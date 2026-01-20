33 éve halt meg Audrey Hepburn Oscar-díjas színésznő: íme a legemlékezetesebb divatpillanatai

Nincs olyan esztétika, amely jobban megtestesítené a régi Hollywood auráját, mint Audrey Hepburn stílusa. A színésznő személye a klasszikus divat megtestesítője volt. A filmcsillag elképesztő ízlése minden vörös szőnyeges megjelenésében és hétköznapi szettjében jelen volt. Halálának 33. évfordulóján összegyűjtöttük a legikonikusabb ruháit.

Audrey Hepburn legemlékezetesebb ruhái.

Audrey Hepburn ruháival is történelmet írt Audrey Hepburn Oscar-díjas brit színésznő volt, aki az 1950-es évektől az 1980-as évek végéig uralta a filmvásznat.

Több évtizedes karrierje során nagyra becsülték öltözködési stílusáért, amely nagyrészt minimalista volt és ma is klasszikusnak számít.

Hepburn legikonikusabb megjelenései leghíresebb filmjéből, vörös szőnyeges estélyi ruhákból, valamint a mindennapi viseleteiből származnak. Ez utóbbihoz tartoznak a capri nadrágok, a balettcipők és a midi ruhák.

Bár Audrey Hepburn veleszületett stílusérzékkel volt megáldva, a filmcsillag legendás esztétikájának katalizátora Givenchy volt. 1953-ban a Sabrina című filmen dolgoztak először együtt, és ekkor születette meg a nagybetűs Audrey Hepburn stílus. Ugyanúgy értékelték a művészetet és a divatot, kedvelték a letisztult vonalakat, az egyszínű ruhákat és az érdekes részleteket. Tökéletes együttműködés volt az övéké. Audrey öltözködését az autentikussága tette igazán érdekessé.

Divattörténelmet író pillanatainak nagy része jól illeszkedik a modern, minimalista ruhatárba. Audrey Hepburn utat nyitott azoknak a mai nagy színésznőknek, akik gyakran az ő ruháit alkotják újra a vörös szőnyegen. Zendaya, Ariana Grande és Zoe Kravitz is viselt már a legenda által inspirált ruhát, és mind az Oscar-díjas színésznőt nevezték meg inspirációs forrásukként.

Audrey Hepburn legszebb ruhái

A filmcsillag tudta, hogyan kell összeállítani a különálló darabokat, még a legegyszerűbb ruháknak is könnyed eleganciát kölcsönözött. Alapvető darabjai között volt a fekete capri nadrág és a balettcipő, amelyek fontos elemei voltak hétköznapi gardróbjának. Állítólag minden színben volt balerina cipője, és több gingham kockás, csíkos és fekete capri nadrágja is.