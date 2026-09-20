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Az ősz legsikkesebb frufruja lágyítja a vonásokat és fiatalít – Gyönyörűen keretezi az arcot

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frizuradivat frufru őszi frizura
Váradi Melinda
2026.09.20.
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Jennifer Lawrence új frizurája már most az őszi hajtrendek egyik legizgalmasabbja. A butterfly bangs, vagyis pillangófrufru a függönyfrufru könnyedségét a francia frufru sikkjével ötvözi, miközben lágyan keretezi az arcot.

Az ősz beköszöntével szinte menetrendszerűen érkeznek az új hajtrendek, és idén egy különösen nőies fazon hódít. Jennifer Lawrence legújabb, frufrus frizurája tökéletes példa arra, hogyan lehet egyetlen apró változtatással látványosan megújítani a megjelenést anélkül, hogy drasztikus hajvágásra lenne szükség.

Jennifer Lawrence hozta divatba ősszel a pillangófrufrut
Jennifer Lawrence hozta divatba ősszel a pillangófrufrut.
Forrás: Northfoto
  • Nőies és könnyed, látványosan keretezi az arcot, mégsem lesz tőle túl szigorú a frizura. 
  • A szálak hossza és sűrűsége az arcformához, a hajtípushoz és a kívánt hatáshoz is igazítható. 
  • A rétegek és a kifelé ívelő tincsek mozgást, volument és látványosabb formát adnak.

Ez az ősz legdivatosabb frufruja

A színésznő korábban a Jane Birkin francia stílusikon által ihletett, tömör Birkin-frufrut viselte, amelyet hónapokon keresztül többféleképpen is formázott. Most azonban Párizsban új változatra váltott: Chris Appleton sztárfodrász mutatta meg a frissen elkészített butterfly bangs, azaz pillangófrufru eredményét. A fazon első pillantásra könnyed és természetes, mégis rendkívül látványosan keretezi az arcot.

A különleges elnevezés nem véletlen: a frufru két oldala úgy nyílik szét, akár egy pillangó szárnyai. Középen rövidebb, légiesebb tincsek kerülnek a homlokra, majd a hajszálak fokozatosan hosszabbodnak, és a járomcsont irányába kifelé „szárnyalnak”. Ettől az egész frizura mozgalmasabbnak, dúsabbnak és könnyedebbnek hat. A fazon valahol a klasszikus függönyfrufru és a francia frufru között helyezkedik el. Nem annyira tömör, mint egy hagyományos francia, ugyanakkor karakteresebb és látványosabb, mint egy egyszerű curtain bangs.

A szemöldököt finoman súroló középső tincsek részben eltakarják a homlokot, az oldalra hosszabbodó rétegek pedig szépen beleolvadnak a haj többi részébe. Jennifer Lawrence esetében ezt kissé kócos, hullámos hajjal kombinálták, ami még természetesebbé teszi az összhatást. A sztárfodrász szerint éppen ez a fazon egyik legnagyobb előnye: egyszerre tud laza, nőies és elegáns lenni. A pillangófrufru nem kizárólag világos hajszín mellett működik. Sőt, Chris Appleton szerint a kifelé ívelő, réteges tincsek különösen szépen képesek visszaverni a fényt, így a sötétebb, mélyebb őszi hajszínek árnyalatai is látványosabban érvényesülhetnek. 

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