Javában dübörög az esküvői szezon, jönnek a nyári frigyek. Vendégként okozhat némi fejfájást, hogy milyen ruhát viselj a nagy napon, ezért most szeretnénk ebben segítséget adni. Következzen egy kis divatetikett és egy bazár kedvenc üzleteink kínálatából.

Tiltólistás darabok

Nem lehet eleget ismételni, ugyanis sokan még mindig elkövetik ezeket az alapvető divatbakikat az esküvőkön. Pedig a legtöbbjük olyan, aminek a menyasszonyok sem örülnek, hiszen a figyelem most az ifjú párra kell, hogy irányuljon. Ne lopd el a show-t például túlságosan mini vagy éppen dekoltált ruhával, és ne csörömpöljön rajtad rengeteg kiegészítő sem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet feltűnően szép a megjelenésed, de ezt letisztult és visszafogott formában próbáld elérni.

Figyelj oda a tiltólistás színekre is. A fehér a menyasszony színe, így nem túl elegáns lépés, ha a násznépből valaki más is fehérbe bújik. A fekete nálunk a gyász jelképe, ezért ez sem ajánlott, helyette azonban választhatunk sötétkéket, amit világos, akár fehér vagy törtfehér kiegészítőkkel jól fel lehet dobni. Sokan a piros ruhákat is a tiltólistás darabok közé sorolják, hiszen hagyományosan ez a menyecskeruha színe, ráadásul vendégként viselve túlságosan rikító, figyelemfelkeltő.

Ilyet válassz

Egy nyári esküvőre a legkézenfekvőbb választás egy szép ruha, amihez már csak pár hozzáillő kiegészítőre lesz szükséged. Habár egy maxi fazon továbbra is jó ötlet a mindennapokra, ami az elegánsabb, esküvőre is passzoló ruhákat illeti, idén sokkal ideálisabb a térd fölé vagy a vádliközépig érő fazon. Ha nem szívesen viselsz szoknyát, jó alternatíva lehet egy overall, amit kifejezetten elegáns kivitelben is lehet kapni. Ami a színeket illeti, a pasztell többféle árnyalata között válogathattok. Nagyon trendi a babakék, a szürkéskék, a púderrózsaszín, a mályva, a halványbarack, a menta és a napsárga. Érdekes, hogy mintás darabokból idén kifejezetten keveset találni, inkább maguk a színek uralkodnak.

