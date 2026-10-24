A filmtörténelem kultikus divatpillanatai: 10+1 ikonikus hollywoodi ruha, ami mai napig legendás

Marilyn Monroe a Szőkék előnyben filmben.

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Audrey Hepburn: Álom luxuskivitelben (1961)

Hubert de Givenchy tervezte a filmtörténet leghíresebb „kis fekete” (LBD) ruháját. A forgatáshoz összesen három példány készült a darabból. Bár az alapötlet Givenchytől származott, a vásznon látható verziót Edith Head jelmeztervezőnek módosítania kellett, mivel az eredeti fazon túl sokat mutatott volna Audrey lábaiból, ami nem vágott egybe a karakter eleganciájával. A ruha értéke azóta is töretlen: 2006-ban közel 1 millió dollárért kelt el egy árverésen.

Audrey Hepburn ikonikus Álom luxuskivitelben ruhája.

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Olivia Newton-John: Grease (1978)

Albert Wolsky választása egy testhezálló fekete nadrágra és egy vállat szabadon hagyó felsőre esett a film fináléhoz. A nadrág egy valódi vintage darab volt az 1950-es évekből, és annyira szűknek bizonyult, hogy Olivia Newton-John nem is tudott leülni benne. Mivel csak egy volt belőle különösen vigyázniuk kellett rá. A forgatás során minden alkalommal rá kellett varrni a színésznőre a nadrágot, mert a régi cipzárja folyamatosan tönkrement a feszüléstől.

Olivia Newton-John a legendás Grease filmben.

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Michelle Pfeiffer: A sebhelyesarcú (1983)

Patricia Norris egy Halston-stílusú, mélyen dekoltált, spagettipántos kékeszöld selyemruhát alkotott Elvira Hancock számára. A minimalista és légies stílus célja az volt, hogy a karaktert hűvösnek és elérhetetlennek mutassa a nézők számára. A film egy olyan korszakban készült, amikor a kortárs látványtervezés még valódi jelmeztervezést jelentett. Patricia Norris pedig vérbeli tervező volt, nem pedig stylist.

Michelle Pfeiffer A sebhelyesarcú filmben.

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Jennifer Grey: Dirty Dancing (1987)

Hilary Rosenfeld egy világos rózsaszín, tüllszoknyás „A-vonalú” ruhát választott a film csúcspontjához. A tervező szándékosan döntött e lágy árnyalat mellett, hogy ezzel is hangsúlyozza Baby ártatlanságát és a történet során bejárt jellemfejlődését. A ruha könnyű szerkezete technikailag is kulcsfontosságú volt, hiszen elengedhetetlen feltételt jelentett az ikonikus „emelés” végrehajtásához a zárótánc során.

Jennifer Grey a Dirty Dancing filmben.

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Julia Roberts: Micsoda nő! (1990)

Marilyn Vance tervezte azt a drámai, vállat szabadon hagyó piros estélyit, amely a Micsoda nő! film egyik legfontosabb vizuális pillanata. A produkció eredetileg egy fekete ruhát szorgalmazott, de a jelmeztervező kitartott a piros mellett. Végül három különböző árnyalatot is leforgattak tesztként, mire rátaláltak arra a különleges „Valentino-pirosra”, amely a legszebben harmonizált Julia Roberts hajszínével és bőrtónusával.