Tudtad, hogy a szempilláikat már az ókorban is szépítették a hölgyek? A történészek szerint már Kleopátra is előszeretettel használt olyan anyagokat, amelyekkel nemcsak hogy kiemelhette és éjfeketévé varázsolhatta szempilláját, hanem sűrűvé és hosszúvá is alakíthatta őket.

Napjainkban virágkorukat élik a különböző D-számú műszempillák, amelyek azon túl, hogy látványosan emelik ki a szem természetes szépségét, még tartósnak is mondhatók. Janik Zsófia, a Hungarian Open Europe Cup 2018 győztes szempillastylistja szerint azonban van öt aranyszabály, amelyeket mindenképpen érdemes betartani ahhoz, hogy műszempillánk viselése közben egyrészről szemünk, másrészről természetes pilláink egészségét is meg tudjuk őrizni.

Direkt víz ne érje a pilláinkat

A műszempillák felrakása után 48 óráig törekedjünk arra, hogy direkt víz ne érje a pilláinkat. Az idő letelte után azonban mindennap fordítsunk nagy figyelmet arra, hogy friss vízzel, vagy kifejezetten a műszempillák ápolására létrehozott szempillasamponnal megtisztítsuk. Így nemcsak átmossuk a szálakat, hanem el is tudjuk távolítani róla a szálló port és az egyéb káros anyagokat, amelyek napközben lerakódtak, és amelyek a szembe kerülve akár gyulladást is okozhatnak.

Ne használjunk szempillaspirált a műszempillára

Semmilyen körülmények között ne használjunk szempillaspirált a műszempillára, hiszen ezzel jelentősen megrövidíthetjük a szálak élettartalmát. Másrészről pedig a szempillák tövében megtapad a festék, amelyet utána rendkívül nehezen tudunk csak eltávolítani. Erőteljes mosással pedig akár mikrosérüléseket is okozhatunk a szemhéjunkon vagy a szempilláink tövénél.

Fésüljük át lágyan a szempillafésűvel

Reggelente fésüljük át lágyan a szempillafésűvel, így minden pillaszálat a helyére tudunk fésülni. Ezzel nemcsak azt kerülhetjük el, hogy a szálak összegubancolódjanak, hanem azt is, hogy a már laza pillák esetleg a szembe kerülve kellemetlen pillanatokat okozzanak számunkra.

Soha ne dörzsöljük műszempilláinkat

Bármennyire is irritálja a szemünket akár az allergia, akár a fény vagy a szálló por, soha ne dörzsöljük se a szemhéjunkat, se pedig a műszempilláinkat, ugyanis így akár szemsérüléseket is okozhatunk saját magunknak, amelyek szélsőséges esetben komoly szövődményekkel, szemgyulladással, kötőhártya-problémákkal is járhatnak.

Használjunk természetes vizet

Az olajos sminklemosók és krémek helyett használjunk természetes vizet vagy szempillasampont. Ez utóbbi nemcsak hogy eredményesen megtisztítja a pilláinkat, de kíméli a szemünket is természetes összetevőinek köszönhetően az irritációtól, miközben műszempillánk élettartamát jottányit sem rövidíti meg.