Videón Heidi Klum meztelenruhájának első verziója: még merészebb, mint amit a Grammyn viselt

Az 52 éves modell és tévés személyiség Marina Hoermanseder német divattervező alkotásában jelent meg a Grammy-gála vörös szőnyegén. A strukturált, testszínű darab olyan hatást keltett, mintha Heidi Klum teljesen meztelenül áltt volna a kamerák elé. A ruha kifejezetten a szupermodell testformáira készült, és az utolsó simítások – a festés és a lakkozás – előtt még élethűbb, „bőrszerű” hatást keltett.

Heidi Klum a Grammy-gálán

Forrás: Getty Images

Heidi Klum meztelenruháját a modell testéből öntötték

A kulisszák mögött készült videók és fotók, amelyeket Heidi Klum és a tervező is megosztott, bepillantást engednek abba, hogyan készült az ikonikus darab. A ruha látványos volt ugyan, de merevsége miatt Klum alig tudott járni benne. A Billboardnak adott interjújában az egykori szupermodell azt mondta, mindig is a különleges darabokat kedvelte. „Sosem voltam az a típus, aki a klasszikus szépséget keresi. Mindig is a meghökkentő, egyedi dolgokat szerettem. Azt akartam, hogy ez a ruha is meglepetést okozzon.”

Az idei Grammy-gálán egyébként a szokásosnál is a merészebb kreációkban jelentek meg a sztárok. Chappell Roan egy olyan Mugler-ruhában vonult fel, amelyet gyakorlatilag a mellbimbói tartottak.

