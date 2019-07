Lilu Youtube-csatornáján mutatta meg Rubint Réka, hogyan fest sminkeletlen arccal, és hogy miként festi ki magát. Eközben az életéről is mesélt: család, házasság és a sport is szóba került természetesen.

Rubint Réka a sminkelés közben elmondta Lilunak, miként változott meg a stílusa az évek alatt. Állítja, három éve talált rá a mostani stílusára, már nem mutat annyit magából, mint korábban. A fitneszedző arról is beszélt, hogy régen szeretett volna megfelelni másoknak, de ma már nem foglalkozik annyira azzal, hogy ki mit gondol róla, de azt is elárulta, hogy sajnálja az időt a pihenésre is, szereti hasznosan tevékenyen tölteni az idejét.

A videót itt megnézheted: