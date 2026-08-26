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A szezon legdivatosabb kabátja karcsúsít és ultranőies: árakkal mutatjuk a legcsinosabbakat

Shutterstock - KaterynaUKR
körkép árak őszi divat kabát
Váradi Melinda
2026.08.26.
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A klasszikus fazon idén új formában tér vissza: a rövidebb, derékban megköthető fazon minden eddiginél frissebbnek hat. A sikkes kabát nemcsak elegáns, hanem a derekat is szépen kiemeli, miközben optikailag nyújtja az alakot.

Ahogy a nyár lassan átadja helyét az ősznek, egyre nagyobb kihívást jelent eldönteni, mit kapjunk magunkra reggelente. A vastag kabát még túlzás, a vékony kardigán viszont már kevés lehet, ezért ilyenkor különösen jól jön egy könnyű, mégis látványos átmeneti darab. A ballonkabát évek óta biztos pont ebben az időszakban, 2026-ban azonban a klasszikus, hosszú változat mellett egy sokkal játékosabb fazon került előtérbe. A rövid trench nemcsak a kifutókon és az utcai divatban bukkant fel, hanem a divatszakértők szerint is az egyik meghatározó sziluett lett.

Idén ősszel a rövid, kötős kabátok hódítanak
Idén ősszel a rövid, kötős kabátok hódítanak.
Forrás: Shutterstock
  • Egy apró szabásbeli változtatás teljesen új arányokat teremt. 
  • A megfelelő stylinggal elegáns és lazább szettekhez is tökéletes. 
  • Egyetlen részlet különösen sokat számít abban, mennyire lesz nőies a végeredmény.

Ez az ősz legdivatosabb kabátja: árakkal, lelőhelyekkel mutajtuk

A rövid ballonkabát tulajdonképpen a jól ismert trench modernizált változata: megtartja a jellegzetes gallért, a dupla gombsor vagy gombolás lehetőségét, a vállpántokat és természetesen az övet, miközben a hossza jóval rövidebb. A derékig vagy csípő fölé érő szabás sokkal frissebb és könnyedebb hatást kelt, mint a hagyományos, térd alá érő változat. A cropped trench 2026 egyik meghatározó trendje lett. A fazon egyik legjobb tulajdonsága a megkötős derékrész. Az öv ugyanis vizuálisan kiemeli a derékvonalat, ezáltal karcsúbb, nőiesebb sziluettet hoz létre. A rövid kabát és a hangsúlyos derék együtt ráadásul optikailag hosszabbnak mutathatja a lábakat is. Körképünkben összegyűjtöttük a legjobbakat: kattints a galériára, és nézd meg őket!

Bershka 16 995 Ft
H&M, 17 995 Ft
Mango, 25 995 Ft
Reserved, 25 995 Ft
Sinsay, 8595 Ft
Stradivarius, 16 995 Ft
Zara, 20 995 Ft
Mango, 29 995 Ft
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Bershka, 16 995 Ft

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