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A filmtörténelem kultikus divatpillanatai: 10+1 ikonikus hollywoodi ruha, ami mai napig legendás

audrey hepburn marilyn monroe filmtörténelem divattörténelem Hollywood
Life.hu
2026.10.24.
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Vannak olyan filmes ruhák, amelyek örökre beírták magukat a filmtörténelembe, és ezáltal a szívünkbe is. Íme, 10+1 ikonikus szett, ami nélkül Hollywood ma sokkal szürkébb lenne.

A filmtörténelem és a stílus évtizedek óta elválaszthatatlan egységet alkot. Egy mesterien megálmodott ruha ugyanis éppen olyan kulcsfontosságú a sikerhez, mint a tökéletes főszereplő kiválasztása. Amikor a rendezői vízió és a textíliák művészete találkozik, valódi mozgóképes varázslat születik, olyan pillanatok, amelyeket soha nem feledünk. Összegyűjtöttük azt a 10+1 ikonikus szettet, amely aranybetűkkel írta be magát a filmtörténelem divatkönyvébe.

filmtörténelem és divattörténelem
A filmtörténelem legikonikusabb divatpillanatai.
Forrás:  Getty Image
  • A divat a filmipar leglátványosabb szövetségesévé vált. Az ötvenes évektől napjainkig számtalan olyan felejthetetlen kreációt láthattunk a vásznon, amelyeket a mai napig újra és újra emlegetünk. 
  • A legemlékezetesebb divatpillanatok mögött nemcsak komoly tervezői munka, hanem számtalan izgalmas kulisszatitok is rejtőzik. 
  • Nézd meg, mely filmek váltak legendássá stílusteremtő ruháinak köszönhetően!

Kultikus filmtörténelem divatrajongóknak

Vannak ruhák, amelyek többet jelentenek puszta filmes jelmeznél: korszakokat határoznak meg, divathullámokat indítanak el, és örökre beírják magukat a filmtörténelembe. Legyen szó Marilyn Monroe vibráló pink estélyijéről vagy Audrey Hepburn kifinomult feketéjéről, ezek a darabok a színészi játékkal egyenértékű vizuális élményt nyújtanak. Ráadásul évtizedekkel a bemutatójuk után is inspirációként szolgálnak más tervezők számára. A következőkben összegyűjtöttük Hollywood kultikus filmjeinek legnagyobb hatással bíró divatpillanatait, amelyekről a mai napig beszélünk.

Minden idők legszebb filmes ruhái

Marilyn Monroe: Szőkék előnyben (1953) 

William Travilla egy ujjatlan, élénkrózsaszín (hot pink) selyemszatén estélyit álmodott meg a színésznőnek, hozzá illő hosszú kesztyűvel. Érdekes módon Marilyn eredetileg egy sokkal többet mutató, hálós, strasszokkal díszített ruhát viselt volna, de egy korabeli naptárfotóbotrány miatt a stúdió végül egy visszafogottabb darabot kért. Annak érdekében, hogy a ruha a táncjelenetek közben is megőrizze formáját, a tervező belülről filccel és merev kartonnal bélelte ki az anyagot. 

Marilyn Monroe: Szőkék előnyben (1953)
Marilyn Monroe a Szőkék előnyben filmben.
Forrás: profimedia

Audrey Hepburn: Álom luxuskivitelben (1961) 

Hubert de Givenchy tervezte a filmtörténet leghíresebb „kis fekete” (LBD) ruháját. A forgatáshoz összesen három példány készült a darabból. Bár az alapötlet Givenchytől származott, a vásznon látható verziót Edith Head jelmeztervezőnek módosítania kellett, mivel az eredeti fazon túl sokat mutatott volna Audrey lábaiból, ami nem vágott egybe a karakter eleganciájával. A ruha értéke azóta is töretlen: 2006-ban közel 1 millió dollárért kelt el egy árverésen. 

Audrey Hepburn: Álom luxuskivitelben
Audrey Hepburn ikonikus Álom luxuskivitelben ruhája.
Forrás: GettyImages

Olivia Newton-John: Grease (1978) 

Albert Wolsky választása egy testhezálló fekete nadrágra és egy vállat szabadon hagyó felsőre esett a film fináléhoz. A nadrág egy valódi vintage darab volt az 1950-es évekből, és annyira szűknek bizonyult, hogy Olivia Newton-John nem is tudott leülni benne. Mivel csak egy volt belőle különösen vigyázniuk kellett rá. A forgatás során minden alkalommal rá kellett varrni a színésznőre a nadrágot, mert a régi cipzárja folyamatosan tönkrement a feszüléstől. 

Olivia Newton-John: Grease
Olivia Newton-John a legendás Grease filmben.
Forrás: profimedia

Michelle Pfeiffer: A sebhelyesarcú (1983) 

Patricia Norris egy Halston-stílusú, mélyen dekoltált, spagettipántos kékeszöld selyemruhát alkotott Elvira Hancock számára. A minimalista és légies stílus célja az volt, hogy a karaktert hűvösnek és elérhetetlennek mutassa a nézők számára. A film egy olyan korszakban készült, amikor a kortárs látványtervezés még valódi jelmeztervezést jelentett. Patricia Norris pedig vérbeli tervező volt, nem pedig stylist.

