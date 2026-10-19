Akkor és most: Adriana Lima 21. alkalommal tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára, mutatjuk, mennyit változott

A 45 éves brazil modell, Adriana Lima két csodás szettben is végigvonult a kifutón. Elsőként neonzöld, csipkés bodyban jelent meg, amelynek oldalát keresztpántok díszítették, a hátán pedig virágokból álló szárnyakat viselt. A show fináléjában pedig fehér csipkében és hatalmas, gyöngyökkel díszített szárnyakkal vonult.

Adriana Lima 2026-ban a Victoria’s Secret kifutóján

Forrás: AFP / Life.hu

Adriana Lima a Victoria’s Secret történetének legtöbbet szereplő modellje

Adriana Lima 1999 és 2018 között egyetlen kivétellel minden Victoria’s Secret Fashion Show-n részt vett. Csak a 2009-es bemutatót hagyta ki, akkor szülési szabadságon volt. Ezzel ő lett az a modell, akit a legtöbbször felkértek a show-ra.

A különleges Fantasy Bra-t három alkalommal is ő viselhette: 2008-ban, 2010-ben és 2014-ben. Ezzel jelenleg Heidi Klummal holtversenyben tartja a rekordot.

Adriana Lima azzal is történelmet írt: 1999-ben mindössze 18 éves volt, amikor debütált a Victoria’s Secret kifutóján, ezzel ő lett a márka legfiatalabb modellje. Így nézett ki akkor:

Adriana Lima 1999-ben, az első Victoria’s Secret bemutatóján

Forrás: Penske Media via Getty Images

A szupermodell a jeles alkalomról a közösségi oldalán is megemlékezett. Egy videót tett közzé, amelyhez ezt írta: „A 15 éves önmagamnak: egy nap olyan helyeken fogsz állni, amelyekről akkor még álmodni is alig mertél volna. Bárcsak visszamehetnék abba a szobába, átölelhetnélek, és elmondhatnám neked: az a bátorság, ami már most is ott lakozik benned, az juttatott el bennünket idáig."

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