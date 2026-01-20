33 éve halt meg Audrey Hepburn Oscar-díjas színésznő: íme a legemlékezetesebb divatpillanatai

Nincs olyan esztétika, amely jobban megtestesítené a régi Hollywood auráját, mint Audrey Hepburn stílusa. A színésznő személye a klasszikus divat megtestesítője volt. A filmcsillag elképesztő ízlése minden vörös szőnyeges megjelenésében és hétköznapi szettjében jelen volt. Halálának 33. évfordulóján összegyűjtöttük a legikonikusabb ruháit.
Audrey Hepburn ruháival is történelmet írt
- Audrey Hepburn Oscar-díjas brit színésznő volt, aki az 1950-es évektől az 1980-as évek végéig uralta a filmvásznat.
- Több évtizedes karrierje során nagyra becsülték öltözködési stílusáért, amely nagyrészt minimalista volt és ma is klasszikusnak számít.
- Hepburn legikonikusabb megjelenései leghíresebb filmjéből, vörös szőnyeges estélyi ruhákból, valamint a mindennapi viseleteiből származnak. Ez utóbbihoz tartoznak a capri nadrágok, a balettcipők és a midi ruhák.
Bár Audrey Hepburn veleszületett stílusérzékkel volt megáldva, a filmcsillag legendás esztétikájának katalizátora Givenchy volt. 1953-ban a Sabrina című filmen dolgoztak először együtt, és ekkor születette meg a nagybetűs Audrey Hepburn stílus. Ugyanúgy értékelték a művészetet és a divatot, kedvelték a letisztult vonalakat, az egyszínű ruhákat és az érdekes részleteket. Tökéletes együttműködés volt az övéké. Audrey öltözködését az autentikussága tette igazán érdekessé.
Divattörténelmet író pillanatainak nagy része jól illeszkedik a modern, minimalista ruhatárba. Audrey Hepburn utat nyitott azoknak a mai nagy színésznőknek, akik gyakran az ő ruháit alkotják újra a vörös szőnyegen. Zendaya, Ariana Grande és Zoe Kravitz is viselt már a legenda által inspirált ruhát, és mind az Oscar-díjas színésznőt nevezték meg inspirációs forrásukként.
Audrey Hepburn legszebb ruhái
A filmcsillag tudta, hogyan kell összeállítani a különálló darabokat, még a legegyszerűbb ruháknak is könnyed eleganciát kölcsönözött. Alapvető darabjai között volt a fekete capri nadrág és a balettcipő, amelyek fontos elemei voltak hétköznapi gardróbjának. Állítólag minden színben volt balerina cipője, és több gingham kockás, csíkos és fekete capri nadrágja is.
Az 1954-es, 26. Oscar-gálán az ötszörös legjobb színésznő jelölt nyerte el a díjat a Római vakáció című filmben nyújtott alakításáért. A díjátadóra a film utolsó jelenetében viselt virágos ruha átalakított változatát viselte. A ruhát eredetileg Edith Head tervezte, de Audrey megkérte Hubert de Givenchy-t, hogy alakítsa át neki az Oscar-gálára. A ruhát bonyolult virágos applikációk és csipkék díszítették.
A Givenchy ruha, amelyet Hepburn viselt az Álom luxus kivitelben (Breakfast at Tiffany's) című film nyitójelenetében, valószínűleg a legismertebb és leggyakrabban utánozott megjelenése. Óriási napszemüveggel, opera kesztyűvel és egy dekadens sárga gyémánt és gyöngy Tiffany nyaklánccal kiegészítve, a derékban szűkített, egyenes szabású ruha az egyik legikonikusabb filmmegjelenés. A kultikus film 1961-ben készült, de mai napig az egyik legjelentősebb film a divatrajongók számára.
Egy napellenző kalap, egy virágos nappali ruha és világosbarna macskasarkú cipő volt Audrey Hepburn legjobb barátja ezen a napon 1955-ben. Az összeállításon erősen érződik az olasz divat befolyása, amit a színésznő nagyon megkedvelt a Római vakáció című filmje után. Az 1960-as években a mod divatot vette át: rövidebb szoknyákat viselt és élénk színekkel játszott. Azonban az 1970-es években a francia haute couture ruháit olasz tervezésekre és Valentino kollekcióira cserélte.
Audrey Hepburn esküvője során eltért a hagyományoktól. Ez volt a második esküvője, de itt már a saját útját járta. Nem viselt fehéret, sem estélyit, sem magassarkút. Egy halvány rózsaszín rövid ruhában, gyönyörű gallérral és hozzá illő fejkendővel jelent meg a nagy napon. Ez mindenképpen Audrey Hepburn egyik legikonikusabb divatpillanata. Az esküvő 1969-ben került megrendezésre. Audrey párja 1982-től haláláig Robert Wolders volt, akit a színésznő élete szerelmének tartott.
Audrey Hepburn idősen is divatikon volt. A megszokott minimalista stílusát alkalmanként dívás esztétikára cserélte. Az 1989-es CFDA díjátadóján, a Metropolitan Museum vörös szőnyegére Oscar de la Renta zseniális divattervező kíséretében jelent meg. A 60 éves színésznő az eseményre egy elképesztő vérvörös, tollas ruhában jelent meg.
A színésznő 1990-ben nyerte meg második Golden Globe-díját, amit kiemelkedő karrierjéért kapott. Hozzáillő letisztult estélyiruhát viselt. Külön érdekesség, hogy a díjátadó 1990. január 20-án került megrendezésre, és Audrey három évvel később pont ezen a napon hunyt el.
Ez a zöld ruha volt Audrey Hepburn utolsó publikus megjelenése. Ezen a fotón is éppolyan bájos, mint karrierje legelején. Méltósággal és büszkén viselte érettségének jeleit, és ez, ha lehet, még szebbé tette. 1992 októberében vett részt egy jótékonysági gálán, majd három hónappal később, 63 évesen, álmában hunyt el. Audrey Hepburn halála hatalmas veszteség volt mind a filmiparnak, mind a divatiparnak.
