Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 19., hétfő Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
akkor és most

Akkor és most: Adriana Lima 21. alkalommal tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára, mutatjuk, mennyit változott

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - DIMITRIOS KAMBOURIS
akkor és most Victoria's Secret Fashion Show Adriana Lima
Horváth Angéla
2026.10.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Adriana Lima mérföldkőhöz érkezett a Victoria’s Secretnél: vasárnap este már 21. alkalommal szerepelt a márka híres divatbemutatóján.

A 45 éves brazil modell, Adriana Lima két csodás szettben is végigvonult a kifutón. Elsőként neonzöld, csipkés bodyban jelent meg, amelynek oldalát keresztpántok díszítették, a hátán pedig virágokból álló szárnyakat viselt. A show fináléjában pedig fehér csipkében és hatalmas, gyöngyökkel díszített szárnyakkal vonult.

Adriana Lima 2026-ban a Victoria’s Secret kifutóján
Adriana Lima 2026-ban a Victoria’s Secret kifutóján
Forrás: AFP / Life.hu

Adriana Lima a Victoria’s Secret történetének legtöbbet szereplő modellje

Adriana Lima 1999 és 2018 között egyetlen kivétellel minden Victoria’s Secret Fashion Show-n részt vett. Csak a 2009-es bemutatót hagyta ki, akkor szülési szabadságon volt. Ezzel ő lett az a modell, akit a legtöbbször felkértek a show-ra.

A különleges Fantasy Bra-t három alkalommal is ő viselhette: 2008-ban, 2010-ben és 2014-ben. Ezzel jelenleg Heidi Klummal holtversenyben tartja a rekordot.

Adriana Lima azzal is történelmet írt: 1999-ben mindössze 18 éves volt, amikor debütált a Victoria’s Secret kifutóján, ezzel ő lett a márka legfiatalabb modellje. Így nézett ki akkor: 

Adriana Lima displays lingerie during the fifth annual Victoria's Secret spring fashion show at Cipriani Wall Street in New York City on February 3, 1999. (Photo by Steve Eichner/Penske Media via Getty Images)
Adriana Lima 1999-ben, az első Victoria’s Secret bemutatóján
Forrás: Penske Media via Getty Images

A szupermodell a jeles alkalomról a közösségi oldalán is megemlékezett. Egy videót tett közzé, amelyhez ezt írta: „A 15 éves önmagamnak: egy nap olyan helyeken fogsz állni, amelyekről akkor még álmodni is alig mertél volna. Bárcsak visszamehetnék abba a szobába, átölelhetnélek, és elmondhatnám neked: az a bátorság, ami már most is ott lakozik benned, az juttatott el bennünket idáig."

Ezeket olvastad már? 

Victoria's Secret Fashion Show: Timothée Chalamet így reagált Kylie Jenner váratlan debütálására - Videó

Kylie Jenner meglepetésvendégként lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n, ráadásul az este egyik legértékesebb darabját viselte. A nézőtéren ott ült párja, Timothée Chalamet is, akinek reakcióját a kamerák is megörökítették.

Palvin Barbara így tért vissza hat héttel a szülés után a kifutóra: férje az első sorból szurkolt neki - Videó

Palvin Barbara alig hat héttel első gyermeke születése után ismét végigvonult a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján. A 33 éves magyar modellt férje, Dylan Sprouse az első sorból biztatta.

Így nézett ki az első Victoria’s Secret Fashion Show 1995-ben: egészen más volt, mint a mai bemutatók - Videó

Amikor 1995-ben megtartották az első show-t, még jóval visszafogottabb volt az esemény: elsősorban az új fehérnemű-kollekció bemutatása volt a cél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu