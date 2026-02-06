Minden, amit tudnod kell Marilyn Monroe három ikonikus esküvői ruhájáról

Marilyn Monroe egy igazi dívához híven háromszor házasodott életében. Mindhárom alkalommal más ruhát és tervezést viselt, és mind a három divattörténelmi pillanatnak számít. Tudj meg mindent a zseniális ikon esküvői ruháiról!

Marilyn Monroe három menyasszonyi ruhájának története.

Forrás: Getty Image

Marilyn Monroe, a divatikon Marilyn Monroe háromszor házasodott: először James Dougherty-val, majd Joe DiMaggio-val végül pedig Arthur Millerrel.

Marilyn Monroe nemcsak egy szexszimbólum, de divatikon is volt.

A három esküvői ruha tükrözte az énjének fejlődését is.

Marilyn Monroe egész életében divatikon volt. Élete során többször bebizonyította, hogy kivételes szerencsével érez rá a divat irányzataira. Igazi trendteremtőnek és szexszimbólumnak számított, és ezeket az esküvőin is megcsillogtatta. Marilyn Monroe halálnak rejtélye pedig még tovább erősíti az róla kialakult legendás képet. De most lássuk, hogy a néhai hollywoodi díva hogyan teremtett trended a menyasszoyi ruháial!

Marilyn Monroe 16 évesen, az első esküvőjén.

Forrás: Getty Images

Marilyn Monroe 3 esküvői ruhája mára a divattörténelem részei

Marilyn Monroe először 16 évesen ment férjhez, egy volt iskolatársához, James Doughertyhez. Az 1942-es esküvőn egy tradicionális fehér ruhát viselt, az akkor még Norma Jeane Baker néven ismert Marilyn. A ruhát valaki mástól örökölte, aki akkoriban még szerényebb körülmények között élt. Az esküvőt azért tartották, mert Marilyn örökbefogadó családja el akart költözni, és nem tudták magukkal vinni a 16 éves lányt, így házasodnia kellett. Férje, James akkor volt 21 éves, és rendőrként dolgozott. A pár négy évvel később vált el. A ruhát évekkel később Marilyn az unokahúgának ajándékozta, aki a balerina fazonú ruhát átalakította. Az unokahúg azt is elárulta, hogy ezt a ruhát viselte 14 évesen, az első randiján.

Marilyn Monroe első menyasszonyi ruhája.

Forrás: Getty Images

Később randizni kezdett Joe DiMaggio baseballjátékossal, aki később egy 36 gyémántos eljegyzési gyűrűvel kérte meg a kezét. Az 1954-es visszafogott bírósági esküvőjükön a színésznő egy legendás barna menyasszonyi öltönyt viselt esküvői ruha helyett. A sötétbarna öltöny fehér mink gallérral rendelkezett. Az esküvő előtt egy San Franciscó-i high fashion áruházban vásárolta meg a ruhát. A pár végül csak kilenc hónapig volt házas, az ikonikus fellibbenő ruhás jelenet után elváltak. Ahogy első esküvői ruháját, Monroe a másodikat is elajándékozta. Továbbadta a fotósa feleségének. Greene-Andrews a '90-es években újra felfedezte a ruhát a szekrényében, és árverésre bocsátotta. A New York Daily News szerint 33 350 dollárért adták el egy névtelen vevőnek.