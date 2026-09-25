Visszatér a 80-as évek kedvenc farmerja: így lesz ultrasikkes ősszel

A divat egyik legizgalmasabb tulajdonsága, hogy időről időre visszanyúl a múlt kedvenceihez, majd egy kis modern csavarral újraértelmezi őket. Így kerülhetnek vissza a gardróbokba olyan darabok, amelyekről néhány éve még azt gondoltuk, hogy végleg a régi fotóalbumokban maradnak. Az idei szezonban pedig a 80-as évek farmerdivatja ad inspirációt az utcai divatnak.

A magas derekú, egyenes vagy bőszárú farmerok az ősz kedvencei.

Forrás: 123rf

A megfelelő darabokkal könnyedén modernizálható a 80-as évek hangulata.

Ugyanaz a farmer többféle stílusban is működhet az őszi gardróbban.

Néhány jól megválasztott kiegészítő teljesen megváltoztathatja az összhatást.

A '80-as évek legmenőbb nadrágja visszatért: ez a farmer újra hódít

A korszak farmerjei egészen más karaktert képviseltek, mint a későbbi, testhez simuló fazonok. A magasabb derék, a lazább nadrágszár és a hangsúlyosabb szabás erőteljesebb sziluettet adott a megjelenésnek. Most ennek a vonalnak a modernizált változata tér vissza, így nem kell attól tartanunk, hogy úgy nézünk ki, mintha egy retró divatmagazinból léptünk volna elő. A hűvösebb időben rengeteg lehetőség nyílik a rétegezésre, így még stílusosabb lehet: egy farmer mellé könnyedén társíthatunk kötött pulóvert, garbót, blézert, rövid kabátot vagy éppen hosszabb szövetkabátot. A megfelelő cipővel és kiegészítőkkel pedig ugyanaz a nadrág egészen különböző karaktert kaphat.

A farmer és a blézer párosa akkor is működik, ha nem szeretnénk túlságosan hétköznapi szettet. Egy strukturált szabású zakó rögtön elegánsabbá teszi a lazább nadrágot, miközben megmarad az összeállítás könnyedsége. A klasszikus fekete vagy szürke blézer helyett ősszel akár barnás, bézs vagy burgundi árnyalatot is választhatunk. Egy egyszerű top vagy vékony kötött felső kerülhet alá, a lábunkra pedig jöhet bokacsizma vagy egy letisztult loafer.

A magas derekú, lazább szabású farmer egyik legegyszerűbb stylingja, ha egy letisztult felsőt választunk mellé. Egy testhezálló garbó vagy egyszerű, egyszínű felső szépen ellensúlyozza a nadrág bővebb vonalát, miközben nőiesebbé teszi a sziluettet. Ősszel egy bokacsizma és egy rövidebb kabát is tökéletesen passzol hozzá. A rövidebb felsőrésszel ráadásul hangsúlyosabbá válik a magas derék, így az összeállítás egyszerre lesz kényelmes és csinos.