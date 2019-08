Nyáron különösen nagy igénybevételnek van kitéve a hajunk. Egyrészt a a sok fürdőzés, különösen a tenger vize szárítja, de azt sem árt tudni, hogy az UV-sugárzás nem csak a bőrünkre, a hajunkra is káros hatással van, szárítja, fakóvá teszi. Így nyár végén nem árt egy kis extratuningot adni a hajunknak, felttölteni tápanyagokkal és újra ragyogóvá varázsolni, akár házi praktikákkal.

Rengeteg csodálatos és hatásos természetes hajápolót ismerünk és szeretünk. De nem kell feltétlenül minden problémára terméket vásárolni. Érdemes néhány házi praktikát is kipróbálni, melyek egyrészt hatásosak, másrészt nagyrészük alapvetően is megtalálható a háztatársunkban.

Tojás

A tojás a természetes szépségápolásnak is alappillére: a benne lévő nagy mennyiségű A-, B2-, D- és E-vitamin csodákat tesz a bőrrel és a hajjal. A sárgájában lévő lecitin visszaadja a haj nedvességtartalmát, amelytől puha tapintású és csillogó lesz.

Banán

Vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag gyümölcs, belsőleg és külsőleg is sokat tehet az egészségünk és szépségünk érdekében. A-, B-, C- és E-vitamin-tartalmának, illetve mangán-, kálium-, cink- és vastartalmának köszönhetően rendkívül sokoldalúan segít: ápolja a fejbőrt, rugalmassá, élettel telivé, puhává varázsolja a hajszálakat.

Olajok (olíva, szezámmag, argán, ricinus, mandula)

A növényi olajok is tartalmazzák a hajunk szempontjából (is) fontos vitaminokat, ásványi anyagokat. Persze vannak eltérések az egyes olajok között, de a fentebb említettek közül bármelyiket is választod, biztosan hozza majd a kívánt eredményt: a selymes, fényes, egészséges hajkoronát, illetve az egészséges fejbőrt.

Sör

B-vitaminban rendkívül gazdag, de káliumot, foszfort, jódot és magnéziumot is tartalmaz. Korpásodás ellen is jó hasznát veheted, de a hajra is pozitívan hat: táplál és tartást ad neki.

Méz

Az abszolút univerzális, szinte mindenre hatékony élelmiszer. Tényleg igazi csodaszer, bármilyen bőrprobléma rendkívül jól kezelhető vele, hiszen hidratáló, fertőtlenítő, bőrkondicionáló hatású, ráadásul a hajjal is csodákat tesz. Erősíti a hajhagymákat, segít megőrizni a haj hidratáltságát, ráadásul remekül ápolja a töredezett hajvégeket is.

Tipp

A fentebb említett összetevők közül érdemes kettőt-hármat kiválasztani, és azokat összevegyítve hajpakolást készíteni. Ezt nedves hajra vidd fel, kezdd a fejbőr bedörzsölésénél, és haladj végig az egész hajadon. Minimum fél órát hagyd állni rajta a pakolást, de a legjobb, ha egy-két órád is van rá. Jól bugyoláld be törölközővel, hogy melegen legyen. Amikor kifejtette hatását a pakolás, öblítsd le, majd natúr samponnal vagy hajmosószappannal moss hajat.