Michelle Pfeiffer: A sebhelyesarcú
Michelle Pfeiffer A sebhelyesarcú filmben.
Forrás: NORTHFOTO

Jennifer Grey: Dirty Dancing (1987) 

Hilary Rosenfeld egy világos rózsaszín, tüllszoknyás „A-vonalú” ruhát választott a film csúcspontjához. A tervező szándékosan döntött e lágy árnyalat mellett, hogy ezzel is hangsúlyozza Baby ártatlanságát és a történet során bejárt jellemfejlődését. A ruha könnyű szerkezete technikailag is kulcsfontosságú volt, hiszen elengedhetetlen feltételt jelentett az ikonikus „emelés” végrehajtásához a zárótánc során. 

Jennifer Grey: Dirty Dancing
Jennifer Grey a Dirty Dancing filmben.
Forrás: profimedia

Julia Roberts: Micsoda nő! (1990) 

Marilyn Vance tervezte azt a drámai, vállat szabadon hagyó piros estélyit, amely a Micsoda nő! film egyik legfontosabb vizuális pillanata. A produkció eredetileg egy fekete ruhát szorgalmazott, de a jelmeztervező kitartott a piros mellett. Végül három különböző árnyalatot is leforgattak tesztként, mire rátaláltak arra a különleges „Valentino-pirosra”, amely a legszebben harmonizált Julia Roberts hajszínével és bőrtónusával. 

Julia Roberts Micsoda nő!
Julia Robert legendás piros ruhája a Micsoda nő! filmben.
Forrás: profimedia

Kate Hudson: Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt (2003) 

Karen Patch egy emlékezetes sárga selyem-szatén estélyit alkotott, amelyet kifejezetten a filmben központi szerepet játszó Isadora gyémántnyaklánchoz terveztek. Bár a sárga szín használata az estélyi ruháknál merész és kockázatos döntésnek számított, a ruha végül a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb és legtöbbet másolt filmes divatpillanatává vált. Mai napig rengeteg márka próbálja újraalkotni ezt a szexi és nőies tervezést.

Kate Hudson: Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt
Kate Hudson a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt filmben.
Forrás: profimedia

Emma Watson: Harry Potter és a Tűz Serlege (2005) 

Jany Temime egy többrétegű, ombre rózsaszín báli ruhát készített Hermione Granger számára. Érdekesség, hogy a könyv eredeti leírásában a ruha lila színű volt, de az alkotók végül a rózsaszín mellett döntöttek, hogy a karakter lágyabbnak és nőiesebbnek tűnjön a bálon. Az aprólékosan kidolgozott, fodros költemény elkészítése összesen három hónapot vett igénybe. 

Emma Watson: Harry Potter és a Tűz Serlege
Emma Watson a Harry Potter és a Tűz Serlege filmben.
Forrás: profimedia

Keira Knightley: Vágy és vezeklés (2007) 

Jacqueline Durran smaragdzöld, mély hátkivágású selyem estélyije több szakmai szavazáson is elnyerte minden idők legszebb filmes ruhájának címét. A tervező feladata az volt, hogy a darab egyszerre idézze meg az 1930-as éveket és a modern kort. A ruha különlegességét az adja, hogy az anyagot egyedi módon, kézzel festették, hogy elérjék azt a specifikus, vibráló zöld árnyalatot, amely a film minden jelenetében uralkodik. 

Keira Knightley: Vágy és vezeklés
Keira Knightley a Vágy és vezeklés filmben.
Forrás: profimedia

Sarah Jessica Parker: Szex és New York 2 (2010) 

John Galliano Dior-háznak készített újságpapír-mintás ruhája már a sorozat 3. évadában is feltűnt, és akkora kultusz alakult ki körülötte, hogy a készítők a második mozifilmbe is visszahozták. A ruha eredetileg a Dior 2000-es őszi/téli kollekciójából származik. A ruhát azóta Jenna Ortega is viselte, egy filmpremier vörös szőnyegén. 

Sarah Jessica Parker: Szex és New York 2
Sarah Jessica Parker a Szex és New York 2 filmben.
Forrás: GettyImages

Margot Robbie: Barbie (2023) 

Jacqueline Durran rózsaszín kockás (gingham) ruhája és a hozzá tartozó kiegészítők a legkorábbi Barbie-babák klasszikus stílusát elevenítik fel. A film bemutatóját követően a ruha globális szinten hiánycikké vált, és elindította a „Barbiecore” trendet, amely nemcsak a közösségi médiát, hanem a nagy divatházak kifutóit és az utcai viseletet is teljesen leuralta 2023-ban. Külön érdekesség, hogy a filmben és a press touron viselt Margot Robbie-ruhák mind egy-egy valódi, vintage Barbie-baba szettjei voltak életnagyságban.

Margot Robbie Barbie
Margot Robbie a Barbie filmben.
Forrás: profimedia

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