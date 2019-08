Színésznők, akik kopaszon is gyönyörűek voltak

Hollywoodban rengeteg színésznő próbálta ki a rövid hajat - általában persze egy filmszerep kedvéért -, néhányan még az egészen tüsit, sőt a kopaszságot is bevállalták. Legtöbbjüknek ráadásul elképesztően dögösen állt ez az extrém megoldás, így át kell értékelnünk, hogy a hosszú haj lenne a nőiesség egyik alapvető eleme.

Natalie Portman

"Mindig is szerettem volna kopaszra borotváltatni a fejem, de az új filmem miatt most végre ürügyem is van rá" – nyilatkozta annak idején a színésznő a V, mint Vérbosszú című mozi beharangozóján. Kopaszság ide vagy oda, a színésznőnek annyira szép arca van, hogy ez is jól állt neki.

Cate Blanchett

A színésznő szerint igencsak felszabadító kopasznak lenni, éppen ezért ő már többször is letolta a haját. Először egyébként A gyilkosok is a mennyországba mennek című film főszerepéért vált meg a hajától.

Charlize Theron

A színésznő a sok díjat elnyert Mad Max legújabb része kedvéért vállalt be egy buzz cut hajvágást, amivel meglehetősen dögösen mutatott a filmvásznon.

Demi Moore

Ki ne emlékezne a klasszikus jelenetre, amikor a J.I.Jane sztárjaként Demi Moore belóg egy fodrászatba, és letolja hosszú haját? Ikonikus jelenet, és egyébként nem is állt rosszul a színésznőnek a kopaszság, bár jóval maszkulinabb volt a megjelenése.

Sigourney Weaver

Szintén egy filmszerep, az Alien kedvéért lett kopasz Sigourney Weaver is, aki Ellen Ripley-t játszotta a kultdarabban.

Jessie J

Kleopátra-frizurával ismertük meg, de kopaszon is rajongtunk érte. Az énekesnő élő tévéadásban vált meg a hajától, amivel egyébként 75 millió forintot gyűjtött a szegényeknek.

Cara Delevingne

A Life In A Year című filmben Cara egy haldokló lányt alakított, ezért teljesen kopaszra kellett borotválni a fejét. A forgatások után sokáig kifejezetten rövid, pár centis hajjal láthattuk a modellből színésznővé avanzsált Carát, ami jól is állt neki.

Kristen Stewart

Az Alkonyat egykori sztárja 2017-ben jelent meg teljesen váratlanul egy vörös szőnyeges eseményen szőke tüsi hajjal. A színésznő egyébként az Underwater című film kedvéért buzz cutolt.

Kate Hudson

Ugyanebben az évben Kate Hudson is meglepte rajongóit egy buzz cuttal. Az énekesnő, Sia által rendezett, Music című film kedvéért vállalta be a rövid hajat Kate. A film azóta még nem készült el, így szélesvásznon még nem láthattuk a színésznő rövid frizuráját.

Joey King

A fiatal színésznő szerepet kapott a The Act című sorozatban, a karaktere kedvéért pedig mindenképpen meg kellett válnia a hajától. Neki a teljes kopaszság is nagyon jól állt.

Rose McGowan

A Bűbájos boszorkák című sorozatban ismerhettük meg a bájos színésznőt, aki idén nyáron tolta le a haját. Ő nem egy filmszerep kedvéért vállalta be a pár milliméteres fazont, a Kardashian lányok által megtestesített és közvetített hamis képet akarta árnyalni, Rose szerint ugyanis az ideális nő nem egyféle.

Döbrösi Laura

Nem hagyhatjuk ki a sorból az elragadó magyar színésznőt, Döbrösi Laurát sem, aki 2017-ben az Aranyélet sorozatban játszott karakter kedvéért vállalta be a kopaszságot. Nála szebb kopasz nőt még nem láttunk, így is sugárzott belőle a nőiesség.