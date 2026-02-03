Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Grammy 2026

Videón Heidi Klum meztelenruhájának első verziója: még merészebb, mint amit a Grammyn viselt

Grammy 2026 meztelenruha Heidi Klum
Virág Emília
2026.02.03.
Heidi Klum ellopta a show-t a 2026-os Grammy-gálán, mindenki az ő meztelenruhájáról beszélt. Ráadásul kiderült, hogy az eredeti elgondolás még sokkal merészebb lett volna, mint amiben végül megjelent.

Az 52 éves modell és tévés személyiség Marina Hoermanseder német divattervező alkotásában jelent meg a Grammy-gála vörös szőnyegén. A strukturált, testszínű darab olyan hatást keltett, mintha Heidi Klum teljesen meztelenül áltt volna a kamerák elé. A ruha kifejezetten a szupermodell testformáira készült, és az utolsó simítások – a festés és a lakkozás – előtt még élethűbb, „bőrszerű” hatást keltett.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Heidi Klum attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Brianna Bryson/WireImage)
Heidi Klum a Grammy-gálán
Forrás: Getty Images

Heidi Klum meztelenruháját a modell testéből öntötték

A kulisszák mögött készült videók és fotók, amelyeket Heidi Klum és a tervező is megosztott, bepillantást engednek abba, hogyan készült az ikonikus darab. A ruha látványos volt ugyan, de merevsége miatt Klum alig tudott járni benne. A Billboardnak adott interjújában az egykori szupermodell azt mondta, mindig is a különleges darabokat kedvelte. „Sosem voltam az a típus, aki a klasszikus szépséget keresi. Mindig is a meghökkentő, egyedi dolgokat szerettem. Azt akartam, hogy ez a ruha is meglepetést okozzon.”

 

Az idei Grammy-gálán egyébként a szokásosnál is a merészebb kreációkban jelentek meg a sztárok. Chappell Roan egy olyan Mugler-ruhában vonult fel, amelyet gyakorlatilag a mellbimbói tartottak. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Leáldozóban a bob uralma? Egyértelműen a hosszú haj tarolt az idei Grammy-gálán

A hosszú, természetes haj most a trend.

Botrányos Grammy-díj: lebuktak az előadók, végig playbackről ment a produkció

A zeneiparban minden a megtévesztésről szól? A nagy kiadók igyekeznek paraván mögé rejteni a bábjátékot mozgató kezet, ám a díszlet olykor ledől. Erről szól az egyik legnagyobb playback-botrány.

Grammy 2026: Harry Styles félmeztelen, zöld balerinacipőben lépett a színpadra – Fotó

Idén ugyan nem jelölték, de ettől függetlenül Harry Styles volt az egyik legfeltűnőbb híresség a 2026-os Grammy-gálán.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu