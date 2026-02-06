Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Minden, amit tudnod kell Marilyn Monroe három ikonikus esküvői ruhájáról

Getty Image - M. Garrett
divat esküvő Marilyn Monroe menyasszony
Ikon, szexszimbólum és trendteremtő. Menyasszonyi ruhái már a divattörténelem részei.

Marilyn Monroe egy igazi dívához híven háromszor házasodott életében. Mindhárom alkalommal más ruhát és tervezést viselt, és mind a három divattörténelmi pillanatnak számít. Tudj meg mindent a zseniális ikon esküvői ruháiról!

Marilyn Monroe ruhái
Marilyn Monroe három menyasszonyi ruhájának története.
Forrás:  Getty Image

Marilyn Monroe, a divatikon

  • Marilyn Monroe háromszor házasodott: először James Dougherty-val, majd Joe DiMaggio-val végül pedig Arthur Millerrel. 
  • Marilyn Monroe nemcsak egy szexszimbólum, de divatikon is volt.
  • A három esküvői ruha tükrözte az énjének fejlődését is. 

Marilyn Monroe egész életében divatikon volt. Élete során többször bebizonyította, hogy kivételes szerencsével érez rá a divat irányzataira. Igazi trendteremtőnek és szexszimbólumnak számított, és ezeket az esküvőin is megcsillogtatta. Marilyn Monroe halálnak rejtélye pedig még tovább erősíti az róla kialakult legendás képet. De most lássuk, hogy a néhai hollywoodi díva hogyan teremtett trended a menyasszoyi ruháial!

Marilyn Monroe 16 évesen, az első esküvőjén
Marilyn Monroe 16 évesen, az első esküvőjén.
Forrás:  Getty Images

Marilyn Monroe 3 esküvői ruhája mára a divattörténelem részei

Marilyn Monroe először 16 évesen ment férjhez, egy volt iskolatársához, James Doughertyhez. Az 1942-es esküvőn egy tradicionális fehér ruhát viselt, az akkor még Norma Jeane Baker néven ismert Marilyn. A ruhát valaki mástól örökölte, aki akkoriban még szerényebb körülmények között élt. Az esküvőt azért tartották, mert Marilyn örökbefogadó családja el akart költözni, és nem tudták magukkal vinni a 16 éves lányt, így házasodnia kellett. Férje, James akkor volt 21 éves, és rendőrként dolgozott. A pár négy évvel később vált el. A ruhát évekkel később Marilyn az unokahúgának ajándékozta, aki a balerina fazonú ruhát átalakította. Az unokahúg azt is elárulta, hogy ezt a ruhát viselte 14 évesen, az első randiján. 

marilyn monroe első esküvője
Marilyn Monroe első menyasszonyi ruhája.
Forrás:  Getty Images

Később randizni kezdett Joe DiMaggio baseballjátékossal, aki később egy 36 gyémántos eljegyzési gyűrűvel kérte meg a kezét. Az 1954-es visszafogott bírósági esküvőjükön a színésznő egy legendás barna menyasszonyi öltönyt viselt esküvői ruha helyett. A sötétbarna öltöny fehér mink gallérral rendelkezett. Az esküvő előtt egy San Franciscó-i high fashion áruházban vásárolta meg a ruhát. A pár végül csak kilenc hónapig volt házas, az ikonikus fellibbenő ruhás jelenet után elváltak. Ahogy első esküvői ruháját, Monroe a másodikat is elajándékozta. Továbbadta a fotósa feleségének. Greene-Andrews a '90-es években újra felfedezte a ruhát a szekrényében, és árverésre bocsátotta. A New York Daily News szerint 33 350 dollárért adták el egy névtelen vevőnek. 

Marilyn monroe második esküvője
Marilyn Monroe második házassága Joe DiMaggio baseballjátékossal.
Forrás:  Getty Images

Marilyn Monroe utolsó esküvőjére 1956 júniusában került sor, amikor Roxburyben egy szűk körű ceremónián feleségül ment Arthur Miller drámaíróhoz. Monroe egy teahosszú, bézs szatén és sifon ruhát viselt, amelyet Norman Norell és John Moore terveztek. Elegáns megjelenését kiemelte a jellegzetes bob frizuráját keretező lebegő fátyol. 

Arthur Miller, Marilyn monroe házastársa
Marilyn Monroe és harmadik férje, Arthur Miller.
Forrás:  Getty Images

