kollekciókra vadászott. Valentino Garavani pedig később bevallotta, hogy egész karrierje során erre a pillanatra volt a legbüszkébb. „Amikor megkapta az Oscar-díjat az Erin Brockovich című filmért, a tévében néztem, és nagyon izgatott voltam, hogy az én ruhámban jelent meg. Ez nagyon boldoggá tesz, és ismét bizonyítja, hogy a filmsztárok imádják a ruháimat” – mondta Garavani a The Telegraphnak a Valentino: The Last Emperor 2008-as premierjén. A ruha egyébként ma is Julia Roberts otthonában pihen egy dobozban az ágy alatt, távol a múzeumok hűvös tárlóitól.
Jennifer Lawrence (2013)
Amikor egy divatbaki sem tudja beárnyékolni a megjelenést! Jennifer Lawrence egy hatalmas, texturált szoknyájú Christian Dior estélyiben érkezett, amelyről később kiderült, hogy az Oscar-történelem eddigi legdrágább ruhája a maga 4 millió dolláros értékével. A grandiózus méretek azonban kihívást jelentettek: Jennifer a lépcsőn felfelé menet megbotlott és elesett, amiről később elárulta, hogy a stylistja tanácsának be nem tartása okozta. Elfelejtett ugyanis bele-belerúgni a hatalmas anyagba járás közben, így egyszerűen rálépett az aljára.
Lady Gaga (2019)
A popdíva nemcsak az extravagáns húsruhákat, de az elegáns estélyiket is tudja viselni. Lady Gaga 2019-ben a régi Hollywood királyi eleganciáját idézte meg egy pánt nélküli Alexander McQueen ruhában, az estélyi mellett pedig a nyakában viselt Tiffany-gyémánt is főszerepet kapott. A 30 millió dollár értékű sárga köves ékszer különlegessége, hogy eredetileg Audrey Hepburn viselte az 1961-es Álom luxuskivitelben promóciós fotózásain. Gaga megjelenése különösen fontos volt, hiszen az ez évi Oscar-gálán adta elő élőben a Shallow című Oscar-díjas számát Bradley Cooperrel együtt.
Margot Robbie (2024)
A vörös szőnyeges megjelenések konkrét üzenetet is hordozhatnak magukban. Margot Robbie 2024-es fekete flitteres Giorgio Armani Privé választása is többet hordozott magában. A ruhát az ő alakjára szabták, hogy tökéletes sziluettet alkosson, a megjelenést pedig Lorraine Schwartz gyémántokkal és Manolo Blahnik lábbelikkel tette teljessé. Sokan rózsaszínt vártak tőle a Barbie sikere után, hiszen az azt megelőző egy évben csak pink szettekben láthattuk. Ennek ellenére Margot tudatosan a feketét választotta, amit a kritikusok egyfajta elegáns „gyászként” értelmeztek, amiért sem őt, sem a film rendezőjét nem jelölték egyéni kategóriában.
