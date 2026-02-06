Minden, amit tudnod kell Marilyn Monroe három ikonikus esküvői ruhájáról

Marilyn Monroe egy igazi dívához híven háromszor házasodott életében. Mindhárom alkalommal más ruhát és tervezést viselt, és mind a három divattörténelmi pillanatnak számít. Tudj meg mindent a zseniális ikon esküvői ruháiról!
Marilyn Monroe, a divatikon
- Marilyn Monroe háromszor házasodott: először James Dougherty-val, majd Joe DiMaggio-val végül pedig Arthur Millerrel.
- Marilyn Monroe nemcsak egy szexszimbólum, de divatikon is volt.
- A három esküvői ruha tükrözte az énjének fejlődését is.
Marilyn Monroe egész életében divatikon volt. Élete során többször bebizonyította, hogy kivételes szerencsével érez rá a divat irányzataira. Igazi trendteremtőnek és szexszimbólumnak számított, és ezeket az esküvőin is megcsillogtatta. Marilyn Monroe halálnak rejtélye pedig még tovább erősíti az róla kialakult legendás képet. De most lássuk, hogy a néhai hollywoodi díva hogyan teremtett trended a menyasszoyi ruháial!
Marilyn Monroe 3 esküvői ruhája mára a divattörténelem részei
Marilyn Monroe először 16 évesen ment férjhez, egy volt iskolatársához, James Doughertyhez. Az 1942-es esküvőn egy tradicionális fehér ruhát viselt, az akkor még Norma Jeane Baker néven ismert Marilyn. A ruhát valaki mástól örökölte, aki akkoriban még szerényebb körülmények között élt. Az esküvőt azért tartották, mert Marilyn örökbefogadó családja el akart költözni, és nem tudták magukkal vinni a 16 éves lányt, így házasodnia kellett. Férje, James akkor volt 21 éves, és rendőrként dolgozott. A pár négy évvel később vált el. A ruhát évekkel később Marilyn az unokahúgának ajándékozta, aki a balerina fazonú ruhát átalakította. Az unokahúg azt is elárulta, hogy ezt a ruhát viselte 14 évesen, az első randiján.
Később randizni kezdett Joe DiMaggio baseballjátékossal, aki később egy 36 gyémántos eljegyzési gyűrűvel kérte meg a kezét. Az 1954-es visszafogott bírósági esküvőjükön a színésznő egy legendás barna menyasszonyi öltönyt viselt esküvői ruha helyett. A sötétbarna öltöny fehér mink gallérral rendelkezett. Az esküvő előtt egy San Franciscó-i high fashion áruházban vásárolta meg a ruhát. A pár végül csak kilenc hónapig volt házas, az ikonikus fellibbenő ruhás jelenet után elváltak. Ahogy első esküvői ruháját, Monroe a másodikat is elajándékozta. Továbbadta a fotósa feleségének. Greene-Andrews a '90-es években újra felfedezte a ruhát a szekrényében, és árverésre bocsátotta. A New York Daily News szerint 33 350 dollárért adták el egy névtelen vevőnek.
Marilyn Monroe utolsó esküvőjére 1956 júniusában került sor, amikor Roxburyben egy szűk körű ceremónián feleségül ment Arthur Miller drámaíróhoz. Monroe egy teahosszú, bézs szatén és sifon ruhát viselt, amelyet Norman Norell és John Moore terveztek. Elegáns megjelenését kiemelte a jellegzetes bob frizuráját keretező lebegő fátyol.
